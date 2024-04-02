肠易激综合征 (IBS)

肠易激综合征的病因尚不清楚。很多肠易激综合征患者的消化道对刺激特别敏感。患者可能对正常人无不适感的肠内气体、肠道收缩感到不适。尽管肠激惹综合征患者粪便运动异常看上去和不正常的肠道收缩有关，而并非所有肠易激综合征患者都会有肠道收缩异常，而且尽管有些有肠道收缩异常，却并不与症状表现相一致。在有些患者中，肠易激综合征的症状起始于一次胃肠炎发作之后。

对有些人而言，高热量或高脂饮食可能是诱因。

对另一些人，小麦、奶制品、咖啡、茶或柑橘类水果可能加剧症状。这些食物包含不易被小肠吸收的碳水化合物。碳水化合物被肠道菌群发酵，产生气体、胀气和痉挛。但是这些食物均含多种成分，因此难以确定其特异性诱因。

有人发现进食过快或禁食过久后进餐均可引起肠易激综合征发作。然后，这种关系往往并不相符。

情绪因素（例如紧张、焦虑、抑郁和恐惧）、病毒性疾病或激素都可能触发或加重 IBS 的急性发作。

并非每次诱因刺激后都有症状，而且症状出现常没有明显诱因。这些诱因如何致肠激惹综合征发生仍不清楚。