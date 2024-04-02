肠易激综合征是一种消化道疾病，可导致反复发作的腹痛和便秘或腹泻。
症状多样，但多包括下腹痛、胀气、便秘或腹泻。
很多物质以及情绪因素都可触发肠易激综合征。
医生通常根据症状诊断肠易激综合征，但会做检查排除其他疾病。
调整饮食和使用药物通常可减轻特定症状。
肠易激综合征 (IBS) 在一般人群中常见。IBS 是人们到全科医生处就诊的常见原因。
肠易激综合征是一种影响肠道蠕动、肠道神经敏感性或脑部对其中这类功能控制方式的疾病。尽管正常功能受损，但通过内镜（一根柔性观察管）、影像学检查、活检或血液检查却找不到结构性异常。因此，肠激惹综合征的确诊就只能通过特异性症状，或者必要时，很有限的几项检查结果。
肠易激综合征的病因
肠易激综合征的病因尚不清楚。很多肠易激综合征患者的消化道对刺激特别敏感。患者可能对正常人无不适感的肠内气体、肠道收缩感到不适。尽管肠激惹综合征患者粪便运动异常看上去和不正常的肠道收缩有关，而并非所有肠易激综合征患者都会有肠道收缩异常，而且尽管有些有肠道收缩异常，却并不与症状表现相一致。在有些患者中，肠易激综合征的症状起始于一次胃肠炎发作之后。
对有些人而言，高热量或高脂饮食可能是诱因。
对另一些人，小麦、奶制品、咖啡、茶或柑橘类水果可能加剧症状。这些食物包含不易被小肠吸收的碳水化合物。碳水化合物被肠道菌群发酵，产生气体、胀气和痉挛。但是这些食物均含多种成分，因此难以确定其特异性诱因。
有人发现进食过快或禁食过久后进餐均可引起肠易激综合征发作。然后，这种关系往往并不相符。
情绪因素（例如紧张、焦虑、抑郁和恐惧）、病毒性疾病或激素都可能触发或加重 IBS 的急性发作。
并非每次诱因刺激后都有症状，而且症状出现常没有明显诱因。这些诱因如何致肠激惹综合征发生仍不清楚。
肠易激综合征的症状
肠易激综合征的诊断
医生根据患者症状作出的评估
一些实验室检查，明确有无其他疾病
大多数肠易激综合征患者看上去一般健康状况尚好。医生根据患者的症状特征诊断 IBS。医生也可使用基于标准化症状的标准来诊断肠易激综合征，称为罗马标准。医生也可能会做检查以诊断可引起类似症状的常见疾病，尤其是患者 45 岁以上或有体重减轻、直肠出血等警示征象，或属于老年患者时。
依据罗马标准，如果患者在过去 3 个月中每周至少有 1 天发生腹痛，并伴随以下两种或多种症状，则医生会诊断为肠易激综合征：
疼痛与排便相关。
疼痛伴随有大便频率改变（便秘或腹泻）。
疼痛伴随有大便粘稠度变化。
通常体格检查除发现大肠处有压痛外，没有显示其他异常。医生进行直肠指检，将戴手套的手指插入患者的直肠。女性也可能需接受盆腔检查。
医生通常会进行一些检查（例如血液检查），以将肠易激综合征与克罗恩病、溃疡性结肠炎、癌症（主要是 45 岁以上人群）、显微镜下结肠炎、乳糜泻以及可引起腹痛和排便习惯改变的其他疾病和感染鉴别开来。肠易激综合征患者的这些检查结果通常是正常的。
如果患者有 IBS 不常见的症状（例如发热、大便带血、体重减轻和呕吐），医生可能会做腹部超声或肠道其他影像学检查等更多检查。结肠镜检查通常在 45 岁以上人群中进行，以排除大肠肿瘤或息肉。
肠易激综合征患者、特别是 45 岁以上患者可能会出现其他消化道疾病（例如阑尾炎、胆囊疾病、溃疡和癌症）。因此，如果患者的症状明显变化，如果出现新症状，或者如果症状不是肠易激综合征的常见症状，可能需要进一步检查。
由于压力和情绪冲突可引发肠易激综合征症状，因此医生提问问题，帮助识别压力、焦虑或情绪疾病。医生还会问一些问题，以排除泻药滥用。
肠易激综合征的治疗
正常饮食，避免产气和易致腹泻的食物
增加纤维摄入量、多喝水，以缓解便秘
有时使用药物
肠易激综合征的治疗因人而异。如果特定食物或某些类型的压力似乎会触发症状，则应尽可能避免这些食物和压力。
对大多数患者，尤其是主要表现为便秘者，规律体育运动有助于胃肠道功能恢复和保持正常。
饮食
（有关饮食和肠易激综合征的更多信息，请参阅美国国家糖尿病和消化疾病研究所提出的相关建议。）
许多人确实感觉少吃多餐比暴饮暴食好（比如，“每餐少量进食、一天进食 5～6 次”比“每餐大量进食、一天进食 3 次”要好）。患者应尝试在进食时放慢速度。有腹胀和胃肠胀气者应避免食用豆类、卷心菜以及其他难以消化的食物。
有些人发现，通过限制摄入含特定碳水化合物（指可发酵低聚糖、二糖、单糖和多元醇）较高的食物可减轻肠易激综合征的症状。这些食物统称为 FODMAP。FODMAP 属于碳水化合物，在小肠中吸收不良但可被细菌迅速发酵，导致胀气和不适。
应避免大量摄入山梨醇，这是一种人工甜味剂，用于有些食物和口香糖中。只能小量进食果糖（水果、浆果和一些植物中的常见成分）。如果肠易激综合征患者不能消化乳糖（称为乳糖不耐受，乳糖存在于牛奶和其他乳制品中），则必须控制乳制品的摄入量。
患者可以尝试一次减少一种上述食物的摄入量，注意观察症状是否改变；或者患者可以尝试低 FODMAP 饮食，从而同时限制所有这类食物的摄入量。如果饮食改变使得症状减轻，患者可逐渐重新一次引入一种限制性食物，并观察症状。
低脂饮食对改善患者症状有一定作用，尤其是对于胃排空过快或者过慢的患者。
增加纤维摄入量并多喝水通常可缓解便秘。便秘患者可以用 2 杯水送服欧车前亲水胶补充剂。但饮食中纤维素的增加可能加重某些症状，如腹胀和胃肠胀气。有时这种胀气可通过改用合成纤维制剂（如甲基纤维素或洋车前草）缓解。
药物
某些泻药相当安全，通常对便秘者有效。这类泻药包括含有聚乙二醇的泻药以及刺激性泻药（例如含有比沙可啶或甘油的泻药）。处方泻药鲁比前列酮、利那洛肽、普卡那肽和替纳帕诺也可缓解便秘。普芦卡必利是另一种影响肠道动力的药物，可能有助于治疗慢性便秘患者。
抗胆碱能药物（例如莨菪碱）有时可通过阻止肠道肌肉痉挛来缓解腹痛。然而，这些药物通常会引起抗胆碱能副作用（参见侧栏抗酰胆碱能：是什么意思？），例如口干、视力模糊或排尿困难。
止泻药（如地芬诺酯或洛哌丁胺）适用于腹泻患者。Eluxadoline 是另一种可用于有些 IBS 引起重度腹泻的患者的药物。
抗生素利福昔明可作为处方药用于缓解腹泻、腹胀和腹痛症状。
阿洛司琼偶尔可用于其他药物无效的老年女性的腹泻。然而，由于阿洛司琼与缺血性结肠炎的发病风险增加有关，因此其在美国的使用受到限制。
某些抗抑郁药可帮助缓解腹痛症状以及许多患者出现的腹泻和腹胀。长期使用某些抗抑郁药（如去甲替林或地昔帕明）通常有帮助。抗抑郁药可能无法减轻疼痛或其他症状，但可改善睡眠以及沮丧或焦虑情绪。
可给予益生菌（正常存在于体内、可促进有益菌生长的细菌）。
在有些人中，芳香油（例如薄荷油）通常有助于缓解痛性痉挛引起的疼痛。
其他治疗
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
国际功能性胃肠病基金会 (IFFGD)： 胃肠道 (GI) 疾病患者的教育、帮助和支持
美国国家卫生研究院 (NIH)： 肠易激综合征患者的进食、饮食（包括 FODMAP 饮食）和营养信息