很难准确指出具体时间，但在我 29 岁生日之后的某个时候，我的精力水平急剧下降。我注意到腿部有刺痛和麻木感。我的视线变得模糊，身体也失去了平衡。我的症状持续数月时好时坏，有时在感染了儿子从幼儿园带回家的病菌后，症状会加剧。我的医生们为我做了多项检查，包括脑部和脊髓的 MRI，最终确诊我患有多发性硬化症，也称为 MS。