隐性残疾：多发性硬化 (MS)
我十几岁的时候，什么都尝试过——田径、戏剧社、篮球，各种各样都有。保持身体活动一直对我来说很重要。我喜欢让日程表排满各种活动，享受户外时光，体验新奇冒险。
很难准确指出具体时间，但在我 29 岁生日之后的某个时候，我的精力水平急剧下降。我注意到腿部有刺痛和麻木感。我的视线变得模糊，身体也失去了平衡。我的症状持续数月时好时坏，有时在感染了儿子从幼儿园带回家的病菌后，症状会加剧。我的医生们为我做了多项检查，包括脑部和脊髓的 MRI，最终确诊我患有多发性硬化症，也称为 MS。
MS 是一种导致覆盖大多数神经纤维的鞘膜发炎的疾病。这种炎症会阻碍神经正常运作。虽然 MS 的病因尚不明确，但人们认为当某种未知物质以某种方式触发人体免疫系统攻击自身组织时，就会引发这种疾病，这种现象也被称为自身免疫反应。
虽然我现在比以前更容易疲倦，但仍有某些时段能恢复自我状态，过着积极活跃的生活。尽管我被诊断出患病，但我与家人共度的未来依然充满希望，我会竭尽全力跟上孩子的步伐。
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