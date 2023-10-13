心脏是一团不断跳动的肌肉，将血液泵送到全身。在心脏内部，四个瓣膜以精确顺​​序打开和关闭，以保持血液沿着正确方向流动。畸形或受损的瓣膜可能无法正常闭合，导致血液回流。这种疾病被称为瓣膜反流或瓣膜功能不全。

在健康心脏中，两个瓣膜控制血液从上部腔室（心房）向下部腔室（心室）的流动。另外两个瓣膜控制从心室到双肺和全身的血液流动。

富氧血从左心房通过二尖瓣进入左心室。左心室通过主动脉瓣将富氧血泵送至全身各处。乏氧血从右心房通过三尖瓣进入右心室，通过肺动脉瓣泵入双肺，以吸收氧气。

两个房室瓣（二尖瓣和三尖瓣）通过称为腱索的薄纤维组织束连接到心室。腱索及乳头肌将每个瓣膜的瓣片或瓣叶固定在合适位置。心室收缩时，瓣膜两侧的压力梯度使二尖瓣和三尖瓣的瓣叶闭合。

如果腱索张力不足，瓣叶可能闭合不全，血液可能后渗或反流。在本例中，二尖瓣的瓣叶脱垂，或者说无法正常闭合。血液从左心室漏回左心房。

两个下部心腔的瓣膜（肺动脉瓣和主动脉瓣）由于心房和心室的收缩压力变化而开闭。这些瓣膜也容易患病或损坏，引起瓣膜渗漏并由此导致反流。