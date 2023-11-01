主动脉瓣反流是指左心室每次舒张时血液通过主动脉瓣漏回。
主动脉瓣反流是由于主动脉瓣和周围的主动脉根部（主动脉 [将血液从心脏输送到身体其他部位的血管] 的基部）退化所致。
主动脉瓣反流一般不引起症状，除非发生心力衰竭。
医生根据症状和体格检查拟诊，然后依靠超声心动图确诊并检测其严重程度。
受损瓣膜必须定期监测，这样，一旦发现漏血明显并且心脏开始衰竭，就可立即进行手术置换或修补。
（也可参见心脏瓣膜病概述及视频心脏。）
主动脉瓣位于左心室和升主动脉（从心脏发出的大动脉）之间的开口内。主动脉瓣随左心室收缩而开放，以将血液泵入主动脉。如果主动脉瓣关闭不全，在左心室舒张以充盈来自左心房的血液时，血液会从主动脉漏回左心室。回流漏血称为反流，这可增加左心室内的血容量和压力。因此，心脏必须增加工作量。心室肌代偿性地肥厚、心室腔扩大。最终，尽管存在这种代偿，心脏仍不能满足机体的供血需求，导致心力衰竭和肺内积液。
主动脉瓣反流的病因
主动脉瓣反流的症状
主动脉瓣反流的诊断
主动脉瓣反流的治疗
瓣膜修补或置换
药物治疗对减慢心力衰竭进展并不十分有效，仍需及时修补或置换瓣膜。
定期做超声心动图是为了明确左心室扩大的速度，这有助于医生确定何时应做手术。在左心室发生不可逆性损伤之前，应该做手术修补受损瓣膜或用人工瓣膜置换。
在对接受过瓣膜置换的患者实施外科手术、牙科操作或医疗程序之前需给予抗生素（见表需要预防性使用抗生素的医疗操作示例），以降低置换后心脏瓣膜的感染风险。
主动脉瓣反流的预后
经过治疗，轻至中度主动脉瓣反流患者的预后非常好。中至重度主动脉瓣反流患者如在心力衰竭发生前进行瓣膜置换，长期预后也很好。然而，严重主动脉瓣反流和心力衰竭患者的预后要差得多。
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美国心脏协会: 心脏瓣膜病：提供心脏瓣膜病诊断和治疗的综合信息