主动脉瓣反流可能突然发生（急性），也可能逐渐发展（慢性）。

急性主动脉瓣反流的最常见病因是

瓣膜反流 视频

慢性主动脉瓣反流的最常见病因是

主动脉瓣或升主动脉的自发性退化（特别是对于有两瓣叶主动脉瓣这种出生缺陷 [主动脉瓣只有两个瓣叶、而不是正常的三个瓣叶] 的人）

风湿热

梅毒

在北美和西欧，风湿热和梅毒曾是主动脉瓣反流的最常见病因，但由于抗生素的广泛应用，现在这两种疾病已较为罕见。在抗生素未广泛应用的地区，风湿热和梅毒性的主动脉瓣反流仍很常见。

大约 1% 的婴儿存在二叶主动脉瓣，但这通常不会引起症状，直至成年。