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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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主动脉瓣反流

（主动脉瓣关闭不全）

作者：Guy P. Armstrong, MD, Waitemata District Health Board and Waitemata Cardiology, Auckland
已审核/已修订 11月 2023 | 修改的 12月 2023
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小知识

主动脉瓣反流是指左心室每次舒张时血液通过主动脉瓣漏回。

  • 主动脉瓣反流是由于主动脉瓣和周围的主动脉根部（主动脉 [将血液从心脏输送到身体其他部位的血管] 的基部）退化所致。

  • 这种退化有时发生于有二叶式主动脉瓣的患者中，但也可能归因于瓣膜受到细菌感染或发生风湿热

  • 主动脉瓣反流一般不引起症状，除非发生心力衰竭。

  • 医生根据症状和体格检查拟诊，然后依靠超声心动图确诊并检测其严重程度。

  • 受损瓣膜必须定期监测，这样，一旦发现漏血明显并且心脏开始衰竭，就可立即进行手术置换或修补。

（也可参见心脏瓣膜病概述及视频心脏。）

主动脉瓣位于左心室和升主动脉（从心脏发出的大动脉）之间的开口内。主动脉瓣随左心室收缩而开放，以将血液泵入主动脉。如果主动脉瓣关闭不全，在左心室舒张以充盈来自左心房的血液时，血液会从主动脉漏回左心室。回流漏血称为反流，这可增加左心室内的血容量和压力。因此，心脏必须增加工作量。心室肌代偿性地肥厚、心室腔扩大。最终，尽管存在这种代偿，心脏仍不能满足机体的供血需求，导致心力衰竭和肺内积液。

主动脉瓣反流的病因

主动脉瓣反流可能突然发生（急性），也可能逐渐发展（慢性）。

急性主动脉瓣反流的最常见病因是

慢性主动脉瓣反流的最常见病因是

  • 主动脉瓣或升主动脉的自发性退化（特别是对于有两瓣叶主动脉瓣这种出生缺陷 [主动脉瓣只有两个瓣叶、而不是正常的三个瓣叶] 的人）

  • 风湿热

  • 梅毒

在北美和西欧，风湿热和梅毒曾是主动脉瓣反流的最常见病因，但由于抗生素的广泛应用，现在这两种疾病已较为罕见。在抗生素未广泛应用的地区，风湿热和梅毒性的主动脉瓣反流仍很常见。

大约 1% 的婴儿存在二叶主动脉瓣，但这通常不会引起症状，直至成年。

主动脉瓣反流的症状

轻度主动脉瓣返流无症状，只有应用听诊器听诊时能够闻及特征性左室舒张期杂音（心音异常）。严重反流伴心力衰竭时可有症状。

心力衰竭会在劳累时引起气短。平卧，特别是在夜间，会出现呼吸困难。坐位使肺上部血液回流、排出，恢复正常呼吸。约 5% 的主动脉瓣反流患者会由于心肌血供不足而出现胸痛（心绞痛），尤其是在夜间。

有时会出现称为陷落脉的脉搏，时而强劲，然后迅速消失，因为血流经过主动脉瓣漏回心脏会导致血压急剧下降。

主动脉瓣反流的诊断

  • 体格检查

  • 超声心动图

医生根据体检结果（如陷落脉和特征性心脏杂音）作出诊断，并通过做超声心动图而确诊。超声心动图还可显示反流的严重程度以及心肌是否受到影响。

如果超声心动图结果提示主动脉扩张，医生常常会做计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI) 以检测主动脉夹层

胸部 X 光检查和心电图 (ECG) 通常可显示心脏扩大的征象。

手术前会做冠状动脉造影，因为约 20% 的重度主动脉瓣反流病人也患有冠状动脉疾病

二叶式主动脉瓣患者的一级亲属（即父母、兄弟姐妹或子女）也应接受检查，因为 20% 至 30% 的一级亲属也会有二叶式瓣，这会增加他们随着年龄增长患主动脉瓣反流的风险。

主动脉瓣反流的治疗

  • 瓣膜修补或置换

药物治疗对减慢心力衰竭进展并不十分有效，仍需及时修补或置换瓣膜。

定期做超声心动图是为了明确左心室扩大的速度，这有助于医生确定何时应做手术。在左心室发生不可逆性损伤之前，应该做手术修补受损瓣膜或用人工瓣膜置换。

在对接受过瓣膜置换的患者实施外科手术、牙科操作或医疗程序之前需给予抗生素（见表需要预防性使用抗生素的医疗操作示例），以降低置换后心脏瓣膜的感染风险。

主动脉瓣反流的预后

经过治疗，轻至中度主动脉瓣反流患者的预后非常好。中至重度主动脉瓣反流患者如在心力衰竭发生前进行瓣膜置换，长期预后也很好。然而，严重主动脉瓣反流和心力衰竭患者的预后要差得多。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

  1. 美国心脏协会: 心脏瓣膜病：提供心脏瓣膜病诊断和治疗的综合信息

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