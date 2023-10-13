心脏是在我们的一生中以有节律的序列收缩的一种肌肉。每次心跳都由心脏传导系统所产生的电信号激发。正常心跳为每分钟60至100次。有时，传导系统的疾病会导致心跳过快、过慢，或无规律或不规则。一项检查，称为心电图或心动电流图，可检测和记录心脏的电活动。

心搏正常时，心脏的信号遵循特定的路径通过心脏。信号起始于位于右心房的窦房结（SA结）。窦房结激发心房收缩，将血液泵入心室。电信号然后通过房室结（AV结）传导入心室。这种信号此时会引起心室收缩，将血液泵入肺部和全身。

心动过速是一种心律失常或不规则心率，心脏每分钟跳动次数超过 100 次。心动过速有很多类型，但最常见的和最严重的一类心动过速是室性心动过速。

当心脏电活动开始于心室而不是窦房结时，就会发生室性心动过速。发生这种情况时，心室搏动速度比心房快。心房和心室之间的正常、精确的节律性收缩受阻，导致流向心脏和全身的血流中断。

心动过速的症状可能包括脑部血供中断引起的头晕和晕厥。心动过速可由许多因素引起，包括运动或过度劳累。但是，如果心动过速长时间不消退，并且基础病因未得到治疗，则可能造成损伤。