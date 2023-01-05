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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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室性心动过速

作者：L. Brent Mitchell, MD, Libin Cardiovascular Institute of Alberta, University of Calgary
已审核/已修订 1月 2023
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小知识

室性心动过速是起源于心室（下部心腔）的一种心律，可导致心率不低于 120 次/分（正常心率通常是 60 至 100 次/分）。

  • 患者几乎总会出现心悸和其他心力衰竭症状（例如，气喘吁吁、胸部不适和/或晕厥）。

  • 心电图可以用来诊断。

  • 可以用药物和手术破坏心室的不正常区域，但是通常需要植入自动可植入心律除颤器。

（也可参见异常心律概述。）

启动每次心搏的电流自心脏起搏点（称为窦房结）发出，窦房结位于右上心腔（右心房）的顶部。然而，心跳有时是从心脏的一个下部腔室（即心室）触发的。患者可能只有几个由心室触发的心跳（室性早搏），但有时患者有一系列连续的室性早搏。有时，仅少数几个这样的期前收缩连续出现，随后即恢复为正常心律。室性心动过速持续时间超过 30s 称为持续性室性心动过速。

持续性的室性心动过速通常发生于有心脏病发作心力衰竭心肌病等结构性心脏病的患者中。老年人常见，尽管他们尝试晚些入睡，但很难实现。然而也有少数无器质性心脏病的青年人也可发生室性心动过速。这些年轻人可能患有一种叫做长 QT 综合征的心脏疾病，可由于遗传因素或某些药物而引起。该病也可能归因于其他罕见的遗传性疾病，如布鲁加达综合征（一种心脏离子通道病）。

室性心动过速的症状

发生室性心动过速时，患者几乎总会感觉心跳异常（心悸）。病人可出现乏力、头晕、和／或胸部不适。

持续性的室性心动过速常使心室的充盈泵血效率降低，严重时可能出现血压下降，心力衰竭而威胁患者的生命。血压往往会下降，随后发生心力衰竭。持续性的室性心动过速之所以危险也是因为它会转变为心室颤动（一种心脏骤停）。偶尔有患者发生室性心动过速，甚至心率超过每分钟 200 次时也无明显症状，但其危险性并不会因此而降低。

室性心动过速的诊断

  • 心电图

心电图 (ECG) 可用来诊断室性心动过速，并帮助判断是否需要治疗。

室性心动过速的治疗

  • 将心搏转复为正常节律

  • 预防再次发作

紧急治疗

伴有自觉症状或超过 30 秒即使没有明显症状的室性心动过速均需要治疗。

如果患者有症状、特别是血压极低时，需要立即实施心脏电复律（通过电击使心脏转复至正常节律）。

没有症状但是室性心动过速超过 30 秒的病人需要进行心脏电复律或者静脉给予抗心律失常药物。

心脏电复律很痛苦，所以需要镇静，除外引起不适有些小的副作用外，心脏电复律几乎总是有效。

药物治疗不会引起不适，但在终止异常心律（心律失常）方面的效果不如心脏电复律，也更有可能引起副作用。最常用的药物是胺碘酮、利多卡因和普鲁卡因胺（见表治疗心律失常使用的一些药物）。

长期治疗

长期的治疗目标是防止猝死，而不是简单的中止异常的节律。如果有基础心脏疾病、特别是心脏泵血不佳的患者发生室性心动过速，通常需要使用植入式心脏复律除颤器（ICD，一种能够探测心律失常并在发作时施以电击进行纠正的小型仪器）。这种安置术类似于人工心脏起搏器的植入。

一些操作可用来毁坏 ECG 证实的持续性室性心动过速心室小的异常病变区域。这些方法包括导管消融术（通过插入心脏的导管，使用无线电波、激光脉冲或高压电流输送能量或低温冷冻）和心脏开胸手术。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

  1. 美国心脏协会: 心律失常：提供有助于人们了解心律失常的风险及其诊断和治疗的信息

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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