室性心动过速是起源于心室（下部心腔）的一种心律，可导致心率不低于 120 次/分（正常心率通常是 60 至 100 次/分）。

患者几乎总会出现心悸和其他心力衰竭症状（例如，气喘吁吁、胸部不适和/或晕厥）。

心电图可以用来诊断。

可以用药物和手术破坏心室的不正常区域，但是通常需要植入自动可植入心律除颤器。

（也可参见异常心律概述。）

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启动每次心搏的电流自心脏起搏点（称为窦房结）发出，窦房结位于右上心腔（右心房）的顶部。然而，心跳有时是从心脏的一个下部腔室（即心室）触发的。患者可能只有几个由心室触发的心跳（室性早搏），但有时患者有一系列连续的室性早搏。有时，仅少数几个这样的期前收缩连续出现，随后即恢复为正常心律。室性心动过速持续时间超过 30s 称为持续性室性心动过速。

持续性的室性心动过速通常发生于有心脏病发作、心力衰竭或心肌病等结构性心脏病的患者中。老年人常见，尽管他们尝试晚些入睡，但很难实现。然而也有少数无器质性心脏病的青年人也可发生室性心动过速。这些年轻人可能患有一种叫做长 QT 综合征的心脏疾病，可由于遗传因素或某些药物而引起。该病也可能归因于其他罕见的遗传性疾病，如布鲁加达综合征（一种心脏离子通道病）。

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室性心动过速的症状 发生室性心动过速时，患者几乎总会感觉心跳异常（心悸）。病人可出现乏力、头晕、和／或胸部不适。 持续性的室性心动过速常使心室的充盈泵血效率降低，严重时可能出现血压下降，心力衰竭而威胁患者的生命。血压往往会下降，随后发生心力衰竭。持续性的室性心动过速之所以危险也是因为它会转变为心室颤动（一种心脏骤停）。偶尔有患者发生室性心动过速，甚至心率超过每分钟 200 次时也无明显症状，但其危险性并不会因此而降低。

室性心动过速的诊断 心电图 心电图 (ECG) 可用来诊断室性心动过速，并帮助判断是否需要治疗。