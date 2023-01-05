室性心动过速是起源于心室（下部心腔）的一种心律，可导致心率不低于 120 次/分（正常心率通常是 60 至 100 次/分）。
患者几乎总会出现心悸和其他心力衰竭症状（例如，气喘吁吁、胸部不适和/或晕厥）。
心电图可以用来诊断。
可以用药物和手术破坏心室的不正常区域，但是通常需要植入自动可植入心律除颤器。
（也可参见异常心律概述。）
启动每次心搏的电流自心脏起搏点（称为窦房结）发出，窦房结位于右上心腔（右心房）的顶部。然而，心跳有时是从心脏的一个下部腔室（即心室）触发的。患者可能只有几个由心室触发的心跳（室性早搏），但有时患者有一系列连续的室性早搏。有时，仅少数几个这样的期前收缩连续出现，随后即恢复为正常心律。室性心动过速持续时间超过 30s 称为持续性室性心动过速。
持续性的室性心动过速通常发生于有心脏病发作、心力衰竭或心肌病等结构性心脏病的患者中。老年人常见，尽管他们尝试晚些入睡，但很难实现。然而也有少数无器质性心脏病的青年人也可发生室性心动过速。这些年轻人可能患有一种叫做长 QT 综合征的心脏疾病，可由于遗传因素或某些药物而引起。该病也可能归因于其他罕见的遗传性疾病，如布鲁加达综合征（一种心脏离子通道病）。
室性心动过速的症状
室性心动过速的诊断
心电图
心电图 (ECG) 可用来诊断室性心动过速，并帮助判断是否需要治疗。
室性心动过速的治疗
将心搏转复为正常节律
预防再次发作
紧急治疗
伴有自觉症状或超过 30 秒即使没有明显症状的室性心动过速均需要治疗。
如果患者有症状、特别是血压极低时，需要立即实施心脏电复律（通过电击使心脏转复至正常节律）。
没有症状但是室性心动过速超过 30 秒的病人需要进行心脏电复律或者静脉给予抗心律失常药物。
心脏电复律很痛苦，所以需要镇静，除外引起不适有些小的副作用外，心脏电复律几乎总是有效。
药物治疗不会引起不适，但在终止异常心律（心律失常）方面的效果不如心脏电复律，也更有可能引起副作用。最常用的药物是胺碘酮、利多卡因和普鲁卡因胺（见表治疗心律失常使用的一些药物）。
长期治疗
长期的治疗目标是防止猝死，而不是简单的中止异常的节律。如果有基础心脏疾病、特别是心脏泵血不佳的患者发生室性心动过速，通常需要使用植入式心脏复律除颤器（ICD，一种能够探测心律失常并在发作时施以电击进行纠正的小型仪器）。这种安置术类似于人工心脏起搏器的植入。
一些操作可用来毁坏 ECG 证实的持续性室性心动过速心室小的异常病变区域。这些方法包括导管消融术（通过插入心脏的导管，使用无线电波、激光脉冲或高压电流输送能量或低温冷冻）和心脏开胸手术。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国心脏协会: 心律失常：提供有助于人们了解心律失常的风险及其诊断和治疗的信息