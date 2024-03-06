生活质量通常被定义为一个人健康、舒适、能够参加或享受特殊场合和活动的程度。因此，它具有很高的个性化。一个人对生活质量的看法可能与另一个人的看法大不相同。对于许多人来说，生活质量往往围绕着健康和医疗保健的选择，因此在就医疗问题做出决定时，患者及其医生应考虑对生活质量的影响。
在讨论生活质量时，老年人、他们的看护者和医生应记住以下几点
最好的医疗决定因人而异。
这些决定并不仅仅取决于年龄。
避免使用表现出对老年人有偏见的语言和态度（年龄歧视）很重要。例如，人们不应认为某个特定年龄的人不应接受某些医疗护理，或仅仅因为年龄而不能参加某些活动。
年龄歧视会导致护理过多或过少，并对生活质量产生负面影响。
健康相关的生活质量
健康如何影响生活质量取决于个人。改善健康相关生活质量的因素包括：
预防不适的症状（例如疼痛、呼吸急促、恶心或便秘）
感觉情绪健康（即快乐、坚强和平静）
能够进行一般日常生活活动（例如洗澡、穿衣和上厕所）
与朋友和家人保持密切的关系
享受社交活动
对医疗保健的医学和财务安排感到满意
拥有健康的身体形象和性意识（包括亲密关系）
对健康相关生活质量产生负面影响的一些因素包括
精神障碍
残疾
慢性疼痛
对看护者的依赖
社会隔离
这些因素可能对患者及其医生显而易见。例如，大多数人认为避免或控制慢性疼痛是维持高质量生活的明确目标。
其他与生活质量相关的因素可能不是很明显，例如亲密关系的质量、文化影响、宗教、精神信仰、个人价值观以及一个人既往的医疗保健经历。
其他因素，如健康的社会决定因素 (SDOH)，也会影响生活质量。SDOH 是人们生活、学习、工作和玩耍的地方的状况，会影响广泛的健康和生活质量风险和结果。
某些因素如何影响生活质量不一定可以预测。此外，最终会影响到生活质量的一些因素甚至无法预料。
此外，对生活质量的看法可能会随情况而变化。例如，配偶去世后，一个人的生活质量可能会发生变化，并影响医疗保健目标。
与医疗保健专业人员沟通
人们应该与他们的医生和其他医疗保健专业人员谈谈他们的生活质量以及他们的健康问题对其生活的影响。患者及其医疗保健专业人员应共同努力确定医疗保健目标。当医疗保健专业人员使用简单的解释和问题时，即使是轻度痴呆或认知障碍的人也可以表达他们的目标和偏好。在与认知障碍患者讨论其目标时，让家人在场可能会有所帮助。