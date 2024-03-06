生活质量通常被定义为一个人健康、舒适、能够参加或享受特殊场合和活动的程度。因此，它具有很高的个性化。一个人对生活质量的看法可能与另一个人的看法大不相同。对于许多人来说，生活质量往往围绕着健康和医疗保健的选择，因此在就医疗问题做出决定时，患者及其医生应考虑对生活质量的影响。

在讨论生活质量时，老年人、他们的看护者和医生应记住以下几点

最好的医疗决定因人而异。

这些决定并不仅仅取决于年龄。

避免使用表现出对老年人有偏见的语言和态度（年龄歧视）很重要。例如，人们不应认为某个特定年龄的人不应接受某些医疗护理，或仅仅因为年龄而不能参加某些活动。

年龄歧视会导致护理过多或过少，并对生活质量产生负面影响。

健康相关的生活质量 健康如何影响生活质量取决于个人。改善健康相关生活质量的因素包括： 预防不适的症状（例如疼痛、呼吸急促、恶心或便秘）

感觉情绪健康（即快乐、坚强和平静）

能够进行一般日常生活活动（例如洗澡、穿衣和上厕所）

与朋友和家人保持密切的关系

享受社交活动

对医疗保健的医学和财务安排感到满意

拥有健康的身体形象和性意识（包括亲密关系） 对健康相关生活质量产生负面影响的一些因素包括 精神障碍

残疾

慢性疼痛

对看护者的依赖

社会隔离 这些因素可能对患者及其医生显而易见。例如，大多数人认为避免或控制慢性疼痛是维持高质量生活的明确目标。 其他与生活质量相关的因素可能不是很明显，例如亲密关系的质量、文化影响、宗教、精神信仰、个人价值观以及一个人既往的医疗保健经历。 其他因素，如健康的社会决定因素 (SDOH)，也会影响生活质量。SDOH 是人们生活、学习、工作和玩耍的地方的状况，会影响广泛的健康和生活质量风险和结果。 某些因素如何影响生活质量不一定可以预测。此外，最终会影响到生活质量的一些因素甚至无法预料。 此外，对生活质量的看法可能会随情况而变化。例如，配偶去世后，一个人的生活质量可能会发生变化，并影响医疗保健目标。