在进行复杂、昂贵和/或潜在危险的测试之前，医生通常会与患者就诊断和治疗计划的目标进行详细对话。诊断和治疗计划的典型目标是确定并治愈疾病。但是，进行诊断可能并不总是可取的。以下显示其中两个可能正确的实例：

患者不希望对某种疾病进行治疗。

对于某种疾病，没有好的治疗方法。

例如，如果一个健康状况很差的人如果诊断出癌症，但不想接受化疗或手术，那么该人可能不适合做侵入性诊断检查（如活检）来诊断癌症，这可能会带来检查的并发症风险。

有时人们不想做检查，因为他们担心对疾病的治疗。一个常见的例子是癌症，它通常需要接受不愉快的，有时甚至是危险的治疗。医生可能会提醒患者，如果他们知道自己患有这种疾病，他们的感受可能会有所不同，并且接受检查并不意味着他们必须接受治疗。

同样，人们可能不想针对尚无已知治疗方法的疾病接受检查。例如，亨廷顿病是一种遗传性、进展性、致命的神经系统疾病。一些有亨廷顿病家族史的人不愿意知道他们是否有导致这种疾病的基因。其他人希望接受检测，以帮助指导自己或家庭成员做出生活规划的决策，他们也可能从基因检测或其他检测中获益。

医生和其他初级保健从业者必须判断任何诊断或治疗建议对患者的潜在影响。必须帮助人们权衡忽视严重疾病的后果（即使在诊断不太可能成立的情况下）。同样理由可用于治疗决定。对于病情轻的患者，医生不可能推荐存在严重副作用的治疗。相反，如果病情严重但有可能治愈，则医生可能会建议值得冒发生潜在副作用的危险。

当医生和接受治疗的患者对风险的看法不同时，可能会出现问题，尤其是在治疗方面。当个体听说药物可能出现严重副作用时，不管该副作用的发生率多低，都可能变得极为担忧。如果副作用发生的可能性很小，医生可能不会如此担心。或者，医生可能不了解对于绝大多数患者副作用相对轻微的药物也可在特定个体身上产生严重问题。例如，一个以开车谋生的人可能更为担心服用可致困倦或者法规禁止的药物。

疾病危险性和治疗之间的平衡常无明确的切点。医生判断治疗风险和获益情况与接受治疗者不同。人们应与医生讨论这些判断上的差别。理解危险性也能帮助个体权衡选择。医生可以提出几种方案，要求患者帮助抉择。通过评估各种选择的相对和决定危险性，以及随后计入个人价值因素，个体能够对于医疗保健做出更多的知情选择。

人们也应清晰表达对医生的选择，特别是否他们存在疾病病如终末期疾病，对他们而言，在后期表达愿望是不可能的（见预先指示）。