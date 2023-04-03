许多受虐待的老人会因为各种原因而并不愿意寻求帮助。他们可能会感到羞耻，不愿将虐待情况告知其他人。老人可能由于施虐者限制其打电话并限制访客和医护人员上门看望而无法告诉他人。如果施虐者是看护人，有时候受虐老人甚至会因为太依赖他们或想保护他们（看护人是老人的成年子女）而包庇他们。他们害怕受到更多伤害，或者被遗弃，或者被迫住进护理院。

老人不要以为随着年龄或依赖性增加而受到虐待是必然的。虐待损害了他们的尊严和良好的生活状况，甚至会付出生命的代价。家人和朋友也要和老人保持密切的联系并及时提供帮助。

担心受到虐待的老人可以采取以下步骤来减少其发生的可能性：

不要和有暴力倾向或有滥用史的人生活在一起

和朋友和以前的邻居保持联系，尤其是当老人搬到看护者家里的时候

和社会组织或社区组织保持联系（虐待一旦发生也可以及时求助）

在签署某些文件（比如将要居住在何地，谁来处理自己财产等）之前坚持寻求法律意见（专业的老年代理机构可以提供法律援助）

如果老人觉得自己有危险，拨打老人受辱热线就立刻可以得到帮助。国家老人虐待中心（855-500-3537 或 www.ncea.acl.gov）提供了所有有关虐待老人的州法律列表以及致电报告虐待事件的电话号码。全国老龄化地区机构协会（202-872-0888 或 US Aging）是另一个很好的信息和转介来源。如果老人并没有身处危险之中，但仍想要得到帮助时，他们可以和自己的医生、社会工作者或其他医疗从业者沟通。

亲属、朋友和熟人应该在发现或怀疑虐待存在的时候提供必要的帮助，医疗从业者也是如此。不建议直接面对施虐者，因为这样会使虐待加重。而应将这种情况上报有关部门。美国所有州都强制要求报告可疑的或被确认的发生在公共机构的老人虐待或忽视，大多数州甚至要求报告发生在家中的老人虐待或忽视事件。每个州都制定了相关的法律保护那些弱势，丧失劳动能力的和残疾的群体。每种情况下，法律对可疑虐待事件的报告人也提供保护，使其免受起诉。要上报虐待事件，可以联系以下部门：

大部分州：州社会服务部门（成人保护中心）

小部分州：州老人工会

虐待机构：当地长期护理调查员办公室或州健康部门

这些机构和办公室在美国的任何地区的电话都可以通过拨打老年保健指南的电话（800-677-1116 或 www.eldercare.gov）或老年人虐待国家中心的电话（855-500-3537 或 www.ncea.aoa.gov）来查询，查询时需告知所在的郡县和城市以及邮政编码。