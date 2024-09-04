生活辅助社区旨在为老年人提供日常活动所需的帮助（例如洗澡、穿衣或按处方服药）。这些社区可为存在记忆问题、思维混乱或存在一定身体缺陷的老人提供帮助。有些社区拥有严密监护的专门照顾痴呆患者的单元。生活辅助社区也可以为老年夫妇（希望能继续生活在一起，但没有能力照顾对方）提供帮助。

生活辅助社区可以有大有小，也可非常精致。住所可以有自己的公寓或带有卫生间的卧室，或与其他入住者共享卧室和卫生间。社区提供餐饮，日常生活辅助以及社交和娱乐服务，居民可以根据情况选择。为每位入住者制定服务计划，帮助确定他们需要或想要的服务与活动。各个社区提供的监护和保健护理监护程度以及具体服务和活动的内容有所不同，有时差异还很大。社区之间的服务存在差别，不同地区的相关制度条例也不同。

一旦需要进一步治疗，居民可能不得不转移到其他机构，比如医院或康复中心，情况允许时再转回生活辅助社区。但是在离开期间，居民必须继续付费以保留社区内的住所。

你知道吗……

进入生活辅助社区的老年人常常因为某种健康问题丧失了一定的自理能力，从而需要日常生活辅助。能在多大程度上提供帮助在不同社区间是不同的。生活辅助社区逐渐将目标放在为入住老年人的晚年生活提供帮助上。