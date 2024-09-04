老年人护理提供者：医务人员

老年患者可能会到多种不同学科的医生那里就诊：家庭医生、普通内科医生、各个领域的专科医生，如心脏病（心脏病科医生）或癌症（肿瘤学家）和外科医生。有时，普通内科医生和不同专科医生会以联合医疗的方式进行合作。联合医疗让医生之间的转诊和沟通变得更加方便，患者通常无需往返各地。

老年病学家常常是普通内科医生或家庭医生，他们经过培训专门从事老年人护理。老年病学家可以是患者的全科医生，也可以短期提供咨询服务。老年病学家经过培训，可同时应对多种老年疾病和问题。他们专注于在最大程度上提高身体机能和生活品质，并控制慢性疾病，而不是治疗。他们知道衰老会给身体带来怎样的变化，所以也更容易区分疾病和衰老的不同。他们对老年人的社会和情感需求以及生理需求进行评估。他们可以帮助老年人尽可能独立生活。以下患者看老年病学家最有可能获得益处：