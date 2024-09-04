老年人的医疗护理可能很复杂。在不同地区的人们常常有许多不同的医务人员。随着年龄增加，旅行和乘坐交通工具变得越来越困难。养老医保处方药计划覆盖的药物在不同保险公司也有所不同，而且经常改变。由全科医生或专门照顾老年人的医生（老年病学专家）领导其他从业者组成的医务人员团队，是解决这些复杂问题的最好方法。

连续医疗是一种理想的医疗保健方式，尽管医疗保健系统具有复杂性，并且在不同医疗条件下有不同的医务人员参与，但连续护理仍可在协作方式下为患者提供不中断的医护。处于这一链条上的每一个人，包括患者自身，都要相互交流，协调工作，制定看护目标并尽力完成之。

医疗的连续性 视频

但是，连续医疗不易实现，尤其在美国，医疗体系复杂且相互分割。当失去了医疗的连续性，患者无法充分了解自己的医疗问题，一旦遇到问题也不知道向何处咨询。

连续医疗遇到的难题 医疗的连续性是老年人面临的特定问题。老年人常常拥有多个医生和其他医务人员（每一个针对不同的器官或疾病），所以经常从一个医疗机构转向另一个（被称作医疗转换）。他们可能从多个私人诊室、医院、康复机构和/或长期机构获得医疗护理。 多名医生和其他医务人员 接受多名医生和其他医务人员提供的护理可能会破坏患者的医疗连续性。例如，一位医务人员可能未获得其他医务人员为患者提供或建议的医疗的最新和精确信息。该医务人员可能不知道其他相关临床医生的姓名，可能不会想与他们联系，或可能发现很难与他们维持联系。医疗信息被错误传达或误解，尤其当老年患者存在某种疾病，影响了他们的语言、视力或智力（认知）能力时，就更难以进行有效的交流。患者可能会向一位医务人员提及一个重要的细节，但不会向其他医务人员提及。 为了确保医疗的连续性（和最优化），所有相关的临床医生都必须拥有其他医务人员所做工作的完整、最新和准确的信息，特别是关于已完成的测试和开具的药物。否则当信息丢失或交流不畅时就会出现下列情况： 重复进行某种没有必要的诊断性检查。

采取某种不合适的药物或治疗。

每个参与治疗的医务人员都想当然的认为其他医务人员已经提供了该项治疗，而没有采取相应的预防措施。 不同临床医生可能对患者的医疗护理有不同的观点。例如，医院的医生可能不同意全科医生关于是否需要进行手术的建议，或对患者出院后是否需要进入护理院有不同意见。患者和家属在不同医生的不同意见面前变得不知所措。 使用多种处方药的老年人（很多老年人都有这种情况）会到不同的药房取药（比如每位专科医生的诊所附近的药房）。如果涉及多家药房，每家药房可能无法了解患者服用的所有药物，因此当新开的处方药与现有药物发生不良反应时，也无法知晓。 多种机构 从一家医疗机构转向另一家，比如从医院转到专业的护理机构，增加了出现错误的机会。医院可能开新药，这些药物可能与患者的其他药物重复或者发生不良反应。有时，可能会无意间遗漏患者仍然需要的、之前开处方的药物。即便有些用药变化是合理的，但这种变化并没有和所有参与的医务人员进行沟通，比如全科医生。 为了避免上述问题，美国最近通过了相关条例，要求相关医疗保健组织不论改换医疗场所、开具新药、或改写现有处方都要重新进行药物核对。药物核对要比较患者的医嘱，了解以前服用的所有药物，以确定没有重复或遗漏。更换医疗机构时，老年人或看护者应询问医务人员是否进行了药物核对。 如果患者不在医疗机构，他们和/或看护者应进行药物核对。患者应保留一份当前用药清单和一份过去用药（以及停用的原因）清单。然后，患者看过新的临床医生或进入或离开医院或其他医疗机构后，他们应检查新开的处方药是否与这些清单中的药物重复。如果患者发现以下药物，应立即与医务人员沟通： 与正在服用的药物重复的处方药

与之前需要停用的药物重复的处方药

缺少的药 - 之前在服用但没有在医疗机构当前用药清单中的药物 始终建议患者在出院或离开其他医疗机构（如康复中心或专业护理机构）后立即预约全科医生。人们应始终携带他们当前接受的药物列表以及所用的实际药瓶。然后，临床医生就能够审查出院时建议使用的所有药物和使用说明。 许多制度 健康保障体系中有许多制度影响了诊疗的连续性。这些制度是由政府、保险公司或专业医护机构制定的。例如，有些保险公司会限制患者就诊的医院。如果患者的全科医生不在该医院就职，可能无法在此提供医疗。而且，许多全科医生不会继续在医院或康复中心提供医疗。因此，在此类机构中的患者会接受新临床医生提供的医疗，而新临床医生又不熟悉患者的病史。患者或患者的看护者应确保向新临床医生提供所有相关信息，这一点非常重要。 缺乏医疗 如果患者不能获得医疗，连续医疗可能会中断。例如，老年人可能因为没有合适的交通工具，而错过后续约诊。他们可能会因为没有保险或自己无法承担医疗费用而无法到医务人员处就诊。 其他问题 患者可能会忘记或不知道与医务人员的预约。 并非所有医务人员都参与所有养老医保托管护理计划。在看新的临床医生之前，参与养老医保托管护理计划的患者应该确认该医务人员是否参与他们的计划，以免他们面对意外的费用。