美国有近 6,000 万老年人口，其中大约 30% 在社区（不同于在护理院等机构生活）独自生活。满 85 岁的老年人中有一半在社区独自生活。独自生活的老年人中，有大约四分之三是女性。男性比妻子先去世的可能性更大，而与女性相比，丧偶或离异后的男性再婚的可能性更大。

独自生活面临多种难题：

独自生活的老年人经济状态往往较差，越是贫穷，他们独自生活的时间可能越长。

许多老年人反映自己很孤独或很孤立。

对许多人来说，进食是一种社会活动，所以独处的老年人不能自己准备营养均衡的食品。一些老年人有影响食欲、进食或消化的医学或牙科问题。因此，营养不良就是一个问题。

有健康问题或语言和听力有障碍的老人，其健康状况出现恶化的时候容易被忽视。

许多独处的老年人对疾病诊疗的依从性较差。

尽管存在许多的问题和挑战，大多数独处的老年人都表达了强烈的自立愿望。许多人害怕自己完全依赖别人，即使困难重重也坚持继续一个人生活。规律的进行体力和脑力活动，并维持与他人的联系有助于独处的老年人保持独立。

从医院出院回家的老年人（尤其是手术后）会获益于和社工或健康从业者讨论是否需要进一步的服务，包括家庭健康助理或上门护士在内的进一步服务有助于患者重新获得生活自理。此类服务可能包括家庭健康助理或出诊护理，可以确保老年人重新实现生活自理。

自 COVID-19 大流行（使面对面沟通变得困难）以来，许多基于社区的心理健康和社会护理提供者增强了其利用技术远程提供服务的能力。

保持联系 研究表明，缺乏社会联系（社交孤立）的老年人与经常参加社会活动的人相比，越容易出现健康问题。独自生活的老年人可能需要努力避免社交孤立。 很多老年人发现，通过志愿活动，可以很好地利用技术和生活经验为社会造福。成百上千的美国组织对老年人的技术都非常欢迎。例如，老年志愿服务计划是一项国家和社区服务公司计划。老年志愿服务计划包括助养祖父母计划、老年陪伴计划和退休和高级志愿者项目 (RSVP)。 有些老年人还发现上课可以很好地保持头脑活跃，而且能够与社区的其他人经常交流。很多社区、学区和大学能够为所有人提供继续教育课程，有些还专门针对老年人提供课程。 兴趣爱好和社会群体也可以帮助老年人保持社交联系和身体健康。有些老年人重新发现了当工作和家庭问题占用他们的业余时间时无奈被搁置的兴趣爱好。其他老年人也想发现新的兴趣。