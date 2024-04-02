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小知识
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骨关节炎(OA)

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2024
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关节炎是指关节受到损害，出现红肿症状的一组疾病。关节炎有许多不同类型。

什么是骨关节炎？

骨关节炎是最常见的关节炎。在骨关节炎中，关节中的软骨受到磨损。

  • 骨关节炎通常始于40至50岁之间的人群，在80岁以后几乎每个人都会受到影响

  • 你可能有关节疼痛、肿胀和僵硬（特别是在早上）

  • 超重并且有反复使用关节的工作会增加年轻患者患骨关节炎的风险

  • 医生根据你的症状和 X 光片来判断你是否患有骨关节炎

  • 医生治疗骨关节炎是通过自身锻炼、药物治疗，有时手术治疗

骨关节炎的病因

骨关节炎一般由关节的磨损导致。压力会磨损关节中的软骨。软骨是每个关节中骨头末端平滑、坚韧的保护层组织。软骨缓冲骨骼并让它们彼此滑动而不会摩擦：

  • 当软骨受损时，关节中的骨骼开始相互摩擦而损坏

  • 随着软骨和骨骼的损伤，关节不能顺利活动和正常工作

如果你有以下情况，你患骨关节炎的风险更高：

  • 你是一位年长的女士

  • 超重

  • 已经损伤了一个关节

  • 你的腿或手臂肌肉无力或神经受损

  • 做工作会给你的关节带来压力

  • 家族成员有骨关节炎患者

骨关节炎的症状是什么？

常见症状有：

  • 当你在关节上施加压力时（例如站立时），疼痛会加重

  • 睡觉静止不动后出现关节僵直，活动后约30分钟后消失

  • 关节不能完全伸直或弯曲

  • 当你活动的时候会磨损、磨碎或磨裂关节

  • 手指关节肿胀

  • 松动，不稳定的关节

骨关节炎通常从一个或几个关节开始发病。症状开始后慢慢恶化。许多患有骨关节炎的人可能无法完成他们以前做的所有事情。

医生如何判断我是否患有骨关节炎？

医生可以根据你的症状和检查来判断你是否患有骨关节炎。医师还可以做：

  • X 射线检查

  • 用于排除其他疾病的血液化验

  • 如果关节肿胀，通常要做关节液检查

医生如何治疗骨关节炎？

治疗的主要目标是：

  • 缓解疼痛

  • 保持关节灵活

  • 保持关节正常活动

药物与运动和物理治疗一起可以帮助缓解症状。

药物

医生可能会推荐非处方止痛药，如：

  • 对乙酰氨基酚

  • 口服非甾体抗炎药（NSAID）

  • 也可以进行 NSAID 药膏的外敷

医生也可能会开出治疗疼痛效力更强的药物或注射药物（如皮质类固醇）进入疼痛肿胀的关节。

锻炼

  • 每日伸展运动（例如瑜伽）

  • 肌肉强化锻炼（例如举重）

  • 低强度有氧运动（如散步、游泳和骑自行车）

  • 游泳运动可避免关节受压

其他治疗

  • 物理疗法

  • 作业疗法（帮助患者进行日常活动）

  • 支撑（如直背椅、鞋插或手杖）

  • 冷压缩或加热垫

  • 按摩

  • 避免过度柔软的床和座位

当其他治疗不起作用时，医生可能会建议进行手术以用人工关节替换严重受损的关节。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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