骨关节炎一般由关节的磨损导致。压力会磨损关节中的软骨。软骨是每个关节中骨头末端平滑、坚韧的保护层组织。软骨缓冲骨骼并让它们彼此滑动而不会摩擦：

当软骨受损时，关节中的骨骼开始相互摩擦而损坏

随着软骨和骨骼的损伤，关节不能顺利活动和正常工作

如果你有以下情况，你患骨关节炎的风险更高：