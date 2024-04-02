关节炎是指关节受到损害，出现红肿症状的一组疾病。关节炎有许多不同类型。
什么是骨关节炎？
骨关节炎是最常见的关节炎。在骨关节炎中，关节中的软骨受到磨损。
骨关节炎通常始于40至50岁之间的人群，在80岁以后几乎每个人都会受到影响
你可能有关节疼痛、肿胀和僵硬（特别是在早上）
超重并且有反复使用关节的工作会增加年轻患者患骨关节炎的风险
医生根据你的症状和 X 光片来判断你是否患有骨关节炎
医生治疗骨关节炎是通过自身锻炼、药物治疗，有时手术治疗
骨关节炎的病因
骨关节炎一般由关节的磨损导致。压力会磨损关节中的软骨。软骨是每个关节中骨头末端平滑、坚韧的保护层组织。软骨缓冲骨骼并让它们彼此滑动而不会摩擦：
当软骨受损时，关节中的骨骼开始相互摩擦而损坏
随着软骨和骨骼的损伤，关节不能顺利活动和正常工作
如果你有以下情况，你患骨关节炎的风险更高：
你是一位年长的女士
超重
已经损伤了一个关节
你的腿或手臂肌肉无力或神经受损
做工作会给你的关节带来压力
家族成员有骨关节炎患者
骨关节炎的症状是什么？
常见症状有：
当你在关节上施加压力时（例如站立时），疼痛会加重
睡觉静止不动后出现关节僵直，活动后约30分钟后消失
关节不能完全伸直或弯曲
当你活动的时候会磨损、磨碎或磨裂关节
手指关节肿胀
松动，不稳定的关节
骨关节炎通常从一个或几个关节开始发病。症状开始后慢慢恶化。许多患有骨关节炎的人可能无法完成他们以前做的所有事情。
医生如何判断我是否患有骨关节炎？
医生可以根据你的症状和检查来判断你是否患有骨关节炎。医师还可以做：
用于排除其他疾病的血液化验
如果关节肿胀，通常要做关节液检查
医生如何治疗骨关节炎？
治疗的主要目标是：
缓解疼痛
保持关节灵活
保持关节正常活动
药物与运动和物理治疗一起可以帮助缓解症状。
药物
医生可能会推荐非处方止痛药，如：
对乙酰氨基酚
口服非甾体抗炎药（NSAID）
也可以进行 NSAID 药膏的外敷
医生也可能会开出治疗疼痛效力更强的药物或注射药物（如皮质类固醇）进入疼痛肿胀的关节。
锻炼
每日伸展运动（例如瑜伽）
肌肉强化锻炼（例如举重）
低强度有氧运动（如散步、游泳和骑自行车）
游泳运动可避免关节受压