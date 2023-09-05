什么是血管炎？
血管炎是血管的炎症。
血管炎可影响任何大小或类型的血管
它可能影响多个器官中的许多血管，或者仅影响一个或两个器官中的少数血管
炎症血管变窄或堵塞，并且不能输送足够的血液
血管炎可由某些感染、药物或非法药物引起
你可能会出现发烧并感觉疲倦，然后根据受累器官的不同而出现其他症状
医生进行活检（从受累器官取组织样本）以观察其血管
医生会让你服用皮质类固醇或其他药物来限制炎症
什么原因导致血管炎？
通常医生无法找到血管炎的病因。
有时，感染、毒素、药物或非法药物会引发该疾病。
发炎的血管通常变窄或被堵塞。这些血管不能向它们所处的器官输送足够的血液。没有足够的血液，这些器官就不能正常工作。
血管炎的症状有哪些？
血管炎可能导致全身症状，如发烧、盗汗、肌肉和关节疼痛、体重减轻和感觉疲倦。
其他特异性症状取决于受累血管，例如：
皮肤内：腿部皮疹或溃疡
在脑部：头痛和意识模糊
在肾脏：肾衰竭
在肺部：呼吸困难
累及神经：手臂或腿麻木、针刺感和无力
累及眼睛：视力模糊或失明
你可能需要因这些症状而接受紧急治疗。
医生如何判断我患有血管炎？
血管炎不常见。当症状首次发生时，医生通常不会怀疑到它。当某些症状合并持续时间足够长时，医生可能会怀疑血管炎。为确认你患有血管炎，医生会做以下事情：
血液化验
有时进行活检（检测受累器官的组织样本）
你可能需要进行其他检查来检查受累器官。例如，你可能会接受尿液检查，以查看你的肾脏是否受到影响。你可能会接受 EKG/ECG（心电图）检查，以查看你的心脏是否受到影响。如果你的肺部可能受到影响，医生可能会做胸部 X 线和 CT 扫描（计算机断层扫描）。
医生如何治疗血管炎？
医生治疗血管炎的病因。有时候，这意味着你需要停止服用怀疑导致血管炎的药物。
无论是什么原因，医生都会尝试使用以下方法来治疗血管炎症：
皮质类固醇
阻碍免疫系统的药物（免疫抑制剂）