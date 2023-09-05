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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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血管炎概述

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2023
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获得完整的细节

什么是血管炎？

血管炎是血管的炎症。

  • 血管炎可影响任何大小或类型的血管

  • 它可能影响多个器官中的许多血管，或者仅影响一个或两个器官中的少数血管

  • 炎症血管变窄或堵塞，并且不能输送足够的血液

  • 血管炎可由某些感染、药物或非法药物引起

  • 你可能会出现发烧并感觉疲倦，然后根据受累器官的不同而出现其他症状

  • 医生进行活检（从受累器官取组织样本）以观察其血管

  • 医生会让你服用皮质类固醇或其他药物来限制炎症

什么原因导致血管炎？

通常医生无法找到血管炎的病因。

有时，感染、毒素、药物或非法药物会引发该疾病。

发炎的血管通常变窄或被堵塞。这些血管不能向它们所处的器官输送足够的血液。没有足够的血液，这些器官就不能正常工作。

血管炎的症状有哪些？

血管炎可能导致全身症状，如发烧、盗汗、肌肉和关节疼痛、体重减轻和感觉疲倦。

其他特异性症状取决于受累血管，例如：

  • 皮肤内：腿部皮疹或溃疡

  • 在脑部：头痛和意识模糊

  • 在肾脏：肾衰竭

  • 在肺部：呼吸困难

  • 累及神经：手臂或腿麻木、针刺感和无力

  • 累及眼睛：视力模糊或失明

你可能需要因这些症状而接受紧急治疗。

医生如何判断我患有血管炎？

血管炎不常见。当症状首次发生时，医生通常不会怀疑到它。当某些症状合并持续时间足够长时，医生可能会怀疑血管炎。为确认你患有血管炎，医生会做以下事情：

  • 血液化验

  • 有时进行活检（检测受累器官的组织样本）

你可能需要进行其他检查来检查受累器官。例如，你可能会接受尿液检查，以查看你的肾脏是否受到影响。你可能会接受 EKG/ECG（心电图）检查，以查看你的心脏是否受到影响。如果你的肺部可能受到影响，医生可能会做胸部 X 线和 CT 扫描（计算机断层扫描）。

医生如何治疗血管炎？

医生治疗血管炎的病因。有时候，这意味着你需要停止服用怀疑导致血管炎的药物。

无论是什么原因，医生都会尝试使用以下方法来治疗血管炎症：

  • 皮质类固醇

  • 阻碍免疫系统的药物（免疫抑制剂）

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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