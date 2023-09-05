血管炎不常见。当症状首次发生时，医生通常不会怀疑到它。当某些症状合并持续时间足够长时，医生可能会怀疑血管炎。为确认你患有血管炎，医生会做以下事情：

血液化验

有时进行活检（检测受累器官的组织样本）

你可能需要进行其他检查来检查受累器官。例如，你可能会接受尿液检查，以查看你的肾脏是否受到影响。你可能会接受 EKG/ECG（心电图）检查，以查看你的心脏是否受到影响。如果你的肺部可能受到影响，医生可能会做胸部 X 线和 CT 扫描（计算机断层扫描）。