血管炎的症状可以来源于血管的直接损伤或来源于因为血供中断或减少导致的组织（神经和器官）的间接损伤。

症状依据受累血管的范围及累及的器官不同而异。如以下症状：

皮肤： 蓝紫色的皮疹点（出血点）或斑块（紫癜）、荨麻疹、小的肿块（结节）、表面血管扩张引起的斑状变色（网状青斑）或下肢的溃疡

外周神经： 受累肢体的麻木、刺痛或无力

脑： 意识模糊、癫痫发作、中风

消化道： 腹痛、腹泻、恶心、呕吐和血便

心脏： 绞痛或心脏病发作

肾： 高血压、液体潴留（水肿）和肾功能障碍

关节： 关节疼痛或肿胀

网状青斑 隐藏详情 这张照片显示了皮肤上的红色花边图案，这是网状青斑的典型特征。 © Springer Science+Business Media

炎症可以引起一般症状，如发烧、夜间发汗、疲劳、肌肉疼痛、食欲下降、体重减轻。

血管炎也可以引起严重的并发症，需要及时的治疗。如肺、脑等其他器官的血管损伤可以引起出血。肾脏的病变可能进展迅速并导致肾衰。眼部病变可导致失明。