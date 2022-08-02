狂犬病由狂犬病病毒引起。这种病毒在某些野生动物中很常见。狂犬病病毒存在于被感染动物的唾液中，因此可以通过咬伤传播。注射过狂犬病疫苗的动物几乎永远不会得狂犬病，所以不会将狂犬病传染给人。

在美国，狂犬病最常见的病因是被以下动物咬伤：

蝙蝠

人们可能不会注意到蝙蝠咬伤，但如果认为自己被咬伤（例如醒来时发现房间内有蝙蝠），应立即就医。

在美国，传播狂犬病的其他动物包括浣熊、臭鼬和狐狸。鸟类和爬行动物不携带狂犬病。啮齿动物(例如大鼠和小鼠)、松鼠和兔子不会将狂犬病传播给人类。

在美国，大多数宠物都注射过狂犬病疫苗，所以它们几乎从来不会导致人患狂犬病。然而，在没有给狗注射狂犬病疫苗的地方，狗咬伤是狂犬病最常见的原因。这些地方包括拉丁美洲、亚洲和非洲。