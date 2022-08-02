什么是狂犬病？
狂犬病是一种致命的病毒感染，会导致人和动物的脑部和脊髓发炎(脑炎)。
患狂犬病最常见的途径是遭感染动物咬伤（蝙蝠、浣熊、臭鼬、狐狸、狗、猫）
动物携带狂犬病病毒的风险取决于动物的类型，无论是野生动物还是宠物，以及它们生活的地方
如果被动物咬伤，应立即就医，了解是否需要注射狂犬病疫苗
症状通常在被咬后30到50天出现
如果被咬后马上注射狂犬病疫苗，几乎永远不会得狂犬病
一旦出现症状，没有任何有效治疗手段，很可能会死
什么会导致狂犬病？
狂犬病由狂犬病病毒引起。这种病毒在某些野生动物中很常见。狂犬病病毒存在于被感染动物的唾液中，因此可以通过咬伤传播。注射过狂犬病疫苗的动物几乎永远不会得狂犬病，所以不会将狂犬病传染给人。
在美国，狂犬病最常见的病因是被以下动物咬伤：
蝙蝠
人们可能不会注意到蝙蝠咬伤，但如果认为自己被咬伤（例如醒来时发现房间内有蝙蝠），应立即就医。
在美国，传播狂犬病的其他动物包括浣熊、臭鼬和狐狸。鸟类和爬行动物不携带狂犬病。啮齿动物(例如大鼠和小鼠)、松鼠和兔子不会将狂犬病传播给人类。
在美国，大多数宠物都注射过狂犬病疫苗，所以它们几乎从来不会导致人患狂犬病。然而，在没有给狗注射狂犬病疫苗的地方，狗咬伤是狂犬病最常见的原因。这些地方包括拉丁美洲、亚洲和非洲。
狂犬病的症状是什么？
症状通常在被咬后 30 至 50 天（有时少至 10 天）才会开始。患者可能会感觉：
被咬的地方疼痛和麻木
发热和头痛
生病
不安，困惑，无法控制的兴奋
好像嘴里有太多的唾液
喉咙痛，肌肉痉挛，吞咽、说话和呼吸困难
最终，脑部严重感染，导致死亡。
医生如何判断是否患有狂犬病？
医生会观察患者症状，询问动物咬伤的情况。
医生进行检测来寻找病毒，包括：
皮肤活检(从脖子后面取一块皮肤在显微镜下观察)
唾液测试
脊椎穿刺（用长针从下背部采集脊髓液）
医生如何治疗狂犬病？
预防是最好的治疗方法，因为狂犬病症状开始后，没有治疗方法可以阻止该疾病的发展。医生会治疗这些症状，让患者感觉更舒服。
如何预防狂犬病？
不要走近不认识的野生动物或宠物，以免被动物咬伤
如果和动物一起工作，接种狂犬病疫苗以防接触狂犬病病毒
被动物咬伤后，用大量肥皂和水清洗伤口，然后马上就诊。医生会再次清洗一些伤口。
医生会询问咬人的动物和被咬的情况，以确定是否有患狂犬病的危险。一些危险因素包括：
野生动物，尤指蝙蝠、狐狸、臭鼬或浣熊
动物生病或行为怪异
没有注射过疫苗或找不到主人的宠物
所在地区许多野生动物患狂犬病
如果医生认为存在危险，他们会：
在咬伤周围注射狂犬病免疫球蛋白
注射狂犬病疫苗，一剂马上注射，几周后再注射几剂
狂犬病免疫球蛋白攻击系统中的任何狂犬病病毒，并提供短期保护。狂犬病疫苗可以让免疫系统攻击病毒。
如果被一只没有任何疾病症状的狗或其他宠物咬伤，并且可以找到宠物的主人或兽医，医生可能要等10天才能看动物是否出现狂犬病症状。如果动物在10天后身体健康，则表明在咬人时未患上狂犬病。如果动物有症状，患者会得到治疗。
被咬后不久就注射免疫球蛋白和疫苗的人几乎永远不会得狂犬病。