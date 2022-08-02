脊椎穿刺是一种取出脊髓液样本的测试。它有时被称为腰穿。医生对液体进行测试，以寻找问题，例如：

感染

肿瘤

脑部或脊髓出血

在脊椎穿刺过程中，医生会麻醉患者皮肤，然后在下背部放一根细长的针来获取脊髓液样本。提取样本时，需要大约一汤匙(15毫升)的液体。人体脑部很快会分泌更多的液体。

医生测试脊髓液中的许多物质，包括：

细菌

白细胞

红细胞

大约十分之一的人在脊椎穿刺后会头痛。这种头痛可能会持续几天到几周。

脊椎穿刺