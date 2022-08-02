脊髓液是一种包围脑部和脊髓的液体。在撞到头或摔倒时，脊髓液有助于为脑部提供缓冲。脊髓液在脑部和脊髓周围自由流动。最终，液体进入人体血管。
许多脑部问题会导致脊髓液的变化。例如，脑部中破裂的血管导致红细胞出现在脊髓液中。
什么是脊椎穿刺？
脊椎穿刺是一种取出脊髓液样本的测试。它有时被称为腰穿。医生对液体进行测试，以寻找问题，例如：
感染
肿瘤
脑部或脊髓出血
在脊椎穿刺过程中，医生会麻醉患者皮肤，然后在下背部放一根细长的针来获取脊髓液样本。提取样本时，需要大约一汤匙(15毫升)的液体。人体脑部很快会分泌更多的液体。
医生测试脊髓液中的许多物质，包括：
细菌
白细胞
红细胞
大约十分之一的人在脊椎穿刺后会头痛。这种头痛可能会持续几天到几周。
脊椎穿刺
为了取出液体样本，医生会在下脊柱的两块骨头之间插入一根中空的小针。液体送到实验室检测。
脊椎穿刺（腰椎穿刺）
为什么需要进行脊椎穿刺？
脊椎穿刺时会发生什么？
对于脊椎穿刺：
患者采取蜷缩的躺姿，膝盖朝向胸部
有时候医生会要求采用前倾坐姿
医生使用麻醉药品麻醉患者背部
患者保持躺姿，医生将一根细而中空的针插入患者下背部的脊椎之间
针进入脊髓周围的区域抽取少量脊髓液
脊椎穿刺需要大约15分钟。完成后，医生可能会让患者躺着休息一会儿。
脊椎穿刺有什么问题？
有些人（大约十分之一）在脊椎穿刺后会头痛。这被称为低压头痛。它通常会在几天或几周内消失。医生可以在脊椎穿刺区域注射少量血液来治疗它。这通常能缓解头痛。
不必担心针会刺入脊髓。医生在脊髓终点正下方做脊椎穿刺。