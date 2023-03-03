什么是偏头痛？
偏头痛不仅仅是一种严重的头痛。偏头痛是一种特殊的严重头痛。疼痛可以出现在头部的一侧或两侧。患者可能会感到胃部不适、呕吐，对光、声音和气味特别敏感。
偏头痛通常持续4小时至数天
偏头痛会时有时无，可能会偶尔发生一次，或者一个月发生多次
偏头痛通常在青春期或年轻时开始，50岁以后，发作次数会减少
偏头痛在女性中更常见
患者也许能够找出引发偏头痛的原因(例如红酒)，并避免它们
医生无法治愈偏头痛，但他们会通过药物来减轻症状
什么会导致偏头痛？
当脑中的神经细胞和血管受到刺激和干扰时，就会患上偏头痛。医生不确定为什么这种情况会发生在一些人身上，而不是其他人身上。然而，偏头痛似乎确实存在于家族中。因此，如果有家人患有偏头痛，则家中其他人更有可能患偏头痛。
什么会引发偏头痛？
对于偏头痛患者来说，某些事情会引发偏头痛：
女性荷尔蒙雌激素水平高 - 特别是在青春期、女性经期前后、分娩后、更年期初期或服用避孕药(含雌激素)时
感官受到过多刺激，例如闪光或强烈的气味
压力性
睡眠过少
天气变化
红酒
饥饿，特别是跳过餐次
偏头痛的症状是什么？
头痛。通常出现剧烈或悸动疼痛，而且只是在一侧。但疼痛也可以是稳定的，或发生在两侧。还会有其他症状，例如：
四处走动后，或受到亮光、嘈杂的噪音和强烈气味的刺激后，头痛会加剧
感觉胃部不适或呕吐
注意力不集中
偏头痛并不危险。然而，偏头痛会让人烦躁。大多数人在偏头痛期间无法正常活动。许多人不得不躺在黑暗的房间里，直到偏头痛消失。
偏头痛的警告症状
在头痛之前可能会出现一些早期症状：
感觉不像往常那么饿
胃部不适
情绪变化
大约四分之一的偏头痛患者在头痛开始前会出现视力、语言或运动变化。这称为先兆。有些人会出现先兆但没有头痛，或者只是轻微的头痛。先兆症状包括：
看到闪烁的灯光或边缘闪烁的盲点（最常见的先兆）
一只手臂上传来刺痛的感觉
失去平衡
手臂或腿部无力
说话困难
医生如何判断是否患有偏头痛？
医生根据症状和检查结果可以判断。
首次出现偏头痛时，医生可能会进行其他测试，例如，进行头部 MRI（磁共振成像），看看是否有其他问题导致了头痛。
在医生确诊偏头痛后，他们只在头痛不同于通常的偏头痛时才进行测试。不同类型的头痛可能意味着不同的问题。
如何治疗偏头痛？
如果患有轻度至中度偏头痛，医生会让患者服用：
止痛药，例如对乙酰氨基酚、布洛芬或阿司匹林
缓解恶心的药物，可以帮助缓解恶心和头痛
医生可能会建议患者躺在黑暗、安静的房间里，尝试睡觉。偏头痛通常在睡眠时消失。
如果患有严重偏头痛，医生可能会让患者使用：
称为曲坦的药物，立即服用效果最好
静脉给药治疗恶心的药物(有些药物可以缓解恶心和头痛)
如果患者因呕吐而脱水(体内水分不足)，则通过静脉输液
如果经常偏头痛，医生可能会让患者记下头痛日记，记下偏头痛的时间、原因和治疗方法，以便可以寻找规律。
如何预防偏头痛？
在以下情况，医生可能会给患者开药来预防偏头痛：
偏头痛经常出现，并且没有其他止痛药的帮助
非常严重的偏头痛，妨碍日常活动
其他可能有帮助的事情：
帮助放松和减轻压力的活动
避免导致偏头痛的事情