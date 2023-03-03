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小知识
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偏头疼

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 3月 2023
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什么是偏头痛？

偏头痛不仅仅是一种严重的头痛。偏头痛是一种特殊的严重头痛。疼痛可以出现在头部的一侧或两侧。患者可能会感到胃部不适、呕吐，对光、声音和气味特别敏感。

  • 偏头痛通常持续4小时至数天

  • 偏头痛会时有时无，可能会偶尔发生一次，或者一个月发生多次

  • 偏头痛通常在青春期或年轻时开始，50岁以后，发作次数会减少

  • 偏头痛在女性中更常见

  • 患者也许能够找出引发偏头痛的原因(例如红酒)，并避免它们

  • 医生无法治愈偏头痛，但他们会通过药物来减轻症状

什么会导致偏头痛？

当脑中的神经细胞和血管受到刺激和干扰时，就会患上偏头痛。医生不确定为什么这种情况会发生在一些人身上，而不是其他人身上。然而，偏头痛似乎确实存在于家族中。因此，如果有家人患有偏头痛，则家中其他人更有可能患偏头痛。

什么会引发偏头痛？

对于偏头痛患者来说，某些事情会引发偏头痛：

  • 女性荷尔蒙雌激素水平高 - 特别是在青春期、女性经期前后、分娩后、更年期初期或服用避孕药(含雌激素)时

  • 感官受到过多刺激，例如闪光或强烈的气味

  • 压力性

  • 睡眠过少

  • 天气变化

  • 红酒

  • 饥饿，特别是跳过餐次

偏头痛的症状是什么？

头痛。通常出现剧烈或悸动疼痛，而且只是在一侧。但疼痛也可以是稳定的，或发生在两侧。还会有其他症状，例如：

  • 四处走动后，或受到亮光、嘈杂的噪音和强烈气味的刺激后，头痛会加剧

  • 感觉胃部不适或呕吐

  • 注意力不集中

偏头痛并不危险。然而，偏头痛会让人烦躁。大多数人在偏头痛期间无法正常活动。许多人不得不躺在黑暗的房间里，直到偏头痛消失。

偏头痛的警告症状

在头痛之前可能会出现一些早期症状：

  • 感觉不像往常那么饿

  • 胃部不适

  • 情绪变化

大约四分之一的偏头痛患者在头痛开始前会出现视力、语言或运动变化。这称为先兆。有些人会出现先兆但没有头痛，或者只是轻微的头痛。先兆症状包括：

  • 看到闪烁的灯光或边缘闪烁的盲点（最常见的先兆）

  • 一只手臂上传来刺痛的感觉

  • 失去平衡

  • 手臂或腿部无力

  • 说话困难

医生如何判断是否患有偏头痛？

医生根据症状和检查结果可以判断。

首次出现偏头痛时，医生可能会进行其他测试，例如，进行头部 MRI（磁共振成像），看看是否有其他问题导致了头痛。

在医生确诊偏头痛后，他们只在头痛不同于通常的偏头痛时才进行测试。不同类型的头痛可能意味着不同的问题。

如何治疗偏头痛？

如果患有轻度至中度偏头痛，医生会让患者服用：

  • 止痛药，例如对乙酰氨基酚、布洛芬或阿司匹林

  • 缓解恶心的药物，可以帮助缓解恶心和头痛

医生可能会建议患者躺在黑暗、安静的房间里，尝试睡觉。偏头痛通常在睡眠时消失。

如果患有严重偏头痛，医生可能会让患者使用：

  • 称为曲坦的药物，立即服用效果最好

  • 静脉给药治疗恶心的药物(有些药物可以缓解恶心和头痛)

  • 如果患者因呕吐而脱水(体内水分不足)，则通过静脉输液

如果经常偏头痛，医生可能会让患者记下头痛日记，记下偏头痛的时间、原因和治疗方法，以便可以寻找规律。

如何预防偏头痛？

在以下情况，医生可能会给患者开药来预防偏头痛：

  • 偏头痛经常出现，并且没有其他止痛药的帮助

  • 非常严重的偏头痛，妨碍日常活动

其他可能有帮助的事情：

  • 帮助放松和减轻压力的活动

  • 避免导致偏头痛的事情

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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