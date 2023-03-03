偏头痛的症状是什么？

偏头痛的症状是什么？

头痛。通常出现剧烈或悸动疼痛，而且只是在一侧。但疼痛也可以是稳定的，或发生在两侧。还会有其他症状，例如：

四处走动后，或受到亮光、嘈杂的噪音和强烈气味的刺激后，头痛会加剧

感觉胃部不适或呕吐

注意力不集中

偏头痛并不危险。然而，偏头痛会让人烦躁。大多数人在偏头痛期间无法正常活动。许多人不得不躺在黑暗的房间里，直到偏头痛消失。