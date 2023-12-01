您需要倒空您的口袋，并取下您的首饰、皮带和任何其它金属物体。您经常可以仍穿着您的衣服做检查。

有时，医生会将液体（称为顺磁性造影剂）注入静脉或关节。MRI造影剂可使您身体的某些部位更清晰地显示在照片上。

如果您对封闭在MRI机器中感到焦虑，医生可能会给您一些药物以帮助您放松。