什么是MRI？
MRI是一项使用带有强力磁铁的机器拍摄人体内部照片的检查。计算机可创建一系列详细图片。每张照片看起来像是从全身拍摄的切片。计算机还可以创建身体内部的3D影像。与 CT 扫描（计算机断层扫描）和 PET 扫描（正电子发射断层扫描）不同，MRI 不使用 X 线（辐射）。
MRI并不使用X光，通常非常安全
MRI通常提供比CT扫描更多的细节，但是MRI需要更长的时间并且更加不舒服
因为它使用了强大的磁铁，所以如果您的身体里有某种金属物体，就不能进行MRI
大多数MRI机器将您置于狭窄的隧道中，因此，有些人变得非常焦虑（幽闭恐惧症）并且无法进行检查
一些MRI机器具有较大的开口（“开放MRI”），不会给人带来太多麻烦
图像由Jon A. Jacobson医学博士提供。
为什么我需要MRI？
当需要更多细节来查找和查看时，医生可以使用MRI，而不是CT扫描：
您的脑部、脊髓、肌肉和肝脏问题
女性生殖器官的问题
髋骨和骨盆骨折
关节问题，如撕裂或扭伤
出血或感染
如果出现以下情况，医生可以选择MRI检查，而不是CT扫描：
您对CT扫描中使用的造影剂类型有过敏反应（如打喷嚏、皮疹或呼吸困难）
您怀孕（因为CT扫描发出辐射，而MRI没有）
MRI检查过程中会发生什么？
检查前
您需要倒空您的口袋，并取下您的首饰、皮带和任何其它金属物体。您经常可以仍穿着您的衣服做检查。
有时，医生会将液体（称为顺磁性造影剂）注入静脉或关节。MRI造影剂可使您身体的某些部位更清晰地显示在照片上。
如果您对封闭在MRI机器中感到焦虑，医生可能会给您一些药物以帮助您放松。
检查过程中
当检查台移动到形状像管子的大型扫描仪中时，您将躺在上面
医生可能会给您戴耳机或耳塞来阻挡扫描仪发出的轰鸣声
医生可能会要求您在某些时候屏住呼吸
扫描时间通常为20～60分钟。
检查后
您可以恢复平常的活动。
MRI检查有哪些问题？
比CT扫描慢
MRI检查比CT扫描需要更长的时间。如果需要快速结果，例如严重受伤或中风，它们在紧急情况下不常使用。
小，封闭的空间
大多数MRI扫描仪小而封闭。在扫描过程中，您可能会感到幽闭恐惧症（害怕呆在狭窄的空间内），即使您通常不会受到狭窄空间的限制。此外，体型非常大的人可能不能进入扫描仪。
一些MRI扫描仪由一侧开放的较大的管制成（开放式MRI）。但是这些照片并不像普通扫描仪那样清晰。
磁场问题
如果您体内有某些金属物体，则MRI磁场可能是个问题。MRI技术人员会询问您体内的所有金属物体。有些金属是安全的，有些则不是。技术人员会详细列出特定MRI机器的安全条件。但一般来说，MRI存在以下问题：
由磁铁控制的医疗设备，如心脏起搏器、除颤器或人工耳蜗 - MRI可能会使设备发生故障
带有导线或其它导电的金属的医疗设备-MRI可能会使设备发热并烧伤您的身体
可以通过磁铁拉动的金属，如铁-MRI可以使这种金属在您身体内部移动
一些医疗设备对于MRI检查是安全的，包括普通的牙科植入物、人造臀部和用于矫正脊柱的杆。
对造影剂（如使用）的反应
与CT扫描相比，在MRI检查中对所用染剂的过敏反应可能性较小。但是，您可能会出现头痛、头晕、胃部不适、疼痛或口中异味。罕见情况下，会出现肾脏受损。如果您已有肾脏问题，则肾脏受损的可能性更大。