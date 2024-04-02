什么是发作性睡病？
发作性睡病是一种疾病，在白天，患者会重复睡着，或者非常困倦。除了嗜睡，还可能会突然出现肌肉无力。
发作性睡病不会影响健康，但它会给患者在学校或工作中带来问题
更有可能发生车祸或其他事故
可能会失去动力，注意力不集中，或者变得沮丧
医生在睡眠实验室进行特殊的睡眠测试来检测发作性睡病
药物可以帮助保持清醒并控制其他症状
什么会导致发作性睡病？
发作性睡病患者没有正常的睡眠模式。只有在梦里才会出现的脑电波模式可能会在醒着的时候出现。
医生不确定是什么原因导致发作性睡病。但它似乎确实具有家族遗传性。有些人的脑部可能存在化学失衡现象。
发作性睡病的症状是什么？
症状通常始于十几岁或年轻的时候。它们可能包括：
突然入睡，无意(睡眠发作)
开会、开车或吃饭时睡着
无力或突然的肌肉无力，通常是由于感觉到突然的情绪（例如愤怒、惊讶或大笑）而引起的
入睡或醒来时不能移动(睡眠瘫痪)
多梦
睡觉或醒来时看到或听到并不存在的东西
医生如何判断是否患有发作性睡病？
医生可能会让患者填写一份关于嗜睡情况的问卷。他们可能会让患者记日记。在睡眠日记中，记录入眠时间以及睡了多长时间。如果医生不确定问题是什么或者严重程度，他们可能将患者转诊到睡眠专家那里。专家可能会进行：
睡眠测试
什么是睡眠测试？
因为患者不能向医生讲述睡觉时发生了什么，所以，医生可以使用设备监控患者睡眠情况。进行睡眠测试的地点有：
患者家中自己的床上
医院或医生办公室的睡眠实验室
对于家庭测试，患者睡觉时在鼻子下方、胸部周围和手指上佩戴传感器。附着在传感器上的一个小装置记录呼吸模式和氧气水平。它将信息发送给睡眠医生。
对于睡眠实验室测试，患者将在实验室过夜。该测试使用更多的传感器。例如，传感器监控脑电波和眼肌运动。此外，睡眠技术员会用摄像机观察睡眠，摄像机会记录所有动作和呼吸。人们担心他们戴着所有的传感器无法在实验室里睡觉。但是大多数人睡得并不比在家差。
医生如何治疗发作性睡病？
发作性睡病没有治愈方法，但是治疗可以帮助许多人正常生活。医生会让你：
在晚上充分睡眠
避免饮酒、吸烟和某些影响睡眠的药物
每天同一时间小睡一会儿(不到30分钟)
用药来保持清醒