医生可能会让患者填写一份关于嗜睡情况的问卷。他们可能会让患者记日记。在睡眠日记中，记录入眠质量以及睡了多长时间。如果医生不确定问题是什么或者严重程度，他们可能将患者转诊到睡眠专家那里。专家可能会进行：

睡眠测试

如果医生认为症状可能是由医疗问题引起的，可以进行血液测试或脑部成像测试，例如MRI。