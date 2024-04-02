什么是失眠和白天过度睡眠？
失眠是难以入睡、睡眠困难或睡眠质量差。如果睡眠质量不好，早上便不会感觉得到休息或精神焕发。
白天过度睡眠(EDS)很难保持清醒。
失眠通常会导致EDS，但除了失眠，EDS还有其他原因
失眠和EDS可能由不良的睡眠习惯引起，但也可能由医疗问题引起
如果轻度失眠，有规律的睡眠时间表或其他简单的改变可能会解决这个问题
如果长时间失眠，可能存在其他健康问题的风险
什么会导致失眠或白天过度睡眠？
失眠和EDS的症状是什么？
失眠：
睡觉时可能难以入睡
可能会正常入睡，但醒得太快，很难再入睡
失眠的话，很可能会出现EDS。可以通过午睡来补觉。但是午睡会造成恶性循环。午睡会让晚上更难入睡。然后会想第二天午睡更久。
在EDS的情况下，白天会昏昏欲睡，并且：
可能易怒或注意力不集中
可能在工作、上学或驾驶时睡着
应何时就诊治疗睡眠问题？
如果睡眠问题干扰了日常生活，或者如果有以下任何一种警告信号，请去看医生：
驾驶时或在其他危险情况下入睡
经常在没有警告的情况下睡着
醒来时气喘吁吁或窒息
伴侣注意到在睡觉时停止呼吸
睡觉时剧烈运动或伤害自己或他人
梦游
如果身体健康，症状持续两周或更短时间，可以尝试纠正任何不良的睡眠习惯。如果这些改变在一周后仍无效，应就医。
医生如何判断是否患有失眠或 EDS？
医生可能会让患者填写一份关于嗜睡情况的问卷。他们可能会让患者记日记。在睡眠日记中，记录入眠质量以及睡了多长时间。如果医生不确定问题是什么或者严重程度，他们可能将患者转诊到睡眠专家那里。专家可能会进行：
睡眠测试
如果医生认为症状可能是由医疗问题引起的，可以进行血液测试或脑部成像测试，例如MRI。
什么是睡眠测试？
因为患者不能向医生讲述睡觉时发生了什么，所以，医生可以使用设备监控患者睡眠情况。进行睡眠测试的地点有：
患者家中自己的床上
医院或医生办公室的睡眠实验室
对于家庭测试，患者睡觉时在鼻子下方、胸部周围和手指上佩戴传感器。附着在传感器上的一个小装置记录呼吸模式和氧气水平。它将信息发送给睡眠医生。
对于睡眠实验室测试，患者将在实验室过夜。该测试使用更多的传感器。例如，传感器监控脑电波和眼肌运动。此外，睡眠技术员会用摄像机观察睡眠，摄像机会记录所有动作和呼吸。人们担心他们戴着所有的传感器无法在实验室里睡觉。但是大多数人睡得并不比在家差。
医生如何治疗失眠和EDS？
如果医生能找到病因，他们会治疗病因。
如果失眠很轻微，医生可能会建议：
每天同一时间睡觉和起床(甚至在周末)
制定就寝常规
保持卧室黑暗和安静
白天待在亮光下
定期锻炼
避免白天小睡（这会导致晚上更难入睡）
限制酒精和咖啡因摄入，避免睡前吃太多
如果简单的改变没有帮助，治疗可能包括：
处方或非处方药助眠剂(安眠药)
有许多不同种类的安眠药。大多数都很安全，只要医生帮助挑选一种适合的，并注意副作用。老年人更容易产生副作用，包括处方和非处方睡眠辅助剂，尤其是含有抗组胺药的辅助剂。