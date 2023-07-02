随着癌症在体内生长，它会以多种方式影响人体。癌症可以：
挤压附近组织并引起疼痛或阻断重要身体功能
释放干扰其它器官的物质（称为副肿瘤综合征)
例如，在膀胱（储存尿液的器官）附近有一个肿瘤可以阻止尿液排出体外。骨内癌症会导致骨骼疼痛。
起初癌症不会引起任何症状，因为它只是一小群细胞
随着癌症的增长，症状将取决于其所在位置
有些癌症可能导致体内远离癌症的部位出现症状
癌症的症状是什么？
症状因癌症的类型不同而异。有些癌症只在长得很大后才会表现出症状。有些癌症在早期就表现出症状。癌症症状包括：
疼痛
大多数癌最初是无痛的
随着癌症增长，可能会有轻微不适
然后，随着癌症长大，疼痛变得更严重
并非所有癌都引起严重疼痛
出血和血栓
癌症可能会导致体内出血，具体取决于癌症所在的位置：
消化道内的癌可引起便（大便）中带血
尿道内的癌可引起尿中带血
肺内的癌可引起咳血
大动脉附近的癌可能会导致严重出血的动脉穿孔
骨髓（骨骼内部的空腔，是造血细胞的地方）中的癌可妨碍身体产生凝血细胞
在晚期癌症，严重出血可导致死亡。
许多类型的癌症增加腿部静脉血栓形成的风险。腿部静脉中的血栓有时会脱落并移行至肺，并阻断血流。这会造成呼吸困难甚至死亡。
体重减轻和感觉无力
患者可能体重减轻，变得很瘦
食物可能会使胃部感到不适，或者患者出现吞咽困难
如果存在贫血, 随着癌症的发展，患者可能会感到非常虚弱疲惫
肌肉和脑部症状
如果癌症侵袭或挤压神经或脊髓，患者可能会：
疼痛
虚弱
感觉产生变化，比如刺痛
如果癌症始于或扩散到脑部，患者可能有：
意识模糊
头晕
头痛
感觉胃部不适
视力变化
癫痫发作
肺部症状
如果癌症挤压或阻塞肺部气道，患者可能会：
呼吸困难
咳嗽
肺炎（肺部感染）