癌症的症状是什么？

癌症的症状是什么？

症状因癌症的类型不同而异。有些癌症只在长得很大后才会表现出症状。有些癌症在早期就表现出症状。癌症症状包括：

疼痛 大多数癌最初是无痛的

随着癌症增长，可能会有轻微不适

然后，随着癌症长大，疼痛变得更严重

并非所有癌都引起严重疼痛

出血和血栓 癌症可能会导致体内出血，具体取决于癌症所在的位置： 消化道内的癌可引起便（大便）中带血

尿道内的癌可引起尿中带血

肺内的癌可引起咳血

大动脉附近的癌可能会导致严重出血的动脉穿孔

骨髓（骨骼内部的空腔，是造血细胞的地方）中的癌可妨碍身体产生凝血细胞 在晚期癌症，严重出血可导致死亡。 许多类型的癌症增加腿部静脉血栓形成的风险。腿部静脉中的血栓有时会脱落并移行至肺，并阻断血流。这会造成呼吸困难甚至死亡。

体重减轻和感觉无力 患者可能体重减轻，变得很瘦

食物可能会使胃部感到不适，或者患者出现吞咽困难

如果存在贫血, 随着癌症的发展，患者可能会感到非常虚弱疲惫

肌肉和脑部症状 如果癌症侵袭或挤压神经或脊髓，患者可能会： 疼痛

虚弱

感觉产生变化，比如刺痛 如果癌症始于或扩散到脑部，患者可能有： 意识模糊

头晕

头痛

感觉胃部不适

视力变化

癫痫发作