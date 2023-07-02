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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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癌症的症状

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 7月 2023
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随着癌症在体内生长，它会以多种方式影响人体。癌症可以：

  • 挤压附近组织并引起疼痛或阻断重要身体功能

  • 释放干扰其它器官的物质（称为副肿瘤综合征)

例如，在膀胱（储存尿液的器官）附近有一个肿瘤可以阻止尿液排出体外。骨内癌症会导致骨骼疼痛。

  • 起初癌症不会引起任何症状，因为它只是一小群细胞

  • 随着癌症的增长，症状将取决于其所在位置

  • 有些癌症可能导致体内远离癌症的部位出现症状

癌症的症状是什么？

症状因癌症的类型不同而异。有些癌症只在长得很大后才会表现出症状。有些癌症在早期就表现出症状。癌症症状包括：

疼痛

  • 大多数癌最初是无痛的

  • 随着癌症增长，可能会有轻微不适

  • 然后，随着癌症长大，疼痛变得更严重

  • 并非所有癌都引起严重疼痛

出血和血栓

癌症可能会导致体内出血，具体取决于癌症所在的位置：

  • 消化道内的癌可引起便（大便）中带血

  • 尿道内的癌可引起尿中带血

  • 肺内的癌可引起咳血

  • 大动脉附近的癌可能会导致严重出血的动脉穿孔

  • 骨髓（骨骼内部的空腔，是造血细胞的地方）中的癌可妨碍身体产生凝血细胞

在晚期癌症，严重出血可导致死亡。

许多类型的癌症增加腿部静脉血栓形成的风险。腿部静脉中的血栓有时会脱落并移行至肺，并阻断血流。这会造成呼吸困难甚至死亡。

体重减轻和感觉无力

  • 患者可能体重减轻，变得很瘦

  • 食物可能会使胃部感到不适，或者患者出现吞咽困难

  • 如果存在贫血, 随着癌症的发展，患者可能会感到非常虚弱疲惫

肌肉和脑部症状

如果癌症侵袭或挤压神经或脊髓，患者可能会：

  • 疼痛

  • 虚弱

  • 感觉产生变化，比如刺痛

如果癌症始于或扩散到脑部，患者可能有：

  • 意识模糊

  • 头晕

  • 头痛

  • 感觉胃部不适

  • 视力变化

  • 癫痫发作

肺部症状

如果癌症挤压或阻塞肺部气道，患者可能会：

  • 呼吸困难

  • 咳嗽

  • 肺炎（肺部感染）

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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