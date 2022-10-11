起初，癌是微小的细胞团块，不引起任何症状 （另见癌症的概况）。随着癌生长，瘤体会影响附近的组织（另见癌症的警示体征）。此外，某些癌症会分泌某些物质或触发免疫反应，从而导致远离癌症的其它身体部位的症状（副肿瘤综合征）。

有时，初始迹象是因另一个原因所进行的实验室检查的异常结果（例如常规全血计数检查时发现因结肠癌所致的贫血）。

癌症通过长入或推挤附近组织，因而刺激或压迫它们，影响这些组织。刺激作用一般造成疼痛。压迫可以妨碍组织履行其正常功能。例如，腹部内膀胱癌或癌性淋巴结可能压迫连接肾与膀胱的管道（输尿管），阻碍尿流动。肺癌可以阻碍空气流经一个肺段，造成局部肺塌陷及增加感染风险。

当癌在具有大量空间的区域内（例如在大肠或肺空洞的壁中）生长时，它可以不引起任何症状直至它变得相当大为止。相反，在较局限空间内（例如在声带上）生长的癌在相对小时就可能引起症状（例如声嘶）。如果癌扩散（转移）至身体其它部分，最终会出现相同的局部刺激和压迫效应，但因为其出现在新部位，所以症状可能大不相同。

累及覆盖肺的膜（胸膜）或包围心脏的袋样结构（心包膜）的癌经常渗出液体，后者汇集在这些器官周围。大量液体汇集可能干扰呼吸或心脏泵血。

表格 一些癌并发症 表格

疼痛 许多癌一般起初无痛，不过疼痛可能是一些癌症的早期症状，例如脑肿瘤引起头痛和头颈癌及食管癌引起疼痛性吞咽。随着癌生长，最初症状往往是轻度不适，随着癌扩大，这可能不断加重成越来越严重的疼痛。疼痛可能因癌压迫或侵蚀神经或其它结构所致。然而，并非全部癌均引起严重疼痛。类似地，缺乏疼痛并不保证癌没有生长或扩散。

出血 起初，癌可能因其血管脆弱而轻微出血。稍后，随着癌扩大并侵入周围组织，它可能长入附近血管，造成出血。出血可能是轻微和无法觉察的或只有检查时才可检出。早期结肠癌中往往如此。或，尤其对于晚期癌症，出血可能更明显，甚至是大量和威胁生命的。 癌部位决定出血部位。沿消化道任何地方的癌可能造成便中带血。沿尿路任何地方的癌可能造成尿中带血。其它癌症可能在身体内部区域出血。肺内出血可以造成个人咳血。

血栓 某些癌症产生的物质会引起过度凝血，主要是在下肢静脉中（深静脉血栓形成）。下肢静脉中的血栓有时脱落并移行至肺（肺栓塞），这可能致命。过度凝血在胰腺肿瘤、肺肿瘤和其它实体瘤患者以及脑肿瘤患者中常见。

体重下降和疲乏 通常，癌症患者出现体重减轻和疲乏，其可随着癌进展而加重。尽管食欲良好，但一些人察觉体重减轻。其他人食欲减退并且可能甚至对食物恶心或出现吞咽困难。他们可能变得非常消瘦。晚期癌症患者经常非常疲劳。如果出现贫血，这些患者可能发现自己甚至在轻微活动时就感到疲劳或气短。

淋巴结肿大 当癌症开始在体内扩散时，它可能首先扩散到附近的淋巴结，使其变得肿胀。肿胀的淋巴结通常无痛，并且它们可能摸起来坚硬或柔韧。它们可能活动性好，或者如果癌症更严重，它们可能会与周围组织粘连或彼此粘连。

神经系统症状和肌肉症状 癌可以长入或压迫神经或脊髓，造成数种神经系统和肌肉症状中的任何症状，包括疼痛、无力或感觉变化（例如刺痛感）。当癌在脑中生长时，症状可能难以确定，但可以包括意识模糊、眩晕、头痛、恶心、视力改变和癫痫发作。神经系统症状也可以是副肿瘤综合征的一部分。