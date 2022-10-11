起初，癌是微小的细胞团块，不引起任何症状 （另见癌症的概况）。随着癌生长，瘤体会影响附近的组织（另见癌症的警示体征）。此外，某些癌症会分泌某些物质或触发免疫反应，从而导致远离癌症的其它身体部位的症状（副肿瘤综合征）。
有时，初始迹象是因另一个原因所进行的实验室检查的异常结果（例如常规全血计数检查时发现因结肠癌所致的贫血）。
癌症通过长入或推挤附近组织，因而刺激或压迫它们，影响这些组织。刺激作用一般造成疼痛。压迫可以妨碍组织履行其正常功能。例如，腹部内膀胱癌或癌性淋巴结可能压迫连接肾与膀胱的管道（输尿管），阻碍尿流动。肺癌可以阻碍空气流经一个肺段，造成局部肺塌陷及增加感染风险。
当癌在具有大量空间的区域内（例如在大肠或肺空洞的壁中）生长时，它可以不引起任何症状直至它变得相当大为止。相反，在较局限空间内（例如在声带上）生长的癌在相对小时就可能引起症状（例如声嘶）。如果癌扩散（转移）至身体其它部分，最终会出现相同的局部刺激和压迫效应，但因为其出现在新部位，所以症状可能大不相同。
累及覆盖肺的膜（胸膜）或包围心脏的袋样结构（心包膜）的癌经常渗出液体，后者汇集在这些器官周围。大量液体汇集可能干扰呼吸或心脏泵血。
一些癌并发症
并发症
描述
液体蓄积在包围心脏的袋样结构（心包膜或心包囊）中。这种液体向心脏施加压力并干扰其泵血能力。液体可以在癌侵入心包膜并刺激它时蓄积。
液体蓄积在包围肺的袋样结构（胸膜囊）中，造成呼吸短促。
上腔静脉综合征
癌部分地或完全地堵住使血液从身体上半部分流入心脏的静脉（上腔静脉）。上腔静脉堵塞造成胸上半部和颈部的静脉肿胀，导致面部、颈部和胸上半部肿胀。
癌压迫脊髓或脊髓神经，导致疼痛和功能丧失（例如尿或大便失禁）。脊髓或脊髓神经压迫持续时间越长，压迫解除时正常神经功能恢复的可能性越低。
脑功能障碍
脑内生长的癌导致脑功能异常，不论是原发性脑癌还是更常见地从体内其他地方的癌转移。可以出现许多不同的症状，包括意识模糊、嗜睡、躁动、头痛、视力异常、感觉异常、无力、恶心、呕吐和癫痫发作。
出血
出血可能因正常组织和血管遭侵入和死亡或因肿瘤内部异常的脆弱血管的生长所致。
疼痛
许多癌一般起初无痛，不过疼痛可能是一些癌症的早期症状，例如脑肿瘤引起头痛和头颈癌及食管癌引起疼痛性吞咽。随着癌生长，最初症状往往是轻度不适，随着癌扩大，这可能不断加重成越来越严重的疼痛。疼痛可能因癌压迫或侵蚀神经或其它结构所致。然而，并非全部癌均引起严重疼痛。类似地，缺乏疼痛并不保证癌没有生长或扩散。
出血
起初，癌可能因其血管脆弱而轻微出血。稍后，随着癌扩大并侵入周围组织，它可能长入附近血管，造成出血。出血可能是轻微和无法觉察的或只有检查时才可检出。早期结肠癌中往往如此。或，尤其对于晚期癌症，出血可能更明显，甚至是大量和威胁生命的。
癌部位决定出血部位。沿消化道任何地方的癌可能造成便中带血。沿尿路任何地方的癌可能造成尿中带血。其它癌症可能在身体内部区域出血。肺内出血可以造成个人咳血。
血栓
体重下降和疲乏
淋巴结肿大
当癌症开始在体内扩散时，它可能首先扩散到附近的淋巴结，使其变得肿胀。肿胀的淋巴结通常无痛，并且它们可能摸起来坚硬或柔韧。它们可能活动性好，或者如果癌症更严重，它们可能会与周围组织粘连或彼此粘连。
神经系统症状和肌肉症状
癌可以长入或压迫神经或脊髓，造成数种神经系统和肌肉症状中的任何症状，包括疼痛、无力或感觉变化（例如刺痛感）。当癌在脑中生长时，症状可能难以确定，但可以包括意识模糊、眩晕、头痛、恶心、视力改变和癫痫发作。神经系统症状也可以是副肿瘤综合征的一部分。