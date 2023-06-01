医生已经做了很多研究，以确定饮食（食用某些类型的食物）是否可以提高或降低患癌症的几率。

鉴于不同的研究发现不同的结果，医生不确定是否某些食物和营养物质会提高或降低患癌症的机会

医生知道超重或肥胖会增患癌的机会

对某些类型食物的研究比其它类型的多，医生们继续研究饮食对患癌的影响

某些研究显示下列食物可能会增加癌症发生的机会：

维生素 A、维生素 E、或钙含量高的补充剂可能会增加患前列腺癌的机会

富含饱和脂肪的食物

富含 ω-3 脂肪酸的食物，如鱼油，可能增加患前列腺癌的机会

加工过的肉类，如午餐肉、火腿和热狗，可能增加患胃癌和结肠癌的机会

烤或煎肉

进食大量经过酸浸或腌制保存的食物可能增加患胃癌和咽喉癌的机会

大量的大豆补充剂可能会增加患乳腺癌的机会

某些研究显示以下这些食物可能降低患癌机会：

主要存在于西红柿中的番茄红素

维生素 D 和钙含量高的补充剂可能降低患结肠癌的机会

叶酸可能降低患结肠癌的机会

维生素 D 可能降低患前列腺癌和结肠癌的机会

下列食物已被医生研究过，但没有被证明可以提高或降低患癌的机会：