什么是暴怒发作？
所有孩子都会不时生气。暴怒发作是一种极端、愤怒的爆发。它们通常发生在 1 至 4 岁儿童中。
儿童在暴怒发作时可能会尖叫、哭闹、在地上打滚、扔东西或跳脚
有些孩子屏住呼吸，满脸通红
大多数暴怒发作是在孩子沮丧时发生的
有些孩子出现暴怒发作，以引起注意，从您那里得到一些东西或避免做某事
孩子饥饿或疲倦时暴怒发作的可能性更大
通常，暴怒发作持续不到 15 分钟
利用暂停或通过其他活动分散孩子注意力来停止其暴怒发作
暴怒发作时我该如何帮助我孩子？
暴怒发作最终会停止，但您可能会感到非常沮丧。在暴怒发作期间，您通常无法与孩子讲道理。骂孩子并不能阻止暴怒发作。通过以下措施，帮助您的孩子冷静下来：
首先，尝试让自己平静
设法分散孩子的注意力，但不要给他们想要得到的东西
如果分散注意力无效，请将孩子转移到另一个房间或空间
在家里，暂停椅可能是个好方法
让您的孩子坐在暂停椅上，孩子每长大一岁增加 1 分钟（例如，一岁孩子坐 1 分钟，五岁孩子坐 5 分钟）
暂停时，不要说话或看着孩子
时间到后，提醒您的孩子为什么需要暂停
让您的孩子开始一项新的活动，并尽力表扬任何良好的行为
孩子暴怒发作时不要屈服于孩子想要的东西。屈服只会教会您的孩子暴怒发作是有用的。