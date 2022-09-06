暴怒发作时我该如何帮助我孩子？

暴怒发作时我该如何帮助我孩子？

暴怒发作最终会停止，但您可能会感到非常沮丧。在暴怒发作期间，您通常无法与孩子讲道理。骂孩子并不能阻止暴怒发作。通过以下措施，帮助您的孩子冷静下来：

首先，尝试让自己平静

设法分散孩子的注意力，但不要给他们想要得到的东西

如果分散注意力无效，请将孩子转移到另一个房间或空间

在家里，暂停椅可能是个好方法

让您的孩子坐在暂停椅上，孩子每长大一岁增加 1 分钟（例如，一岁孩子坐 1 分钟，五岁孩子坐 5 分钟）

暂停时，不要说话或看着孩子

时间到后，提醒您的孩子为什么需要暂停

让您的孩子开始一项新的活动，并尽力表扬任何良好的行为

孩子暴怒发作时不要屈服于孩子想要的东西。屈服只会教会您的孩子暴怒发作是有用的。