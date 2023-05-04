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疾病

暴怒发作

作者：Stephen Brian Sulkes, MD, Golisano Children’s Hospital at Strong, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
已审核/已修订 5月 2023
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小知识

发脾气是强烈的情绪爆发，通常是对挫折的反应。

  • 挫折、疲劳或饥饿是暴怒发作最常见原因。

  • 儿童在发脾气时可能会尖叫、哭闹、踢打、在地上打滚、扔东西和跳脚。

  • 如果分散注意力不能使其停止发脾气，则可能需要使儿童离开该环境。

发脾气在童年时期较为常见。它常在生后第一年末出现，2（可怕的两岁孩子）至 4 岁期间更为多见，而 5 岁后则很少发生。如果暴怒发作在 5 岁后还很频繁，则很可能持续到整个儿童期。

暴怒发作的原因包括挫折、疲劳和饥饿。孩子也可能为了引起他人注意，或迫使父母满足自己想要的东西，或逃避做什么事情而发作。父母常把整个责任归咎于自身（认为是自己对孩子的抚育很差所致），然而真正的原因常是多种综合因素的结果，包括孩子的个性、当时的环境以及生长发育中的一些行为。潜在性的心理、生理或社会问题很少是发脾气的原因，但如果发脾气持续时间超过 15 分钟或每天多次发作，则上述原因的可能性很大。

暴怒发作的孩子可表现为大声吼叫、哭闹、尖叫、四处乱打、在地上打滚、跳脚和摔东西。某些行为可能类似暴怒且可能有害。儿童可能会脸色变红，又踢又打。有些儿童可能会自主屏住呼吸几秒钟，然后恢复正常呼吸（与屏气发作不同，这也会发生在挫折引起的发脾气或哭闹之后）。

（另请参见儿童行为问题概述。）

治疗

  • 分散注意力

  • 转移地点

尽管如果有安全的环境（例如，隔离反省法），许多孩子可以在几分钟内让自己平静下来，并控制自己不发脾气，但另外一些孩子则很难自行停止暴怒发作。在大多数情况下，让孩子陈述发怒的原因只能拖延暴怒发作的时间。因此可通过提供一种替代性的活动来转移和重新引导孩子的注意力。

儿童可能会因转移地点而受益。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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