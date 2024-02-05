什么是食管闭锁及气管食管瘘？
食管是将食物和液体从口腔输送到胃的导管。食管闭锁是一种出生缺陷，即您的宝宝天生食管狭窄或闭塞，因此食物无法进入胃中。
气管食管瘘是食管和气管（气管）之间的开口，因此，当婴儿吞咽时，食物会进入婴儿的气管和肺。
宝宝通常同时存在两个问题。
医生不知道是什么原因导致食管闭锁和气管食管瘘，但是这些问题经常与其他出生缺陷一起发生
宝宝进食时咳嗽或窒息
医生进行手术以修复缺陷
闭锁及瘘管：食管缺陷
食管闭锁时，食管变窄或形成一个盲端。它不像平常那样与胃相连。气管食管瘘是食管和气管（进入肺内）之间存在的异常通路。
什么是食管闭锁及气管食管瘘的症状？
对于食管闭锁，症状包括：
婴儿喂养时咳嗽、窒息和流口水
气管食管瘘很危险，因为吞咽的食物和唾液会通过孔进入婴儿的气管和肺部，并引起：
咳嗽、窒息和呼吸困难
有时引起一类肺炎（吸入性肺炎）
低血氧水平，使婴儿的皮肤青紫
医生如何判断我的宝宝是否患有食管闭锁和气管食管瘘？
在妊娠期间，医生可能通过常规超声检查疑诊这些问题。出生后，他们将进行以下检查，如：
从宝宝的食管向下插入管子，看是否在胃部被堵塞
颈部和胸部的 X 射线检查
医生如何治疗食管闭锁和气管食管瘘？
医生会进行手术治疗这些问题。对于食管闭锁，医生会在宝宝的食管和胃之间建立连接。对于气管食管瘘，他们将关闭食管和气管之间的连接。