食管是将食物和液体从口腔输送到胃的导管。食管闭锁是一种出生缺陷，即您的宝宝天生食管狭窄或闭塞，因此食物无法进入胃中。

气管食管瘘是食管和气管（气管）之间的开口，因此，当婴儿吞咽时，食物会进入婴儿的气管和肺。

宝宝通常同时存在两个问题。

医生不知道是什么原因导致食管闭锁和气管食管瘘，但是这些问题经常与其他出生缺陷一起发生

宝宝进食时咳嗽或窒息

医生进行手术以修复缺陷