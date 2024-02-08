吸入性肺炎和化学性肺炎

吸入性肺炎是指吸入口腔分泌物、胃内容物或两者共同吸入导致的肺部感染。化学性肺炎是指吸入对肺有刺激性或毒性的物质而引起的肺部刺激。
症状包括咳嗽和呼吸短促。
医生主要依据患者症状和胸部X线做出诊断。
治疗和预后随误吸物不同而不同。
吸入性肺炎与化学性肺炎通常被一同研究，因此它们都是由吸入刺激肺部的物质而导致的肺部发炎。发炎致使肺部更容易遭受细菌感染。溺水也可能引起肺部炎症，这在其他地方进行讨论。
（另见肺炎概述。）
吸入性肺炎
口腔内的微小颗粒经常落入或吸入气道（误吸）。但通常在它们到达肺部引起炎症或感染之前即被正常防御机制（如咳嗽）清除掉。如果这些颗粒未能清除（因防御机制受损和／或误吸物过大），它们即可导致吸入性肺炎。
从口腔和咽喉吸入的物质更容易带有可导致细菌性肺炎的细菌。从胃部吸入的物质通常具有强酸性，可在感染发生前对肺部造成严重伤害。
吸入性肺炎风险较高者有
老年人
身体虚弱者
有吞咽困难者（如中风所知）
酒精或其他物质中毒
因麻醉、镇静剂或医学病症导致无意识者
呕吐者
接受过牙科、呼吸道或消化道操作
患有胃食管返流病
吸入性肺炎的症状至少在1到2天后才会开始发生。最常见的症状是
咳嗽
咳痰（浓稠或变色的黏液）。痰液有时闻起来有臭味。
呼吸性肺炎的其他症状包括
发热
气短（呼吸困难）
胸部不适
医生通常根据在有上述风险因素者中发现的体征或症状来做出吸入性肺炎诊断。
胸腔X线可确诊肺炎。若 X 光片显示肺部底部（吸入物常见位置）等肺部某些部分异常，则吸入更有可能是病因。
吸入性肺炎的治疗需要抗生素。许多抗生素可供使用，包括克拉霉素、阿莫西林／克拉维酸、氨苄西林／舒巴坦，和亚胺培南。患者可能还需要支持治疗，如氧疗或暂时使用呼吸机通气辅助。
对于有增加其吸入风险之情况的人士，医生可停止或减少具有镇静作用的药物的剂量。稍微调高床头可以避免胃中的食物、液体或酸向上移动到咽喉，然后向下流进肺部。食用特定质地的食物或浓稠的液体也有助于降低吸入风险。语言病理学医师可教授患者特定的吞咽技巧（如吞咽时把下巴缩到胸前），以进一步降低吸入风险。
化学性肺炎
化学性肺炎发生于患者吸入对肺部有毒的物质时。与感染相比，该问题更常因为刺激而引起。常常被吸入的有毒物质是胃酸，当患者吸入呕吐物的时候就可能发生化学性肺炎。癫痫、药物或酒精过量或从麻醉中清醒时，并未完全清醒的呕吐患者常易发生呕吐物误吸。
缓泻油类（矿物油、蓖麻油、石蜡油）及碳氢化合物（如汽油、煤油和石油产品）误吸也可致化学性肺炎。
化学性肺炎的症状包括突发呼吸短促，以及在几分钟或几小时内出现咳嗽。其他症状包括发热和咳红色泡沫痰。少数不太严重的病例，可在吸入毒性物质后一天或两天出现吸入性肺炎的症状。
如果可以提供事件发生顺序的信息，医生通常可以明确诊断化学性肺炎。胸部 X 线检查及测定血液样本的氧含量可对诊断提供帮助。
化学性肺炎的治疗包括吸氧治疗以及（如必要）通过插入咽喉的导管进行的临时呼吸机辅助。可行气管抽吸以清除气道分泌物和吸入的食物颗粒。支气管镜检查（可以通过柔性显像管进行气道目视检查）可用于此目的。
虽然抗生素通常对这种病症无效，但由于医生不能轻易区分化学性肺炎和细菌性吸入性肺炎，通常细菌性肺炎可以发展为化学性肺炎的并发症，所以通常还是会给予抗生素。
医生推荐尝试各种策略来帮助防止风险患者感染化学性肺炎。这些包括停用具有镇静作用的药物或降低其剂量。他们还可能建议稍微调高床头，以避免胃中的食物、液体或酸向上移动到咽喉，然后向下流进肺部。患者可能需要吃一些特定质地的食物或者喝一些浓稠的液体来帮助降低吸入的风险。语言病理学医师可教授患者特定的吞咽技巧（如吞咽时把下巴缩到胸前），以降低食物和液体进入肺部的风险。