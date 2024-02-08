吸入性肺炎和化学性肺炎

口腔内的微小颗粒经常落入或吸入气道（误吸）。但通常在它们到达肺部引起炎症或感染之前即被正常防御机制（如咳嗽）清除掉。如果这些颗粒未能清除（因防御机制受损和／或误吸物过大），它们即可导致吸入性肺炎。

从口腔和咽喉吸入的物质更容易带有可导致细菌性肺炎的细菌。从胃部吸入的物质通常具有强酸性，可在感染发生前对肺部造成严重伤害。

吸入性肺炎风险较高者有

老年人

身体虚弱者

有吞咽困难者（如中风所知）

酒精或其他物质中毒

因麻醉、镇静剂或医学病症导致无意识者

呕吐者

接受过牙科、呼吸道或消化道操作

患有胃食管返流病

吸入性肺炎的症状至少在1到2天后才会开始发生。最常见的症状是

咳嗽

咳痰（浓稠或变色的黏液）。痰液有时闻起来有臭味。

呼吸性肺炎的其他症状包括

发热

气短（呼吸困难）

胸部不适

医生通常根据在有上述风险因素者中发现的体征或症状来做出吸入性肺炎诊断。

胸腔X线可确诊肺炎。若 X 光片显示肺部底部（吸入物常见位置）等肺部某些部分异常，则吸入更有可能是病因。

吸入性肺炎的治疗需要抗生素。许多抗生素可供使用，包括克拉霉素、阿莫西林／克拉维酸、氨苄西林／舒巴坦，和亚胺培南。患者可能还需要支持治疗，如氧疗或暂时使用呼吸机通气辅助。

对于有增加其吸入风险之情况的人士，医生可停止或减少具有镇静作用的药物的剂量。稍微调高床头可以避免胃中的食物、液体或酸向上移动到咽喉，然后向下流进肺部。食用特定质地的食物或浓稠的液体也有助于降低吸入风险。语言病理学医师可教授患者特定的吞咽技巧（如吞咽时把下巴缩到胸前），以进一步降低吸入风险。