医生通过以下方法治疗先天性巨结肠症：

进行手术以切除肠的异常节段，并重新连接功能正常的肠的两端

有时候，如果孩子病得很重，医生首先会做临时结肠造口术。医生在大肠上开一个洞，并将其连接到腹壁上的一个洞。宝宝的粪便会从孔里出来进入袋子中，直到宝宝健康到可以再接受一次手术为止。然后，医生进行第二次手术，以切除不起作用的肠道节段，重新​​连接起作用的肠道，并闭合结肠造口术中的开口。

医生用以下方法治疗感染（小肠结肠炎）：