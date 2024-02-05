人有一条小肠和一条大肠。小肠是一根很长的盘管，连接胃与大肠。大肠（结肠）短而宽，从小肠末端通向直肠。
什么是先天性巨结肠症？
大肠内衬有可收缩的肌肉，使大便通过肠道移动。先天性巨结肠症是一种出生缺陷，其中大肠的一部分缺少发出信号指示肌肉收缩的神经。
粪便在肠内堆积并造成堵塞
患有先天性巨结肠症的孩子可能会呕吐、拒绝进食以及腹部肿胀
医生进行手术以切除肠道中缺失神经的部分
如果不及时治疗，则先天性巨结肠症会导致肠道的致死性感染，称为小肠结肠炎
先天性巨结肠症的症状是什么？
症状包括：
新生儿在出生后 24 小时内没有排便
绿色或棕色呕吐物
腹部肿胀
拒绝进食
如果仅阻塞孩子大肠的一小部分，则症状可能很轻，包括：
粪便稀薄，像丝带
腹部肿胀
体重未增加
不排便
症状轻微的孩子可能要到童年后期才能被诊断，或者很少情况下，在成年后才被诊断。
如果不治疗先天性巨结肠症，孩子可能会患上先天性巨结肠合并小肠结肠炎。这可能会危及生命，其症状包括：
突然发热
腹部肿胀
爆发腹泻
医生如何分辨我的宝宝是否患有先天性巨结肠症？
如果宝宝在出生后的 24 小时内没有大便，医生们可能会怀疑先天性巨结肠症。
医生用以下方法检查是否患有先天性巨结肠症：
钡灌肠 X 光检查
直肠活检（医生从孩子的直肠中取出一小块在显微镜下观察）
测量孩子直肠内的压力
医生如何治疗先天性巨结肠症？
医生通过以下方法治疗先天性巨结肠症：
进行手术以切除肠的异常节段，并重新连接功能正常的肠的两端
有时候，如果孩子病得很重，医生首先会做临时结肠造口术。医生在大肠上开一个洞，并将其连接到腹壁上的一个洞。宝宝的粪便会从孔里出来进入袋子中，直到宝宝健康到可以再接受一次手术为止。然后，医生进行第二次手术，以切除不起作用的肠道节段，重新连接起作用的肠道，并闭合结肠造口术中的开口。
医生用以下方法治疗感染（小肠结肠炎）：
静脉补液和抗生素
用通过直肠内导管注入的盐水将大便冲洗出肠道
手术