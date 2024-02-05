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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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先天性巨结肠症

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 2月 2024
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人有一条小肠和一条大肠。小肠是一根很长的盘管，连接胃与大肠。大肠（结肠）短而宽，从小肠末端通向直肠。

什么是先天性巨结肠症？

大肠内衬有可收缩的肌肉，使大便通过肠道移动。先天性巨结肠症是一种出生缺陷，其中大肠的一部分缺少发出信号指示肌肉收缩的神经。

  • 粪便在肠内堆积并造成堵塞

  • 患有先天性巨结肠症的孩子可能会呕吐、拒绝进食以及腹部肿胀

  • 医生进行手术以切除肠道中缺失神经的部分

  • 如果不及时治疗，则先天性巨结肠症会导致肠道的致死性感染，称为小肠结肠炎

先天性巨结肠症的症状是什么？

症状包括：

  • 新生儿在出生后 24 小时内没有排便

  • 绿色或棕色呕吐物

  • 腹部肿胀

  • 拒绝进食

如果仅阻塞孩子大肠的一小部分，则症状可能很轻，包括：

  • 粪便稀薄，像丝带

  • 腹部肿胀

  • 体重未增加

  • 不排便

症状轻微的孩子可能要到童年后期才能被诊断，或者很少情况下，在成年后才被诊断。

如果不治疗先天性巨结肠症，孩子可能会患上先天性巨结肠合并小肠结肠炎。这可能会危及生命，其症状包括：

  • 突然发热

  • 腹部肿胀

  • 爆发腹泻

医生如何分辨我的宝宝是否患有先天性巨结肠症？

如果宝宝在出生后的 24 小时内没有大便，医生们可能会怀疑先天性巨结肠症。

医生用以下方法检查是否患有先天性巨结肠症：

  • 钡灌肠 X 光检查

  • 直肠活检（医生从孩子的直肠中取出一小块在显微镜下观察）

  • 测量孩子直肠内的压力

医生如何治疗先天性巨结肠症？

医生通过以下方法治疗先天性巨结肠症：

  • 进行手术以切除肠的异常节段，并重新连接功能正常的肠的两端

有时候，如果孩子病得很重，医生首先会做临时结肠造口术。医生在大肠上开一个洞，并将其连接到腹壁上的一个洞。宝宝的粪便会从孔里出来进入袋子中，直到宝宝健康到可以再接受一次手术为止。然后，医生进行第二次手术，以切除不起作用的肠道节段，重新​​连接起作用的肠道，并闭合结肠造口术中的开口。   

医生用以下方法治疗感染（小肠结肠炎）：

  • 静脉补液和抗生素

  • 用通过直肠内导管注入的盐水将大便冲洗出肠道

  • 手术

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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