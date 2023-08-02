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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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先天性巨结肠症

（先天性巨结肠）

作者：Jaime Belkind-Gerson, MD, MSc, University of Colorado
已审核/已修订 8月 2023
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小知识

先天性巨结肠症是一种出生缺陷，其中大肠的一部分节段缺少控制肠节律性收缩的神经网络。会出现肠梗阻症状。

  • 这一缺陷会影响大肠，因此在缺陷部位无法进行正常的肠蠕动。

  • 典型症状包括新生儿胎便排出延迟和随后的呕吐、拒食、腹部肿块。

  • 诊断基于直肠活检和直肠内测压。

  • 需手术恢复食物通过肠道的正常通路。

大肠依靠其肠壁内的神经网络来同步节律性收缩，并将消化后的物质移向肛门，然后这些物质作为粪便排出。在先天性巨结肠症中，患病肠段无法正常收缩。没有这些正常收缩，肠道中的物质就会堆积。有时，先天性巨结肠症会导致危及生命的小肠结肠炎，这是大肠（结肠）的炎症。

（另见消化道出生缺陷概述。）

先天性巨结肠症的症状

正常情况下，几乎所有新生儿在出生后 24 小时内都会排出胎粪（一种深绿色物质，被认为是第一次排便）。胎粪延迟排出引起人们怀疑先天性巨结肠症。

在婴儿后期，患有先天性巨结肠症的儿童可能会出现肠梗阻症状，例如呕出胆汁、腹部肿胀、拒绝进食、营养不良和便秘。如果只有一小部分肠道受影响，儿童的症状可能较轻，并且可能要到童年后期或（很少情况下）在成年后才能诊断。

Hirschsprung 小肠结肠炎会导致突然发热、腹部肿胀、爆炸性排便，有时还会有血性腹泻。

先天性巨结肠症的诊断

  • 钡剂灌肠造影

  • 直肠活检

  • 直肠压力测量

最初，进行钡剂灌肠以评估缺陷。在钡剂灌肠期间，医生逐渐灌输钡和空气进入儿童直肠，然后行 X 射线检查。（医生如果怀疑婴儿患有小肠结肠炎，则不进行钡剂灌肠。）

直肠活检（从直肠中取一块组织以在显微镜下检查）和测量直肠内部压力（测压法）是唯一可以可靠用于诊断先天性巨结肠症的检查。

先天性巨结肠症的治疗

  • 手术

重度先天性巨结肠症必须迅速治疗，以降低小肠结肠炎风险。

先天性巨结肠症通常通过手术治疗，以切除肠道异常节段，并将正常的肠与直肠和肛门连接。

患 Hirschsprung 小肠结肠炎的儿童需住院治疗，并通过静脉补液和给予抗生素。然后，将一根细长的管穿过鼻子，并置于胃或肠中（鼻胃管），另一根管置于直肠中。将盐水灌入直肠，以洗净肠中积聚的粪便（称为直肠灌洗）。进行手术以切除不起作用的肠段。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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