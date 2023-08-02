手术

重度先天性巨结肠症必须迅速治疗，以降低小肠结肠炎风险。

先天性巨结肠症通常通过手术治疗，以切除肠道异常节段，并将正常的肠与直肠和肛门连接。

患 Hirschsprung 小肠结肠炎的儿童需住院治疗，并通过静脉补液和给予抗生素。然后，将一根细长的管穿过鼻子，并置于胃或肠中（鼻胃管），另一根管置于直肠中。将盐水灌入直肠，以洗净肠中积聚的粪便（称为直肠灌洗）。进行手术以切除不起作用的肠段。