什么是胫骨粗隆骨软骨病（奥-施氏病）？
胫骨粗隆骨软骨病（奥-施氏病）是儿童小腿（胫骨）顶部的骨和软骨的疼痛性炎症。
胫骨粗隆骨软骨病（奥-施氏病）通常发生于有活跃运动的 10 至 15 岁的儿童中
这是由于腿部过度使用引起的
您的孩子会出现一侧膝关节疼痛、肿胀和压痛
医生用止痛药和休息治疗胫骨粗隆骨软骨病（奥-施氏病）
胫骨粗隆骨软骨病（奥-施氏病）的症状有哪些？
胫骨粗隆骨软骨病（奥-施氏病）的症状包括：
膝前方且正好在膝盖骨下方的疼痛、肿胀和压痛
疼痛随着活动加重，休息时缓解
症状通常只在一侧膝关节内。
医生如何判断我的孩子是否患有胫骨粗隆骨软骨病（奥-施氏病）？
医生可以通过询问您的孩子的症状和进行体格检查，来确定您的孩子是否有胫骨粗隆骨软骨病（奥-施氏病）。医师有时候进行 X 线检查。
医生如何治疗胫骨粗隆骨软骨病（奥-施氏病）？
医生将会让您的孩子：
休息并避免深膝弯曲
服用非甾体类消炎药 (NSAID)，如布洛芬
做伸展运动
膝盖冰敷
通常，儿童可以在愈合期间继续参加体育运动。症状通常在数周或数月后消失。
如果病情严重，医生可能：
在腿上敷上石膏
给予皮质类固醇注射
做手术