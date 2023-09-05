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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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胫骨粗隆骨软骨病（奥-施氏病）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2023
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什么是胫骨粗隆骨软骨病（奥-施氏病）？

胫骨粗隆骨软骨病（奥-施氏病）是儿童小腿（胫骨）顶部的骨和软骨的疼痛性炎症。

  • 胫骨粗隆骨软骨病（奥-施氏病）通常发生于有活跃运动的 10 至 15 岁的儿童中

  • 这是由于腿部过度使用引起的

  • 您的孩子会出现一侧膝关节疼痛、肿胀和压痛

  • 医生用止痛药和休息治疗胫骨粗隆骨软骨病（奥-施氏病）

胫骨粗隆骨软骨病（奥-施氏病）的症状有哪些？

胫骨粗隆骨软骨病（奥-施氏病）的症状包括：

  • 膝前方且正好在膝盖骨下方的疼痛、肿胀和压痛

  • 疼痛随着活动加重，休息时缓解

症状通常只在一侧膝关节内。

医生如何判断我的孩子是否患有胫骨粗隆骨软骨病（奥-施氏病）？

医生可以通过询问您的孩子的症状和进行体格检查，来确定您的孩子是否有胫骨粗隆骨软骨病（奥-施氏病）。医师有时候进行 X 线检查。

医生如何治疗胫骨粗隆骨软骨病（奥-施氏病）？

医生将会让您的孩子：

  • 休息并避免深膝弯曲

  • 服用非甾体类消炎药 (NSAID)，如布洛芬

  • 做伸展运动

  • 膝盖冰敷

通常，儿童可以在愈合期间继续参加体育运动。症状通常在数周或数月后消失。

如果病情严重，医生可能：

  • 在腿上敷上石膏

  • 给予皮质类固醇注射

  • 做手术

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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