胫骨粗隆骨软骨病（奥-施氏病）

胫骨粗隆骨软骨病是胫骨（胫骨）顶部的骨和软骨的疼痛性炎症。

这种疾病是由于腿部过度使用引起的。

典型症状包括膝盖疼痛、肿胀和压痛。

诊断基于体格检查，有时是 X 线检查。

治疗通常包括缓解疼痛和休息。

（另见儿童骨骼疾病概述。）

胫骨粗隆骨软骨病是一类骨软骨病，是儿童快速生长时发生的一组生长板疾病。医生不确定是什么原因导致骨软骨病，但这种疾病似乎在家族中遗传。科勒氏骨病、幼年畸形性骨软骨炎和脊柱骨软骨病是其他骨软骨病。

胫骨粗隆骨软骨病发生于 10～15 岁儿童，通常仅一侧下肢受累。该病通常在男孩中更常见，但随着越来越多的女孩参与体育锻炼，性别差距正在缩小。

奥-施氏病的原因被认为是重复、过度拉扯膝盖骨（髌骨）附着在胫骨顶部的肌腱所致。该连接处称为胫骨结节。

胫骨粗隆骨软骨病的主要症状是膝盖正下方，膝前部的胫骨结节疼痛、肿胀和压痛。疼痛在活动时加重，休息后则减轻。

胫骨粗隆骨软骨病的诊断 医师的评估

有时行 X 光检查 医生根据检查和孩子的症状来诊断胫骨粗隆骨软骨病。 膝盖 X 射线可能显示胫骨结节肿大或破碎。但是，除非孩子有其他症状，例如膝盖以外的疼痛和肿胀，或伴有红肿和温暖感的疼痛，否则通常不需要 X 射线检查。这些症状表明存在另一种疾病，例如损伤或关节发炎。