胫骨粗隆骨软骨病（奥-施氏病）

胫骨粗隆骨软骨病是胫骨（胫骨）顶部的骨和软骨的疼痛性炎症。
这种疾病是由于腿部过度使用引起的。
典型症状包括膝盖疼痛、肿胀和压痛。
诊断基于体格检查，有时是 X 线检查。
治疗通常包括缓解疼痛和休息。
（另见儿童骨骼疾病概述。）
胫骨粗隆骨软骨病是一类骨软骨病，是儿童快速生长时发生的一组生长板疾病。医生不确定是什么原因导致骨软骨病，但这种疾病似乎在家族中遗传。科勒氏骨病、幼年畸形性骨软骨炎和脊柱骨软骨病是其他骨软骨病。
胫骨粗隆骨软骨病发生于 10～15 岁儿童，通常仅一侧下肢受累。该病通常在男孩中更常见，但随着越来越多的女孩参与体育锻炼，性别差距正在缩小。
奥-施氏病的原因被认为是重复、过度拉扯膝盖骨（髌骨）附着在胫骨顶部的肌腱所致。该连接处称为胫骨结节。
胫骨粗隆骨软骨病的主要症状是膝盖正下方，膝前部的胫骨结节疼痛、肿胀和压痛。疼痛在活动时加重，休息后则减轻。
胫骨粗隆骨软骨病的诊断
医师的评估
有时行 X 光检查
医生根据检查和孩子的症状来诊断胫骨粗隆骨软骨病。
膝盖 X 射线可能显示胫骨结节肿大或破碎。但是，除非孩子有其他症状，例如膝盖以外的疼痛和肿胀，或伴有红肿和温暖感的疼痛，否则通常不需要 X 射线检查。这些症状表明存在另一种疾病，例如损伤或关节发炎。
胫骨粗隆骨软骨病的治疗
缓解疼痛的措施
少见情况下，进行制动、皮质类固醇注射和手术
胫骨粗隆骨软骨病的症状通常在几周或几个月后消失。避免过度运动和深屈膝均有助于减轻疼痛。然而，尽管会有疼痛，医生可允许患病儿童继续参加体育活动或锻炼。
在患处膝盖上使用非甾体类抗炎药（NSAIDs），进行伸展运动以及冰敷可帮助缓解疼痛。
少数情况下，需进行下肢石膏固定、皮下注射皮质类固醇或行手术治疗（包括移除骨块、钻孔和骨移植）。