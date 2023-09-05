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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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脊柱侧凸

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2023
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什么是脊柱侧凸？

  • 脊柱侧凸是指脊柱的异常弯曲。

  • 婴儿可能出生时患有脊柱侧凸，或者可以在 10 至 16 岁的儿童中出现

  • 脊柱侧凸会使孩子的肩膀和臀部不平衡

脊柱侧凸
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脊柱侧凸是指脊柱的异常弯曲。

什么导致脊柱侧凸？

通常情况下，找不到原因。有时候，脊柱侧凸可能由先天缺陷导致。

脊柱侧凸的症状是什么？

轻度脊柱侧凸通常没有症状。但有时孩子有：

  • 一侧肩部高于另一侧

  • 一侧臀部比另一侧高，导致腰部高低不平

  • 轻度至重度背痛

严重脊柱侧凸可能会导致：

  • 持续的疼痛

  • 如果肋骨压在肺部会出现呼吸困难

  • 内脏受损

医生如何判断我的孩子是否患有脊柱侧凸？

  • 医生会要求您的孩子向前弯腰，看看脊椎是否弯曲

  • 如果您的孩子的脊柱看起来弯曲，医生会使用 X 线检查确认脊柱侧凸

  • X 线检查可以帮助医生测量脊柱弯曲的严重程度

医生如何治疗脊柱侧凸？

治疗取决于脊柱弯曲的严重程度。

小的脊柱弯曲可能不需要治疗。但医生会定期检查以确定它是否恶化。

在更严重的情况下，治疗应尽早开始，可能包括：

  • 试图保持脊柱挺直的支具

  • 物理疗法以防止脊柱侧凸恶化

  • 将脊椎连接在一起的手术

脊柱侧弯矫正器
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为治疗脊柱侧弯，可以戴矫正支架以保持脊柱挺直。

您的孩子可能对于患有脊柱侧凸或对治疗感到不安或不适。与专业人员交谈可能会帮助您的孩子感觉更好。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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