什么是脊柱侧凸？
脊柱侧凸是指脊柱的异常弯曲。
婴儿可能出生时患有脊柱侧凸，或者可以在 10 至 16 岁的儿童中出现
脊柱侧凸会使孩子的肩膀和臀部不平衡
脊柱侧凸
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脊柱侧凸是指脊柱的异常弯曲。
什么导致脊柱侧凸？
通常情况下，找不到原因。有时候，脊柱侧凸可能由先天缺陷导致。
脊柱侧凸的症状是什么？
轻度脊柱侧凸通常没有症状。但有时孩子有：
一侧肩部高于另一侧
一侧臀部比另一侧高，导致腰部高低不平
轻度至重度背痛
严重脊柱侧凸可能会导致：
持续的疼痛
如果肋骨压在肺部会出现呼吸困难
内脏受损
医生如何判断我的孩子是否患有脊柱侧凸？
医生会要求您的孩子向前弯腰，看看脊椎是否弯曲
如果您的孩子的脊柱看起来弯曲，医生会使用 X 线检查确认脊柱侧凸
X 线检查可以帮助医生测量脊柱弯曲的严重程度
医生如何治疗脊柱侧凸？
治疗取决于脊柱弯曲的严重程度。
小的脊柱弯曲可能不需要治疗。但医生会定期检查以确定它是否恶化。
在更严重的情况下，治疗应尽早开始，可能包括：
试图保持脊柱挺直的支具
物理疗法以防止脊柱侧凸恶化
将脊椎连接在一起的手术
脊柱侧弯矫正器
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为治疗脊柱侧弯，可以戴矫正支架以保持脊柱挺直。
您的孩子可能对于患有脊柱侧凸或对治疗感到不安或不适。与专业人员交谈可能会帮助您的孩子感觉更好。