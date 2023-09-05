治疗取决于脊柱弯曲的严重程度。

小的脊柱弯曲可能不需要治疗。但医生会定期检查以确定它是否恶化。

在更严重的情况下，治疗应尽早开始，可能包括：

试图保持脊柱挺直的支具

物理疗法以防止脊柱侧凸恶化

将脊椎连接在一起的手术

脊柱侧弯矫正器 隐藏详情 为治疗脊柱侧弯，可以戴矫正支架以保持脊柱挺直。

您的孩子可能对于患有脊柱侧凸或对治疗感到不安或不适。与专业人员交谈可能会帮助您的孩子感觉更好。