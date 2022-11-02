脊柱侧凸是指脊柱的异常弯曲。

脊柱侧凸可出生时即出现，或青少年时期发展而来。

轻度的侧凸可仅导致轻度的不适，但重度的侧凸会导致慢性疼痛或影响内部器官。

体格检查及 X 线检查有助于诊断。

不是所有的脊柱侧凸都会加重，但是如果出现病情加重，则需尽早治疗以预防严重的畸形。

可采用矫形或手术方式加强脊柱。

（另见儿童骨骼疾病概述。）

脊柱侧凸相对常见，10～16 岁儿童的发生率为 2%～4%。男孩和女孩发生率相当。脊柱侧凸女孩发生进展的可能性是其他儿童的 10 倍，从而需要装矫正架或手术。

脊柱侧凸可能是由遗传原因、出生缺陷或损伤引起，或者可能在出生后较晚时间发生，通常是在青春期早期。通常情况下，原因无法确定（称为特发性脊柱侧凸）。

若弯曲发生于上段，脊柱通常向右侧突出；若发生于下段，则向左侧突出。最终使得右肩常高于左肩。一侧髋部高于另一侧。胸部可能出现不对称。脊柱侧凸通常在脊柱后凸的儿童中发生。两者结合称为脊柱后侧凸。

特发性脊柱侧凸 隐藏详情 这张照片显示一名严重脊柱侧弯（脊柱弯曲）的少女。 MEDICAL PHOTO NHS LOTHIAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY

脊柱侧凸的症状 轻度脊柱侧凸通常无症状。有时，儿童久坐或久站后，出现背部疼痛或僵直。最终可发展为轻度或更严重的疼痛。 轻度脊柱侧凸可在一般的体检中发现。若孩子的一侧肩部高于另一侧，或是上衣不可穿直，则应怀疑该病。

脊柱侧凸的诊断 X 射线检查 为了诊断脊柱侧凸，医生要求孩子向前弯曲并从后面观察脊柱，因为在此位置更容易看到异常的脊柱弯曲。 脊柱侧凸：脊柱弯曲 X 射线显示精确的弯曲角度。弯曲程度被定义为在脊柱 X 射线上描绘的两条线之间的角度。该角度被称为科布角。一条线从最倾斜的上部椎骨顶部延伸，另一条线从最倾斜的下部椎骨底部延伸。 脊柱侧凸 图片 Cobb角 如医师怀疑病情已加重，则需要多次检查。为更进一步明确病情，有时需要一些特殊仪器来精确测定弯曲的角度。

脊柱侧凸的预后 一些因素可增加脊柱侧凸加重的可能性。弯曲的程度越重，加重的可能性越大，在青春期早期当生长加速时，弯曲易于加重。相同的，症状越多，加重的可能性越大。恶化的脊柱侧凸最终可导致永久性的损害，如明显的畸形和慢性疼痛等。严重的脊柱侧凸可影响内脏器官，如肺部变形和损伤。即使没有症状出现，有时脊柱侧凸也会恶化。 对于大多数脊柱侧凸儿童，弯曲状况不会进一步进展而是保持较小程度。但需由医生定期监测。出现症状的脊柱侧凸若不断恶化或本身病情严重，则需治疗。越早治疗，就能越好的预防严重畸形的发生。