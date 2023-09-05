通常，当胎儿在 18 至 20 周左右时，胎儿视网膜中的血管就会开始生长。这些血管在婴儿出生时停止生长。在早产儿中，婴儿出生时血管未完成生长。它们可能会停止生长一段时间，但随后会以混乱的方式开始生长。这会导致 ROP。