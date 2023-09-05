什么是早产儿视网膜病 (ROP)？
早产儿视网膜病变 (ROP) 是早产儿（出生太早的婴儿）的眼睛问题。这是由于眼后血管以异常方式生长引起的。
ROP 最常见于妊娠 30 周之前出生的婴儿，尤其是感染、脑部出血或肺部疾病的早产儿
早产儿应每 1 至 3 周接受眼科医生检查
ROP 通常是轻微的，但有时会导致视网膜脱落，导致视力下降或失明
您的宝宝可能不需要任何治疗，或医生可能使用激光治疗或手术
什么导致 ROP？
通常，当胎儿在 18 至 20 周左右时，胎儿视网膜中的血管就会开始生长。这些血管在婴儿出生时停止生长。在早产儿中，婴儿出生时血管未完成生长。它们可能会停止生长一段时间，但随后会以混乱的方式开始生长。这会导致 ROP。
ROP 的症状是什么？
患有 ROP 的婴儿通常没有症状，因此所有早产儿都应进行眼科检查以检查 ROP。
重度 ROP 婴儿可能出现：
眼睛小血管出血
有时出现视网膜脱离和视力问题
医生如何分辨我的宝宝是否患有 ROP？
如果您的宝宝在 30 周之前出生或出生时体重不足 3 磅，医生将进行一次眼科检查，以查看您的宝宝是否患有 ROP。医生将每 1 至 3 周进行一次眼科检查，直到宝宝眼睛的血管完全生长。
医生如何治疗 ROP？
有时，ROP 不需要治疗。如果需要治疗，医生可能会：
使用激光治疗阻止异常血管的生长
注射药物
如果您宝宝的视网膜脱落，医生会做手术以重新连接。