医生将根据病因用不同方法治疗视网膜脱离。医生将通过以下方式修复撕裂或脱离的视网膜：

将空气或气体注入眼内以将视网膜推回原位

自外将眼睛后部脱离部位向内推压凹陷使其重新附着。

有时，可在眼球外围置入一块硅胶带（称为巩膜扣带）

如果视网膜存在撕裂，医生将使用激光或冷冻仪封住裂孔，防止该区域的视网膜脱离。

通常，在医生修复视网膜后，您的视力会恢复。如果出现以下情况，您可能会出现永久性视力丧失：

视网膜脱离已发生数天或数周

眼部出血或形成瘢痕

黄斑脱离或受损。

黄斑是视网膜的一个小区域，具有高密度的感光细胞。当您直视某一物体观察细节时，黄斑很重要。