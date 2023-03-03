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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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视网膜脱离

（视网膜脱离）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 3月 2023
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视网膜是眼睛后部的细胞层，对光敏感，并将信号发送到大脑，产生视觉。

什么是视网膜脱离？

视网膜脱离是指视网膜与眼睛后部分离。视网膜可能部分脱离或全部脱离。

  • 如果您近视（难以看清远处物体）、进行过眼科手术或有过眼部外伤，则您更有可能出现视网膜脱离

  • 症状包括突发视力损失、闪光感或眼中漂浮物（视野中似乎有移动的暗点）

  • 可能看起来像视野中有窗帘或面纱遮挡

  • 医生可以通过专用检眼镜查看眼睛是否存在视网膜脱离

  • 治疗通常可以防止视力进一步损失

在某些情况下，您的视力可能无法恢复。如果您有任何症状，请立即去看眼科医生，以防止视力永久丧失。

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视网膜脱离的病因是什么？

视网膜撕裂后会脱离。年长或存在以下危险因素者，更容易发生视网膜撕裂：

  • 严重近视（难以看清远处物体）

  • 曾行白内障（眼内晶状体浑浊）手术

  • 眼睛损伤

  • 视网膜变薄和形成瘢痕，通常沿着视网膜边缘或轻微撕裂处

  • 从眼睛后部脱离的视网膜前的啫喱状液体干燥或萎缩

  • 液体或血液积聚在视网膜后

  • 累及视网膜的其他疾病，例如糖尿病

  • 有视网膜脱离家族史

视网膜脱离有什么症状？

有些人没有任何症状。如果您有症状，也不会感到疼痛，但可能会突然出现：

  • 眼前大量漂浮物（视野中似乎有暗点移动，但实际上并没有）

  • 闪光感

  • 视力模糊

  • 视力损失从周边开始向中心扩展

  • 视野灰暗，看起来就像窗帘或面纱遮盖了视线。

  • 有时，视力迅速丧失

视网膜脱离通常每次仅单眼发生。

医生如何判断我是否存在视网膜脱离？

医生将会：

  • 在眼中点滴眼液

  • 用检眼镜检查视网膜

  • 有时，可通过超声波对眼睛后部进行成像检查

医生如何治疗视网膜脱离？

医生将根据病因用不同方法治疗视网膜脱离。医生将通过以下方式修复撕裂或脱离的视网膜：

  • 将空气或气体注入眼内以将视网膜推回原位

  • 自外将眼睛后部脱离部位向内推压凹陷使其重新附着。

  • 有时，可在眼球外围置入一块硅胶带（称为巩膜扣带）

如果视网膜存在撕裂，医生将使用激光或冷冻仪封住裂孔，防止该区域的视网膜脱离。

通常，在医生修复视网膜后，您的视力会恢复。如果出现以下情况，您可能会出现永久性视力丧失：

  • 视网膜脱离已发生数天或数周

  • 眼部出血或形成瘢痕

  • 黄斑脱离或受损。

黄斑是视网膜的一个小区域，具有高密度的感光细胞。当您直视某一物体观察细节时，黄斑很重要。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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