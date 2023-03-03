视网膜是眼睛后部的细胞层，对光敏感，并将信号发送到大脑，产生视觉。
什么是视网膜脱离？
视网膜脱离的病因是什么？
视网膜脱离有什么症状？
有些人没有任何症状。如果您有症状，也不会感到疼痛，但可能会突然出现：
眼前大量漂浮物（视野中似乎有暗点移动，但实际上并没有）
闪光感
视力模糊
视力损失从周边开始向中心扩展
视野灰暗，看起来就像窗帘或面纱遮盖了视线。
有时，视力迅速丧失
视网膜脱离通常每次仅单眼发生。
医生如何判断我是否存在视网膜脱离？
医生将会：
在眼中点滴眼液
用检眼镜检查视网膜
有时，可通过超声波对眼睛后部进行成像检查
医生如何治疗视网膜脱离？
医生将根据病因用不同方法治疗视网膜脱离。医生将通过以下方式修复撕裂或脱离的视网膜：
将空气或气体注入眼内以将视网膜推回原位
自外将眼睛后部脱离部位向内推压凹陷使其重新附着。
有时，可在眼球外围置入一块硅胶带（称为巩膜扣带）
如果视网膜存在撕裂，医生将使用激光或冷冻仪封住裂孔，防止该区域的视网膜脱离。
通常，在医生修复视网膜后，您的视力会恢复。如果出现以下情况，您可能会出现永久性视力丧失：
视网膜脱离已发生数天或数周
眼部出血或形成瘢痕
黄斑脱离或受损。
黄斑是视网膜的一个小区域，具有高密度的感光细胞。当您直视某一物体观察细节时，黄斑很重要。