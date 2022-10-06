就像成人一样，大多数孩子有时会感到悲伤或沮丧。发生悲伤的事情时（例如失去朋友或家人或在学校发生令人失望的事情），情绪低落是正常的。那不是真正的抑郁。抑郁发生时：

情绪低落太严重或持续很长时间，以至于人们无法完成日常工作或参加其他令人愉快的活动

儿童抑郁症：