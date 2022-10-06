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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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儿童和青少年抑郁

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 10月 2022
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什么是抑郁症？

就像成人一样，大多数孩子有时会感到悲伤或沮丧。发生悲伤的事情时（例如失去朋友或家人或在学校发生令人失望的事情），情绪低落是正常的。那不是真正的抑郁。抑郁发生时：

  • 情绪低落太严重或持续很长时间，以至于人们无法完成日常工作或参加其他令人愉快的活动

儿童抑郁症：

  • 在青春期更常见

  • 您的孩子可能会感到悲伤、无趣和迟钝，或者可能会易怒、好斗且脾气坏

  • 抑郁有时会在令人悲伤的事情发生后开始，但是孩子的感受会持续更长时间，并且比平常看起来更强烈

  • 年龄较小的孩子首先要接受治疗，而青少年通常要同时接受治疗和服药

是什么导致儿童抑郁症？

医生不知道到底是什么原因导致抑郁，但是由于以下原因，风险会增加：

  • 近亲患有抑郁症

  • 悲伤、情绪化事件，例如失去朋友或家庭成员死亡

儿童抑郁症有哪些症状？

尽管有些孩子会谈论悲伤或抑郁感受，但许多孩子无法解释自己的情绪。相反，他们可能：

  • 感到无聊或烦躁

  • 对喜欢的活动没有兴趣，例如参加体育运动、玩视频游戏或与朋友一起玩

  • 感到疲倦和精力不足

  • 主诉胃痛或头痛

  • 思考或关注某件事时遇到问题

  • 睡眠不好，做噩梦或睡得太多

  • 放弃对他们来说很特别的东西

这些症状可能导致孩子失去朋友并在学校表现变得更糟。

一些孩子思考或谈论自杀。务必认真对待自杀行为，并立即将您的孩子带到医生或医院急诊室就诊。

医生如何治疗儿童抑郁症？

医生用以下方法治疗抑郁症：

  • 治疗

  • 药物（抗抑郁药）

医生通常用药物和疗法来治疗青少年。他们通常首先对年幼孩子进行治疗，然后根据需要给予药物治疗。

抑郁症通常会再次发作，因此儿童和青少年应至少接受一年的治疗。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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