儿童和青少年的抑郁和情绪失调障碍

抑郁症包括悲伤感（或在儿童和青少年中为易怒）和／或对活动失去兴趣。在重度抑郁症中，这些症状持续 2 周或更长时间，干扰功能或引起严重困扰。患者可能在最近的损失或其他悲伤事件之后出现症状，但程度与事件不成比例，并持续超过适当的时间长度。情绪失调障碍涉及持续的烦躁和频繁发作的严重失控的行为。

躯体疾病、生活经历和遗传能导致抑郁症。

患有抑郁症的儿童和青少年可能会悲伤、无趣、迟钝或过度活跃、好斗且易怒。

患有破坏性情绪失调紊乱的儿童经常有严重暴怒发作，并且在发作之间易怒和生气。

医生的诊断基于儿童、父母和老师报告的症状，并做测试以检查可能导致症状的其他疾病。

对于患有抑郁症的青少年，心理治疗和抗抑郁药的结合通常最有效，但是对于年幼孩子，通常首先尝试单独进行心理治疗。

（另见成人抑郁症。）

悲伤和不快是人类的普通情感，特别是在对令人心烦的情势做出反应时。对于儿童和青少年来说，这类情形包括双亲之一的死亡、离婚、朋友搬家、难以适应学校以及在交朋友上有困难。然而，有的时候悲伤的感觉超出了与事情之间的比例，或者持续时间大大超过了预期的可能。在这种情况下，尤其是负面的感觉导致了日常活动的困难，儿童可能会患抑郁症。一些儿童会与成人一样，即使没有不愉快的事情，也会变得抑郁。在有情感障碍史的家庭中，这种情况更常见。

约 2% 的儿童及 5% 的青少年发生抑郁症。

抑郁症包括几种疾病：

重度抑郁症

破坏性情绪失调紊乱

持久性抑郁障碍（精神抑郁）

你知道吗……

病因 医师不知道引起抑郁症的确切病因，但是可能涉及脑内化学物质的异常。某些患抑郁症的倾向是可遗传的。包括生活经历（例如出生后初期的损失、虐待、伤害、家庭暴力或经历过自然灾害）与遗传倾向（脆弱性）在内的多种因素似乎共同起作用。 有时，另一种疾病，例如甲状腺功能减退或物质使用障碍，是病因的一部分。一些患有持续抑郁症的青少年中，大脑和脊髓周围的液体（脑脊液）中叶酸（一种维生素）的水平较低。 在 COVID-19 疫情期间，年轻人的抑郁症症状增加了一倍，尤其是在年龄稍大的青少年中。抑郁症相关的精神健康就诊也增加了。对比性别、年龄和 COVID 前抑郁症症状后，发现以下可作为儿童在 COVID-19 期间抑郁症状的预测因素： 与看护者的联系

筛查时间

症状 与成人抑郁症相同，儿童抑郁症的严重程度差异很大。 重度抑郁症 患有重度抑郁症的儿童会持续 2 周或更长时间出现抑郁症。 儿童抑郁症患者常有不堪重负的悲伤或易怒、无价值感和负罪感。患儿对平常可以使他们愉快的活动失去兴趣，如体育运动、看电视、玩电子游戏或和朋友一起玩耍。他们可能会表现出强烈的厌烦感。许多此类儿童也会陈述身体问题，如肚子痛或头痛。 食欲可增加或减退，常常引起显著的体重改变。成长中的孩子可能未达到预期的体重增长目标。 通常睡眠会受到干扰。儿童可能出现失眠、睡眠过多或受到频繁的梦魇困扰。 抑郁的儿童往往无精打采，也不会积极参与身体运动。但是，某些孩子，特别是年幼孩子，似乎有矛盾的症状，例如过度活跃和攻击行为。这些孩子似乎更易怒，而不是悲伤。 这些症状影响了儿童思考和集中注意力的能力，作业常常使他们感到痛苦。他们可能会失去朋友。儿童可能有自杀念头和幻想，甚至可能企图自杀。 即使未经治疗，重度抑郁障碍患儿也可能在 6 至 12 个月内有所好转。不过，此疾病经常复发，尤其是如果首次发作时属于重度类型或发生在幼年时期时。 儿童抑郁症症状 破坏性情绪失调紊乱 患有破坏性情绪失调紊乱的儿童在长期大部分时间内都有烦躁，且他们的行为经常失控。他们经常发生剧烈的暴怒发作，相对于当时的情况，这种发作更猛烈，且持续时间更长。在暴怒发作期间，他们可能会破坏财物或对他人造成人身伤害。在暴怒发作之间，孩子几乎每天大部分时间都会易怒或生气。这种疾病通常始于儿童是 6 至 10 岁时。 许多此类儿童也有其他的疾病，如 对立违抗性障碍

注意力缺陷／多动症 (ADHD)

焦虑障碍 这些孩子成年后，可能会发展成抑郁症或焦虑症。 由于这些孩子有时看起来失控，因此医生经常诊断为双相情感障碍。但是，医生现在意识到这种疾病不是双相情感障碍。 持久性抑郁症 这种疾病类似于重度抑郁障碍，但症状通常并非如后者一样强烈，会持续一年或更长时间。

诊断 去看医生或行为健康专家

有时进行症状问卷调查 医师依赖来自若干来源的信息来诊断抑郁症，包括与儿童或青少年的面谈和来自父母及老师的资料。有时，医生会使用结构化调查问卷来帮助区分抑郁症和对不快乐状况的正常反应。 当儿童或青少年有以下一种或两种情况时，医生会诊断为抑郁症： 悲伤或烦躁的感觉

在几乎所有活动中失去兴趣或愉悦感（通常表示为无聊） 同样，在同一个两周时期，儿童几乎每天大部分时间都有这些症状，并且他们还必须有其他抑郁症状，例如食欲不振和体重下降以及入睡困难。 医师应尝试找出家庭或社会压力是否促成了抑郁症。同时需特别注意自杀行为，检查患儿是否存在类似想法，观察谈及自杀时患儿的反应。 医生会进行检查，以确定是否为甲状腺异常或物质使用障碍引起的症状。 如果青少年抑郁症持续存在且对常规治疗无反应，则医生可能会进行脊椎穿刺，以检查脑脊液中的叶酸缺乏。