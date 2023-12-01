SIDS 最常发生在 2 至 4 个月龄的婴儿中，但最晚可在 1 岁时发生

医生不知道是什么原因导致 SIDS，但认为这可能与婴儿脑控制呼吸的方式相关

父母和照顾者会感到震惊、悲伤和内疚，这是很常见的——医生会建议受过培训的人提供咨询和支持，以帮助他们应对这一情况