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婴儿猝死综合征 (SIDS)

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2023
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什么是婴儿猝死综合征（SIDS）？

婴儿猝死综合征 (SIDS) 是之前看似健康的婴儿非预期死亡。死亡发生在睡眠期间，没有明确原因。这就是为什么有时也称其为婴儿床死亡的原因。

  • SIDS 最常发生在 2 至 4 个月龄的婴儿中，但最晚可在 1 岁时发生

  • 医生不知道是什么原因导致 SIDS，但认为这可能与婴儿脑控制呼吸的方式相关

  • 让婴儿仰卧睡觉，将枕头和缓冲垫放在婴儿床外，可能有助于预防 SIDS

  • 父母和照顾者会感到震惊、悲伤和内疚，这是很常见的——医生会建议受过培训的人提供咨询和支持，以帮助他们应对这一情况

是什么原因导致了 SIDS？

医生不知道是什么原因导致了 SIDS。它可能涉及控制呼吸和心跳的大脑部分出问题。

但是，某些婴儿更可能出现 SIDS，包括：

  • 俯卧（最大的单一风险）

  • 睡在父母床上

  • 睡在柔软的床垫上

  • 男孩、黑人和／或美洲土著

  • 母亲单身、20 岁以下或在妊娠期间抽烟或使用街头毒品

  • 低收入家庭

  • 兄弟姐妹死于 SIDS

如何预防 SIDS？

为降低 SIDS 的风险：

  • 当宝宝小睡和晚上睡觉时，将宝宝保持仰卧

  • 在婴儿床中使用坚固床垫-不要与宝宝一起在沙发或床上睡觉

  • 让柔软物体（例如玩具、毯子、枕头和宽松被褥）远离熟睡的宝宝

  • 让宝宝远离香烟烟雾

  • 让宝宝与您分开睡觉，但在您附近

  • 如果您的宝宝使用奶嘴，则在睡前提供一个干净、干燥的奶嘴

  • 确保宝宝睡觉时不要太热

不要依靠婴儿监视器来帮助预防 SIDS。

是否有可供因 SIDS 失去婴儿的父母使用的资源？

从接受过专门培训的医生和护士以及其他因 SIDS 而失去婴儿的父母那里获得咨询和支持，对于帮助父母应对悲剧至关重要。专家可以推荐阅读材料、网站（如美国 SIDS 协会）和支持团体，以帮助父母。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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