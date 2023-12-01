什么是婴儿猝死综合征（SIDS）？
婴儿猝死综合征 (SIDS) 是之前看似健康的婴儿非预期死亡。死亡发生在睡眠期间，没有明确原因。这就是为什么有时也称其为婴儿床死亡的原因。
SIDS 最常发生在 2 至 4 个月龄的婴儿中，但最晚可在 1 岁时发生
医生不知道是什么原因导致 SIDS，但认为这可能与婴儿脑控制呼吸的方式相关
让婴儿仰卧睡觉，将枕头和缓冲垫放在婴儿床外，可能有助于预防 SIDS
父母和照顾者会感到震惊、悲伤和内疚，这是很常见的——医生会建议受过培训的人提供咨询和支持，以帮助他们应对这一情况
是什么原因导致了 SIDS？
医生不知道是什么原因导致了 SIDS。它可能涉及控制呼吸和心跳的大脑部分出问题。
但是，某些婴儿更可能出现 SIDS，包括：
俯卧（最大的单一风险）
睡在父母床上
睡在柔软的床垫上
男孩、黑人和／或美洲土著
母亲单身、20 岁以下或在妊娠期间抽烟或使用街头毒品
低收入家庭
兄弟姐妹死于 SIDS
如何预防 SIDS？
为降低 SIDS 的风险：
当宝宝小睡和晚上睡觉时，将宝宝保持仰卧
在婴儿床中使用坚固床垫-不要与宝宝一起在沙发或床上睡觉
让柔软物体（例如玩具、毯子、枕头和宽松被褥）远离熟睡的宝宝
让宝宝远离香烟烟雾
让宝宝与您分开睡觉，但在您附近
如果您的宝宝使用奶嘴，则在睡前提供一个干净、干燥的奶嘴
确保宝宝睡觉时不要太热
不要依靠婴儿监视器来帮助预防 SIDS。
是否有可供因 SIDS 失去婴儿的父母使用的资源？
从接受过专门培训的医生和护士以及其他因 SIDS 而失去婴儿的父母那里获得咨询和支持，对于帮助父母应对悲剧至关重要。专家可以推荐阅读材料、网站（如美国 SIDS 协会）和支持团体，以帮助父母。