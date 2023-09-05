喉气管支气管炎是气管和喉的肿胀。它是由病毒感染引起的，最常见于 6 个月至 3 岁的儿童。

患有喉气管支气管炎的孩子咳嗽时听起来像是海豹吠叫

孩子吸气时可能会发出很大的吱吱声（喘鸣），会出现发热和流鼻涕

大多数孩子在 3-4 天内在家中会好转，但有些需要住院

如果您的孩子呼吸困难，请立即致电您的孩子的医生。