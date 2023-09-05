什么是喉气管支气管炎？
喉气管支气管炎是气管和喉的肿胀。它是由病毒感染引起的，最常见于 6 个月至 3 岁的儿童。
患有喉气管支气管炎的孩子咳嗽时听起来像是海豹吠叫
孩子吸气时可能会发出很大的吱吱声（喘鸣），会出现发热和流鼻涕
大多数孩子在 3-4 天内在家中会好转，但有些需要住院
如果您的孩子呼吸困难，请立即致电您的孩子的医生。
我的孩子什么时候应该去看医生治疗喉气管支气管炎？
如果您的孩子有以下任何警示信号，请立即致电您的孩子的医生：
呼吸困难
心跳快速
嘴唇或手指发青（血液中的氧气不足）
不寻常的疲倦
是什么原因导致喉气管支气管炎？
喉气管支气管炎是由几种不同的病毒引起的。您的孩子一年四季都可以患上喉气管支气管炎，但是夏季喉气管支气管炎的发生率较低。
喉气管支气管炎的症状是什么？
喉气管支气管炎的症状通常在晚上更严重，甚至可能使您的孩子醒来。
首先，您的孩子有感冒症状，例如：
流鼻涕
打喷嚏
轻微咳嗽
轻微发热（100° 至 101°F 或 37.8° 至 38.3°C）
稍后，您的孩子可能有：
经常咳嗽，听起来像是海豹吠叫
3 至 4 天后，咳嗽可能听起来更像是正常的咳嗽。
重度喉气管支气管炎时，您的孩子可能还会有：
呼吸困难
吸气时发出刺耳的鸣叫声（哮鸣）
有时，由于血液中的低氧水平导致嘴唇周围呈青紫色
医生如何分辨我的孩子是否患有喉气管支气管炎？
通常，医生会根据孩子的症状（尤其是咳嗽时的犬吠声）来判断您的孩子是否患有喉气管支气管炎。医生将会：
有时，对孩子的颈部和胸部进行 X 线检查
医生如何治疗喉气管支气管炎？
如果出现轻度喉气管支气管炎，医生会让您的孩子在家中治疗：
休息
清淡液体，如水或果汁
冷雾加湿器，以润湿空气
为了缓解咳嗽，试试下面的方法
在浴室里冲个热水澡，让孩子能呼吸到蒸汽
带孩子到外面呼吸寒冷的夜晚空气
让您的孩子从打开的冰箱中呼吸冷空气
大多数患轻度喉气管支气管炎的孩子会在 3-4 天内感觉好转。
如果您的孩子呼吸困难，请立即带孩子去医院急诊室。 在那里，医生将通过静脉为您的孩子补液和给予药物，例如：
口服或注射皮质类固醇
通过雾化器给予肾上腺素
雾化器是一种电动或电池驱动的机器，可将药液转变成细喷雾剂，您的孩子可以通过面罩轻松吸入。
如果您的孩子的症状好转，医生可以将您的孩子送回家。
如果您的孩子仍然呼吸困难，医生将把您的孩子留在医院住院。通常医生会继续：
通过将传感器放在手指上来测量孩子血液中的氧气含量（脉搏血氧仪）
如果您的孩子的氧气水平过低，请通过面罩补充吸氧
继续通过雾化器和静脉给予药物