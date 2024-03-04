喉炎是气管（气管）和喉部（喉）的炎症，通常是由传染性病毒感染引起的，可引起咳嗽、发出刺耳尖啸声（喉炎），有时会导致吸气（吸气）困难。

该病由病毒引起。

症状包括发热、流涕、犬吠样咳嗽。

诊断依据临床症状。

多数患儿可在家自愈，但有些需要入院输液、吸氧及药物治疗。

喉炎主要影响年龄为 6 个月至 3 岁的儿童。

大部分孩子仅有单次喉炎发作，但少数孩子由于病毒感染而反复发作（称为痉挛性喉炎），其发作频率和严重程度逐渐降低。过敏或气道反应性（例如发生在哮喘中）可能在痉挛性喉炎中起一定作用。

喉炎的病因 喉炎是由感染气道的病毒引起，尤其是感染靠近声带（喉部）以下的部位。 喉炎的最常见原因是 副流感病毒 喉炎也可能是由其他病毒引起的，例如呼吸道合胞病毒 (RSV) 或流感病毒。由流感引起的喉炎可能更加严重，且好发年龄范围也更广。 虽然全年都可能会发生喉炎，不过季节性暴发较为常见。由副流感病毒引起的喉炎往往发生在秋季，而由 RSV 和流感病毒引起的喉炎往往发生在冬季和春季。该病主要由含有病毒的飞沫传播，方式可为吸入性或接触被污染的物体。

喉炎的症状 喉炎通常始于感冒症状——流鼻涕、打喷嚏、轻度发热和一些咳嗽。然后，儿童出现声嘶和频繁且声音不寻常的咳嗽（描述为刺耳或犬吠样咳嗽）。 病情严重程度差异很大。有时，气道肿胀会导致呼吸困难，在吸气时最为明显。在患重度喉炎时，每次吸气都会听到很响的吱吱声（哮吼）。 约 50% 的患儿会伴发热。通常所有症状均在夜间加重，且可能会打断儿童的睡眠。症状一般在早上似乎有所好转，而在夜间再次加重。 音频 喘鸣 最严重的症状通常持续 3 至 4 天，咳嗽继续存在，但变为沙哑声咳嗽。这种改变会使家长以为感染转移到了胸部。然而这是该病的正常进展。

喉炎的诊断 咳嗽的声音

颈部 X 线检查 医师可根据典型临床表现（尤其是独特的咳嗽声音）来诊断该病。 偶尔，医生会进行颈部和胸部 X 线帮助对喉炎做出明确诊断。

喉炎的治疗 对于轻微疾病，进行输液和输送加湿空气

对于严重疾病，需要住院、吸氧、接受肾上腺素和皮质类固醇 如果儿童出现了喉炎的呼吸方式，家长应当联系医师，因为该病可能进展迅速。 可在家中护理轻症患儿，通常在 3 至 4 天内恢复。患病期间应给患儿提供舒适的环境，充足的饮水；此外，由于疲乏和过度哭闹可加重症状，应尽量让患儿休息。家用加湿设备（如冷雾蒸发器或加湿器等）可减轻上呼吸道干燥，并使呼吸顺畅。还可通过打开浴室的热水淋浴来快速提高空气湿度。带儿童去户外呼吸夜间冷空气或去厨房呼吸冰箱中的冷空气，也可能会扩张气道。虽然这些疗法无害，但几乎没有科学证据表明儿童感觉有所差异。 你知道吗…… 对于病情严重的患儿，医师可推荐使用皮质类固醇以预防病情加重。症状恶化的儿童应立即就医，医生可能会推荐使用皮质类固醇，并可能让孩子住院进行观察和护理。 需要向出现进行性或持续性呼吸困难、心率过快、疲劳、脱水或皮肤发青或发灰等症状的儿童给予氧气并进行静脉输液。医生通常使用肾上腺素（在雾化器中给药）和皮质类固醇（经口或通过注射给药）治疗儿童。这些药物有助于减轻呼吸道水肿。可将经治疗后有所改善的儿童送回家中，但是病重儿童仍应留在医院里。 在伴有细菌感染时，可同时予以抗生素治疗。很少需要呼吸机（帮助空气进出肺部的呼吸机器）。