喉炎是气管（气管）和喉部（喉）的炎症，通常是由传染性病毒感染引起的，可引起咳嗽、发出刺耳尖啸声（喉炎），有时会导致吸气（吸气）困难。
该病由病毒引起。
症状包括发热、流涕、犬吠样咳嗽。
诊断依据临床症状。
多数患儿可在家自愈，但有些需要入院输液、吸氧及药物治疗。
喉炎主要影响年龄为 6 个月至 3 岁的儿童。
大部分孩子仅有单次喉炎发作，但少数孩子由于病毒感染而反复发作（称为痉挛性喉炎），其发作频率和严重程度逐渐降低。过敏或气道反应性（例如发生在哮喘中）可能在痉挛性喉炎中起一定作用。
喉炎的病因
喉炎的症状
喉炎的诊断
咳嗽的声音
颈部 X 线检查
医师可根据典型临床表现（尤其是独特的咳嗽声音）来诊断该病。
偶尔，医生会进行颈部和胸部 X 线帮助对喉炎做出明确诊断。
喉炎的治疗
对于轻微疾病，进行输液和输送加湿空气
对于严重疾病，需要住院、吸氧、接受肾上腺素和皮质类固醇
如果儿童出现了喉炎的呼吸方式，家长应当联系医师，因为该病可能进展迅速。
可在家中护理轻症患儿，通常在 3 至 4 天内恢复。患病期间应给患儿提供舒适的环境，充足的饮水；此外，由于疲乏和过度哭闹可加重症状，应尽量让患儿休息。家用加湿设备（如冷雾蒸发器或加湿器等）可减轻上呼吸道干燥，并使呼吸顺畅。还可通过打开浴室的热水淋浴来快速提高空气湿度。带儿童去户外呼吸夜间冷空气或去厨房呼吸冰箱中的冷空气，也可能会扩张气道。虽然这些疗法无害，但几乎没有科学证据表明儿童感觉有所差异。
你知道吗……
对于病情严重的患儿，医师可推荐使用皮质类固醇以预防病情加重。症状恶化的儿童应立即就医，医生可能会推荐使用皮质类固醇，并可能让孩子住院进行观察和护理。
需要向出现进行性或持续性呼吸困难、心率过快、疲劳、脱水或皮肤发青或发灰等症状的儿童给予氧气并进行静脉输液。医生通常使用肾上腺素（在雾化器中给药）和皮质类固醇（经口或通过注射给药）治疗儿童。这些药物有助于减轻呼吸道水肿。可将经治疗后有所改善的儿童送回家中，但是病重儿童仍应留在医院里。
在伴有细菌感染时，可同时予以抗生素治疗。很少需要呼吸机（帮助空气进出肺部的呼吸机器）。
喉炎的预后
多数喉炎患儿可完全恢复。