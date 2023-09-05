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小知识
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欺凌

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2023
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什么是欺凌？

欺凌是指通过行为（如打人或破坏他人的东西）或言语（挑逗、骚扰或威胁）来伤害别人。欺凌者可能比受害者更大、更强壮或更受欢迎。

欺凌可能发生在许多地方，例如家庭、学校或工作场所。它可以发生一次或重复多次。

  • 男孩与女孩都可能是欺凌者

  • 从学龄前到成人期，欺凌在各个年龄段都会出现

  • 许多学生通过电子邮件、短信和社交媒体受到欺凌（这被称为网络欺凌）

  • 欺凌或被欺凌不是童年的正常部分

发送色情短信是指将性信息或照片以数字方式发送给某人。如果有人想伤害或羞辱那些照片或性信息被分享的人，则发送性短信可能会导致欺凌。

我怎么知道是否有人被欺凌？

被欺凌的人可能会有以下表现：

  • 伤心

  • 感到羞愧

  • 受伤

  • 焦虑

  • 有自卑心理

欺凌的年轻受害者在告诉成年人时可能会表现尴尬。老师和家长常常没有意识到孩子被欺凌。许多受害者都因欺凌受到过肢体和／或情感伤害。

欺凌者会效仿不良行为，如果这些不良行为没有得到纠正，就会导致暴力加剧。欺凌者不太可能会继续留在学校、正常上班或成年后拥有稳定的人际关系，并且他们以后更有可能入狱。

如果我受到欺凌，该怎么办？

欺凌是错误的。如果有人欺凌您，您可以：

  • 告诉大人

  • 走开

  • 改变日常生活以避开欺凌者

  • 与治疗师或咨询员谈谈

  • 假装忽视欺凌，让欺凌者失去兴趣

如果欺凌发生在学校，告知学校的官员。

如果我看到有人被欺凌，该怎么办？

不要忽视欺凌。您看到欺凌行为时要立刻处理，这是最重要的事情。

如果您的孩子受到欺凌：

  • 告诉学校的官员

  • 提醒您的孩子，欺凌永远是不对的

  • 让您的孩子尝试忽视欺凌

  • 与欺凌者的父母交谈（但不要对他们生气并专注于他们孩子的不良行为），并要求欺凌者道歉并停止欺凌行为

  • 让您的孩子接受咨询

我在哪里可以找到更多信息？

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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