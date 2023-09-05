欺凌是指通过行为（如打人或破坏他人的东西）或言语（挑逗、骚扰或威胁）来伤害别人。欺凌者可能比受害者更大、更强壮或更受欢迎。

欺凌可能发生在许多地方，例如家庭、学校或工作场所。它可以发生一次或重复多次。

男孩与女孩都可能是欺凌者

从学龄前到成人期，欺凌在各个年龄段都会出现

许多学生通过电子邮件、短信和社交媒体受到欺凌（这被称为网络欺凌）

欺凌或被欺凌不是童年的正常部分

发送色情短信是指将性信息或照片以数字方式发送给某人。如果有人想伤害或羞辱那些照片或性信息被分享的人，则发送性短信可能会导致欺凌。