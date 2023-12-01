欺凌是暴力的一种，表现为为了达到控制或羞辱的目的，反复施以言语上、情感上、肢体上和/或心理上的攻击。

（另见影响儿童的社会问题概述以及见儿童和青少年的暴力行为。）

从学龄前到成人期，欺凌在各个年龄段都会出现。几乎所有儿童都会在某个时候经历欺凌行为，无论他们是否欺凌其他儿童、是否被欺凌和/或是否是他人受欺凌的旁观者。男孩、女孩都可能是欺凌者。尽管成人将欺凌视为童年常事，但是这并不正常。许多受害者都因欺凌受到过肢体和／或情感伤害。此外，欺凌者亲身体会到，如果不良行为没有得到纠正，就会导致暴力加剧。随着生殖健康、性取向和性别问题以及种族主义和其他仇恨言论和行为在全球范围内引起的紧张情绪不断加剧，儿童和青少年因自己的信念或感知差异而受到欺凌的风险增加。

2021 年美国疾病控制与预防中心 (CDC) 做的一项调查发现，在过去一年中，15% 的高中生表示在学校遭受过欺凌，并有 16% 的高中生表示遭受过电子欺凌（称为网上欺凌）。根据 CDC 调查，女生比男生更容易在学校被欺凌，而 LGBQ+ 学生和有同性伴侣的学生比其他学生更容易被欺凌。黑人学生相比大多数其他种族和族裔群体的学生不太可能在学校被欺凌。美国印第安人或阿拉斯加土著和白人学生比大多数其他种族和族裔群体的学生更容易成为网络欺凌对象，而 LGBQ+ 学生和有同性伴侣的学生比其他学生更容易成为网络欺凌对象。

欺凌形式 欺凌有多种形式，包括 频繁的嘲笑

破坏财产

威胁

排斥

恐吓

骚扰

暴力袭击

网络欺凌（电子欺凌） 网络欺凌即利用数字媒体（如电子邮件、文本、推文和社交媒体网站），故意使其他儿童难堪，或传达其虚假或恶意信息。“色情短信”，即（通常是通过手机）分享充斥着色情内容的信息、图片或视频的行为，如果该信息或图像是与他人蓄意分享，以致使消息或图像主人公难堪或受伤害，则属于网络欺凌的一种形式。

被欺凌的儿童 被欺凌的儿童可能会告诉家人或朋友，但他们往往因感到非常尴尬和害怕而不告诉老师或其他处于权威地位的成年人（如教练）。老师往往不知道欺凌正在发生。欺凌受害者可能拒绝上学，显得悲伤或退缩，或变得喜怒无常。他们也有自伤、低自尊和焦虑的风险。欺凌行为的许多受害者自己也成为欺凌者。 被欺凌的儿童需要获得保证：欺凌始终是不可接受的。他们可以这样应对欺凌者 告诉大人

走开

改变日常生活以避开欺凌者

参加咨询 为了安全起见，欺凌受害者不应与欺凌者发生正面冲突。儿童应学会无视欺凌，不理会欺凌者，这样就会减少欺凌者的乐趣，使他们最终收敛欺凌行为。表扬受害者举报欺凌行为的勇气，这样可以使其重建自尊。 如果恃强凌弱发生在学校，父母应该通知学校的官员。被欺凌的儿童的父母可能会愿意或不愿意告诉欺凌者的父母，但应避免对抗，因为对抗会使欺凌者的父母保持防御性，从而适得其反。受害者害怕告诉欺凌者的父母后使欺凌行为加重，但是这常常可以制止欺凌行为，特别是双方的讨论是积极的而不是互相指责，只是集中在有害行为上的时候。 欺凌者的父母应该让他们的孩子明白恃强凌弱是不被接受的。他们应该坚持让孩子向受害者道歉并给以赔偿。这样做能够帮助欺凌者从错误中学会什么是正确的，使恃强凌弱者更能够理解其他儿童的感受，也使其他人在看待欺凌时更有同情心。欺凌者的父母应密切监视孩子，使其停止欺凌行为。 建议受欺凌的儿童和实施欺凌的儿童都参加咨询。通常情况下，欺凌者是在表达他们未满足的需求，或是在模仿家长或兄姊的攻击性行为。 永远不要忽略欺凌行为。遇到欺凌行为时，家长、老师或其他成人要立刻处理，这是最重要的事情。最佳的干预方式取决于孩子的年龄、欺凌的性质及大人与孩子的关系。但是，不管是小孩子还是高中生，无论是什么形式的欺凌，成人的干预是必不可少的。