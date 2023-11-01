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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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肛裂

（肛裂；肛门溃疡）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 11月 2023
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什么是肛裂？

肛裂是指肛门（臀部开口，粪便由此流出）内壁撕裂。

是什么原因导致了肛裂？

肛裂的病因包括：

  • 排出坚硬或大块粪便

  • 反复排出稀便

  • 将某物体放入肛门，如性玩具

  • 大肠的其余部分发炎（结肠炎）

  • 有时候，肛交

肛裂的症状有哪些？

症状通常发生在排便时或排便刚结束时，可包括：

  • 肛门疼痛

  • 出血（少量）

  • 有时瘙痒

疼痛可持续几分钟至几小时，下次排出较多粪便时会复发。

症状持续不足 6 周的肛裂被称为急性肛裂。症状持续更长时间的肛裂被称为慢性肛裂。

医生如何判断我是否有肛裂？

医生一般仅通过查看肛门即可判断有无肛裂。

有时，医生需要用戴手套的手指或肛门镜（医生用来查看肛门的短管）检查直肠。如果出血，医生会用较长的内镜观察下部肠道，明确是否还有其他原因导致出血。

医生如何治疗肛裂？

为了便于排便，您可以：

  • 服用软化大便的药物

  • 多吃纤维类食物（如水果和蔬菜），或服用纤维补充剂

  • 有时，使用泻药治疗便秘（排便困难）

  • 用软膏或栓剂润滑肛门

为了减轻疼痛，您可能需要：

  • 使用含麻醉药的软膏

  • 坐在浴缸里，用刚好够用的温水每天几次浸泡肛门（坐浴），每次 10 或 15 分钟

什么是肛门痉挛？

肛裂可引起肛门肌肉抽筋（痉挛）。肛门痉挛会引起疼痛。也会减少流向肛门的血液。血流不足使肛裂难以愈合。为了消除痉挛并促进肛裂愈合，医生可能会：

  • 让您在肛门内涂抹一种乳膏以使肌肉松弛

  • 在肛门内注射一剂药物以使肌肉松弛

  • 如果其他疗法不能使肛裂治愈，则会做手术拉伸或夹住肛门肌肉

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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