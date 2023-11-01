什么是肛裂？
肛裂是指肛门（臀部开口，粪便由此流出）内壁撕裂。
是什么原因导致了肛裂？
肛裂的病因包括：
排出坚硬或大块粪便
反复排出稀便
将某物体放入肛门，如性玩具
大肠的其余部分发炎（结肠炎）
有时候，肛交
肛裂的症状有哪些？
症状通常发生在排便时或排便刚结束时，可包括：
肛门疼痛
出血（少量）
有时瘙痒
疼痛可持续几分钟至几小时，下次排出较多粪便时会复发。
症状持续不足 6 周的肛裂被称为急性肛裂。症状持续更长时间的肛裂被称为慢性肛裂。
医生如何判断我是否有肛裂？
医生一般仅通过查看肛门即可判断有无肛裂。
有时，医生需要用戴手套的手指或肛门镜（医生用来查看肛门的短管）检查直肠。如果出血，医生会用较长的内镜观察下部肠道，明确是否还有其他原因导致出血。
医生如何治疗肛裂？
为了便于排便，您可以：
服用软化大便的药物
多吃纤维类食物（如水果和蔬菜），或服用纤维补充剂
有时，使用泻药治疗便秘（排便困难）
用软膏或栓剂润滑肛门
为了减轻疼痛，您可能需要：
使用含麻醉药的软膏
坐在浴缸里，用刚好够用的温水每天几次浸泡肛门（坐浴），每次 10 或 15 分钟
什么是肛门痉挛？
肛裂可引起肛门肌肉抽筋（痉挛）。肛门痉挛会引起疼痛。也会减少流向肛门的血液。血流不足使肛裂难以愈合。为了消除痉挛并促进肛裂愈合，医生可能会：
让您在肛门内涂抹一种乳膏以使肌肉松弛
在肛门内注射一剂药物以使肌肉松弛
如果其他疗法不能使肛裂治愈，则会做手术拉伸或夹住肛门肌肉