肛裂可引起肛门肌肉抽筋（痉挛）。肛门痉挛会引起疼痛。也会减少流向肛门的血液。血流不足使肛裂难以愈合。为了消除痉挛并促进肛裂愈合，医生可能会：

让您在肛门内涂抹一种乳膏以使肌肉松弛

在肛门内注射一剂药物以使肌肉松弛

如果其他疗法不能使肛裂治愈，则会做手术拉伸或夹住肛门肌肉