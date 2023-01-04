肛裂是指肛门（消化道末端开口，粪便由此排出体外）内壁撕裂或溃疡。
排出坚硬或大块粪便后可能发生肛裂。
肛裂症状包括排便时或排便后疼痛或出血。
诊断依据是肛门检查。
治疗包括使用大便软化剂、有保护作用的软膏，以及坐浴，有时进行肉毒杆菌毒素注射或外科手术。
肛裂通常由于干硬粪块损伤所致。罕见情况下，也可能因肛交所致。
肛裂引起肛门括约肌（保持肛门闭合的肌肉环）痉挛，而痉挛又会加剧疼痛并阻碍愈合。
肛裂可能发生在任何年龄的人群中，但在婴儿中最常见。
（也可参见肛门和直肠概述。）
肛裂的症状
肛裂会引起疼痛和出血，通常在排便时或排便后不久。疼痛可持续几分钟至几小时，逐渐减轻，直到下一次排便。
肛裂
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此图显示肛裂。
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肛裂的诊断
医生的检查
检查肛门即可诊断肛裂。
肛裂的治疗
大便软化剂和纤维
保护性软膏和坐浴
注射肉毒毒素或使用硝酸甘油软膏或钙通道阻滞剂
软便剂和纤维补充剂或多纤维饮食可降低因排出坚硬或大块粪便而造成损伤的可能性。
使用氧化锌软膏或润滑直肠下段并软化大便的甘油栓剂有助于伤口愈合。
每次排便后，给肛门涂抹局部麻醉药（如苯佐卡因或利多卡因）或用温水（不热）坐浴 10～15 分钟能减轻不适，帮助增加血流，从而促进愈合。坐浴可用装满热水的容器或马桶进行。
为了减少肛门括约肌痉挛并促进肛裂愈合，医生可能会给括约肌注射肉毒毒素，或让患者在肛裂部位涂抹硝酸甘油软膏或钙通道阻滞剂（如硝苯地平乳膏或地尔硫卓凝胶）。
若这些治疗方法无效，通常需外科手术治疗。为了缓解括约肌痉挛，医生会切开内括约肌的一部分（称为肛门内括约肌切开术）。