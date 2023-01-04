大便软化剂和纤维

保护性软膏和坐浴

注射肉毒毒素或使用硝酸甘油软膏或钙通道阻滞剂

软便剂和纤维补充剂或多纤维饮食可降低因排出坚硬或大块粪便而造成损伤的可能性。

使用氧化锌软膏或润滑直肠下段并软化大便的甘油栓剂有助于伤口愈合。

每次排便后，给肛门涂抹局部麻醉药（如苯佐卡因或利多卡因）或用温水（不热）坐浴 10～15 分钟能减轻不适，帮助增加血流，从而促进愈合。坐浴可用装满热水的容器或马桶进行。

为了减少肛门括约肌痉挛并促进肛裂愈合，医生可能会给括约肌注射肉毒毒素，或让患者在肛裂部位涂抹硝酸甘油软膏或钙通道阻滞剂（如硝苯地平乳膏或地尔硫卓凝胶）。

若这些治疗方法无效，通常需外科手术治疗。为了缓解括约肌痉挛，医生会切开内括约肌的一部分（称为肛门内括约肌切开术）。