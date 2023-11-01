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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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痔疮

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 11月 2023
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什么是痔疮？

痔疮是直肠和肛门壁上肿胀的静脉。直肠是消化系统的最后一部分，大便（粪便）排出前在此储存。肛门是臀部的开口，大便由此排出。

  • 静脉肿胀由于静脉内压力过高所致

  • 痔疮可能位于直肠和肛门内部、您看不到的部位（内痔），肿胀也可能发生在肛门外部（外痔）

  • 痔疮可引起疼痛或出血

  • 大多数症状可不经治疗自然消退

是什么原因导致了痔疮？

直肠或肛门内的静脉压力过高会导致痔疮。这种压力可能来自：

  • 超重

  • 妊娠

  • 举重物

  • 长时间便秘（排便困难）或腹泻（稀松、水样大便）

  • 坐在马桶上的时间太长，或者排便时太用力

痔疮的症状有哪些？

痔疮的症状可能包括：

  • 肛门上有肿块，可能引起疼痛或肿胀

  • 肛门或直肠出血，有疼痛或无疼痛，特别是排便时

  • 直肠内有黏液（粘稠的液体）可能使您有排便不尽感

  • 瘙痒

医生如何判断我是否有痔疮？

医生容易观察到外痔。医生可能会使用肛门镜（医生用来查看直肠的短管）观察内痔。

如果您的肛门或直肠出血，医生会用较长的内镜观察下部肠道，确定是否还有其他原因导致出血。

医生如何治疗痔疮？

只有痔疮引起症状时才需治疗。

有助于缓解症状的治疗措施包括：

  • 大便软化剂

  • 如果便秘，使用泻药

  • 坐在浴缸里，用刚好够用的温水每天几次浸泡肛门（坐浴），每次 10 至 15 分钟

  • 止痛药

  • 在肛门内涂抹麻木霜

痔疮切除疗法包括：

  • 注射一剂药物使痔疮内形成瘢痕组织并将其破坏

  • 使用热量、电流或激光来破坏痔疮

  • 用特殊的橡皮筋捆扎痔疮，这可使痔疮脱落

  • 有时，需做手术切除痔疮

  • 有时，需做手术切除痔疮中引起剧烈疼痛的血凝块

我能做些什么来预防痔疮？

为防止痔疮复发，即使在治疗后，您也应该：

  • 多吃纤维类食物

  • 多喝水

  • 锻炼

  • 当有排便意愿时立即去厕所

  • 不要长时间坐在马桶上，也不要用力排便

  • 保持肛门清洁

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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