什么是痔疮？
痔疮是直肠和肛门壁上肿胀的静脉。直肠是消化系统的最后一部分，大便（粪便）排出前在此储存。肛门是臀部的开口，大便由此排出。
静脉肿胀由于静脉内压力过高所致
痔疮可能位于直肠和肛门内部、您看不到的部位（内痔），肿胀也可能发生在肛门外部（外痔）
痔疮可引起疼痛或出血
大多数症状可不经治疗自然消退
是什么原因导致了痔疮？
痔疮
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直肠或肛门内的静脉压力过高会导致痔疮。这种压力可能来自：
超重
妊娠
举重物
长时间便秘（排便困难）或腹泻（稀松、水样大便）
坐在马桶上的时间太长，或者排便时太用力
痔疮的症状有哪些？
痔疮的症状可能包括：
肛门上有肿块，可能引起疼痛或肿胀
肛门或直肠出血，有疼痛或无疼痛，特别是排便时
直肠内有黏液（粘稠的液体）可能使您有排便不尽感
瘙痒
医生如何判断我是否有痔疮？
医生容易观察到外痔。医生可能会使用肛门镜（医生用来查看直肠的短管）观察内痔。
如果您的肛门或直肠出血，医生会用较长的内镜观察下部肠道，确定是否还有其他原因导致出血。
医生如何治疗痔疮？
只有痔疮引起症状时才需治疗。
有助于缓解症状的治疗措施包括：
大便软化剂
如果便秘，使用泻药
坐在浴缸里，用刚好够用的温水每天几次浸泡肛门（坐浴），每次 10 至 15 分钟
止痛药
在肛门内涂抹麻木霜
痔疮切除疗法包括：
注射一剂药物使痔疮内形成瘢痕组织并将其破坏
使用热量、电流或激光来破坏痔疮
用特殊的橡皮筋捆扎痔疮，这可使痔疮脱落
有时，需做手术切除痔疮
有时，需做手术切除痔疮中引起剧烈疼痛的血凝块
我能做些什么来预防痔疮？
为防止痔疮复发，即使在治疗后，您也应该：
多吃纤维类食物
多喝水
锻炼
当有排便意愿时立即去厕所
不要长时间坐在马桶上，也不要用力排便
保持肛门清洁