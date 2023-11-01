痔疮是直肠和肛门壁上肿胀的静脉。直肠是消化系统的最后一部分，大便（粪便）排出前在此储存。肛门是臀部的开口，大便由此排出。

静脉肿胀由于静脉内压力过高所致

痔疮可能位于直肠和肛门内部、您看不到的部位（内痔），肿胀也可能发生在肛门外部（外痔）

痔疮可引起疼痛或出血

大多数症状可不经治疗自然消退