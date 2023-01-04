大便软化剂和坐浴

对于血栓性外痔，清除血栓

对于内痔，注射硬化剂、进行橡皮筋结扎术或红外线光凝术

有时手术切除

通常，没有症状的痔不需治疗。服用软便剂或通过纤维补充剂（如车前子）使粪便膨胀可减轻排便用力。有时，用温水浸泡肛门（称为坐浴）可缓解痔疮症状。坐浴方法是在部分注水的浴缸内或者放在马桶或座椅式便桶上的装有温水（不热）的容器内蹲或坐 10 至 15 分钟。

对于血栓性外痔，尤其是引起剧烈疼痛时，医生可注射局部麻醉药麻醉相应部位，然后切除血栓或痔疮，此方法有时可以更快速地缓解疼痛。

服用对乙酰氨基酚或非甾体抗炎药(NSAID)可帮助减轻血栓性痔疮的疼痛。局部麻醉软膏或金缕梅湿敷也有所帮助。经这些方法短时间治疗后，疼痛和肿胀会逐渐减轻，但血凝块需4～6周才会消失。

对于出血性内痔，医生注射可引起瘢痕组织形成并破坏痔疮的物质。该手术称为注射硬化剂。注射硬化剂的一种替代方法是红外线光凝术。这种手术使用红外光治疗出血性痔疮。

大的内痔和对注射硬化治疗无效的痔疮可采用橡皮筋结扎（手术称为橡皮筋结扎）治疗。橡皮筋可使痔无痛缩小脱落。大约每2周进行一次痔结扎。

结扎痔疮

若其他疗法不起作用，则需手术切除痔疮。但是，手术切除（称为痔切除术）可导致剧烈疼痛、尿潴留以及便秘。

另一种方法称为环状吻合器痔环切术，需使用环状吻合器。与常规痔切除术相比，这种方法在术后引起的疼痛较小，但并发症发生率可能更高，并且痔疮可能复发。

痔固定术 隐藏详情 在环状吻合器痔固定术中，需使用环状吻合器。

目前正在尝试其他方法破坏内痔，如超声多普勒引导下痔动脉结扎术。这种方法借助超声检查识别痔动脉，并用缝线结扎，从而减少对痔疮的供血。

使用激光、冷冻探针或电流（电凝术）的治疗方法未经证实。橡皮筋结扎仍然是标准治疗方法。