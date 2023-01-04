痔疮是指直肠下段和肛门壁内的静脉扩张且扭曲。
压力增加可导致血管肿胀。
肛门内或外的肿块，可引起疼痛或出血。
诊断通常基于肛门镜、乙状结肠镜或结肠镜的肛门直肠检查。
多数痔可自行消退，但是粪便软化剂以及坐浴可减轻症状。
有些痔疮可用橡皮筋结扎术、注射硬化剂或红外线光凝术治疗，有时需做外科手术。
直肠是位于肛门之上的一段大肠，粪便排出前即储存于此。
肛门是消化道末端开口，粪便由此排出体外。
（也可参见肛门和直肠概述。）
直肠下段或肛门的血管扩张时会形成痔疮。
直肠和肛门交界线（肛门直肠交界处）以上的称为内痔。
肛门直肠交界处以下的称为外痔。
内痔和外痔都可能会停留在肛门里，或伸出肛门外。
痔疮的病因
肛门直肠部位血管的压力增加可导致痔疮形成。这种压力可能来自怀孕、经常举重或长期用力排便。便秘可使排便更加费力。
痔疮的症状
外痔会在肛门处形成肿物。如果形成血栓（称为血栓性外痔），则肿物会变得比未形成血栓的痔疮更大、更痛且更肿。
内痔通常不会出现明显肿物或疼痛，但内痔可引起出血。内痔通常不会出现明显肿物，但内痔可引起出血，典型发生于排便后，大便带血或便纸有血迹，甚至染红便桶内的水。血液可能会染红便桶内的水。但通常痔的出血量很少，很少引起严重出血或贫血。
痔可分泌黏液，也可产生便不尽感。肛门区域发痒（肛门瘙痒）通常不是痔疮的症状，但如果痔疮导致难以对肛门区域进行适当清洁，则可能出现瘙痒。
痔疮的并发症
痔疮可能会发炎或形成血栓。内痔可能出血。
痔疮的诊断
医生的检查
肛门镜检查
有时进行乙状结肠镜或结肠镜检查
医师通过观察肛门和直肠就可诊断肿胀和疼痛的痔疮。
使用肛门镜（短的刚性导管，用于检查直肠）进行检查，以评估无痛或出血痔疮。直肠出血的患者可能需要接受乙状结肠镜检查或结肠镜检查（参见内镜检查），以排除肿瘤等更严重的疾病。
痔疮的治疗
大便软化剂和坐浴
对于血栓性外痔，清除血栓
对于内痔，注射硬化剂、进行橡皮筋结扎术或红外线光凝术
有时手术切除
通常，没有症状的痔不需治疗。服用软便剂或通过纤维补充剂（如车前子）使粪便膨胀可减轻排便用力。有时，用温水浸泡肛门（称为坐浴）可缓解痔疮症状。坐浴方法是在部分注水的浴缸内或者放在马桶或座椅式便桶上的装有温水（不热）的容器内蹲或坐 10 至 15 分钟。
对于血栓性外痔，尤其是引起剧烈疼痛时，医生可注射局部麻醉药麻醉相应部位，然后切除血栓或痔疮，此方法有时可以更快速地缓解疼痛。
服用对乙酰氨基酚或非甾体抗炎药(NSAID)可帮助减轻血栓性痔疮的疼痛。局部麻醉软膏或金缕梅湿敷也有所帮助。经这些方法短时间治疗后，疼痛和肿胀会逐渐减轻，但血凝块需4～6周才会消失。
对于出血性内痔，医生注射可引起瘢痕组织形成并破坏痔疮的物质。该手术称为注射硬化剂。注射硬化剂的一种替代方法是红外线光凝术。这种手术使用红外光治疗出血性痔疮。
大的内痔和对注射硬化治疗无效的痔疮可采用橡皮筋结扎（手术称为橡皮筋结扎）治疗。橡皮筋可使痔无痛缩小脱落。大约每2周进行一次痔结扎。
结扎痔疮
有些痔疮可在门诊通过橡皮圈套扎手术使之脱落，这种方法称作橡皮圈套扎法。使用的器械（结扎器）由钳子组成，钳子被圆筒包围，末端套有¼英寸（½厘米）的橡胶圈。圈套器通过肛镜（一种短而硬的管子）插入肛门，用钳子夹住痔疮。圆筒向前滑向钳子和痔疮，将橡胶圈推出圆筒并套住在痔疮根部。橡胶圈阻断了痔疮的血供，使之萎缩并在数天内脱落。大约每2周进行一次痣结扎。可能需要进行若干次治疗。有时，多个痔疮可以在一次就诊时一次性结扎。
若其他疗法不起作用，则需手术切除痔疮。但是，手术切除（称为痔切除术）可导致剧烈疼痛、尿潴留以及便秘。
另一种方法称为环状吻合器痔环切术，需使用环状吻合器。与常规痔切除术相比，这种方法在术后引起的疼痛较小，但并发症发生率可能更高，并且痔疮可能复发。
目前正在尝试其他方法破坏内痔，如超声多普勒引导下痔动脉结扎术。这种方法借助超声检查识别痔动脉，并用缝线结扎，从而减少对痔疮的供血。
使用激光、冷冻探针或电流（电凝术）的治疗方法未经证实。橡皮筋结扎仍然是标准治疗方法。