内镜是医生用来查看身体内部情况的一种仪器。内镜也可用来做检查和治疗疾病。

内镜是末端有光源和小型摄像头的导管。内镜是空心的。医生可以通过内镜传送用来做检查和治疗疾病的器械。

内镜可以是：

刚性，由不可弯曲的金属制成

柔性，因此可像蛇一样弯曲绕过拐角

不同尺寸的内镜用于身体的不同部位。医生所用内镜的尺寸取决于需要检查和治疗哪个身体部位。例如，内镜可以是：