内镜是什么？
内镜是医生用来查看身体内部情况的一种仪器。内镜也可用来做检查和治疗疾病。
内镜是末端有光源和小型摄像头的导管。内镜是空心的。医生可以通过内镜传送用来做检查和治疗疾病的器械。
内镜可以是：
刚性，由不可弯曲的金属制成
柔性，因此可像蛇一样弯曲绕过拐角
不同尺寸的内镜用于身体的不同部位。医生所用内镜的尺寸取决于需要检查和治疗哪个身体部位。例如，内镜可以是：
短而窄：用于鼻子和咽喉后部（鼻咽喉镜检查）
长而窄：用于肺部呼吸道（支气管镜检查）
短而宽：用于大肠下段（乙状结肠镜检查）
长而宽：用于胃部（上消化道镜检查）和肠道（结肠镜检查）
什么是内镜检查？
内镜检查是指医生使用一根观察管对身体内部进行细致观察的任何检查。内镜检查常指医生使用柔性内镜查看消化道（胃肠道，简称 GI 道）。
医生主要进行两类消化道内镜检查：
上消化道内镜检查——将一根导管插入口腔并向下进入食管，从而查看食管、胃和部分小肠
下消化道内镜检查（结肠镜检查）——将导管插入肛门以查看直肠和大肠
乙状结肠镜检查是一项下消化道内镜检查，医生使用一根短管仅观察大肠下段。
通过内镜检查消化道
内镜是一根弯曲自如的管子，可用于消化道各个部位的检查。经口送入（如左图所示）的内镜用来检查食管、胃及部分小肠。经肛门送入（右图）的内镜用来检查直肠和整条大肠。
为什么医生要做内镜检查？
医生做消化道内镜检查是为了发现食管、胃、肠和直肠的疾病，也会经常在内镜下进行治疗。即使您没有症状，医生也可能进行内镜检查，以筛查结肠癌等严重疾病，若发现病变会进行治疗。
医生进行内镜检查是为了：
查明您为什么会出现某些症状
检查某个年龄段人群有无健康问题——例如，如果您超过 45 岁，医生可能会进行结肠镜检查以筛查结肠癌
使用可通过内镜传送的小型工具来治疗某些疾病
医生可通过内镜完成的操作包括：
切取一小块组织进行检测（活检）
切除赘生物，例如大肠内的息肉
注射药物，例如一种可止住溃疡所致出血的药物
用激光、热量或电流止血
上消化道内镜检查之前，我如何做准备？
检查前您必须禁食禁饮，医生会告诉您开始禁食禁饮的确切时间
医生会告诉您在检查当天早上是否可以服用某些常规药物
下消化道内镜检查（结肠镜检查）之前，我如何做准备？
检查前一天，您只能吃流食，不能吃固体食物
检查前一天的夜晚您必须禁食禁饮，医生会告诉您开始禁食禁饮的确切时间
医生会告诉您在检查当天早上是否可以服用某些常规药物
您需服用药物以在检查前一天将肠内所有大便（粪便）排出体外——所用药物可能是药片、口服液或灌入肛门的液体（灌肠剂）
当我接受内镜检查时会怎样？
在上消化道内镜检查或结肠镜检查期间，您需躺下，身体上贴附有器械，用来在检查期间监测血压、脉率和血氧水平。
液体和药物将通过您的手臂静脉输注
对于上消化道内镜检查，医生会在您的喉咙中喷洒一种麻醉药
您将接受静脉给药，以使您保持镇静和放松或者让您入睡
医生会轻柔地使导管在您的身体内穿行。
医生能观察到一些问题，例如：
发红
溃疡（开口疮）
水肿
异常赘生物
消化系统的黏膜和内层（肛门下部除外）没有痛觉神经，所以即使在检查期间保持清醒也不会感到疼痛。
上消化道内镜检查大约需要 15 到 30 分钟。结肠镜检查可能需要更长时间。如果您醒来后感觉正常，您可以在一名亲友的陪伴下回家休息至第二天。
内镜检查是否安全？
内镜检查通常非常安全。不良状况很少发生，但可能包括：
令人放松的药物导致感觉疲倦
接受检查的身体部位感觉不舒服
少量出血
受检区域损伤
上消化道内镜检查后喉咙沙哑
下消化道内镜检查后大量排气
如果您在内镜检查后出现任何这类症状，请立即给医生打电话：
发热
腹部剧烈疼痛
胸痛或气短
呕吐，尤其是呕吐物呈深色或带血
大便带血或黑便