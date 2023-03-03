内镜检查指医师借助一根易弯曲的管子（内镜）对消化道内部结构检查。除检查外，医生还可以通过内镜检查进行活检和治疗。
内镜可弯曲，并提供光源和小摄像头，使医生能够获得消化道黏膜的清晰视图。医生可以查看刺激、溃疡、发炎和异常组织生长的部位。一些内镜的前端置有超声探头。来自这些探头的图像可以显示放置在患者皮肤上的超声探头无法显示的细节。
内镜的直径从约 ¼ 英寸（比 ½ 厘米多一点）到约 ½ 英寸（1¼ 厘米），长度从1英尺（约 30½ 厘米）到约 6 英尺（近 2 米）不等。其选用取决于待检查的部位。
当通过口腔时，内镜可用于检查以下结构：
食管（食管镜检查）
胃（胃镜检查）
小肠上部（上消化道内镜检查）
更多小肠部分（小肠镜检查）
在另一种称为视频胶囊内镜的内镜检查中，医生不使用内镜，而是让患者吞下电池供电的胶囊，内含摄像头，可传输内镜难以看到的小肠部分的照片。
当通过肛门时，内镜可用于检查以下结构：
直肠（肛门镜检查）
大肠下部、直肠和肛门（乙状结肠镜检查）
整个大肠、直肠和肛门（结肠镜检查）
通过内镜检查消化道
内镜是一根弯曲自如的管子，可用于消化道各个部位的检查。经口送入（如左图所示）的内镜用来检查食管、胃及部分小肠。经肛门送入（右图）的内镜用来检查直肠和整条大肠。
准备工作
接受任何内镜检查之前，患者必须禁食 8 小时，禁水 2 至 4 小时。胃内的食物会影响观察的效果，并且在检查过程中可能出现呕吐。
而直肠和结肠内镜检查前，会给予患者缓泻药，有时甚至需通过灌肠排空肠道内粪便。对于某些检查，患者在检查前一天只能摄入液体（如明胶或菜汤）。
在大多数内镜检查前，通过静脉（静脉内）给予患者药物以使其平静并防止不适（镇静）。通常，肛门镜检查和乙状结肠镜检查不需要镇静。
筛查
活检
可通过内镜插入小工具，用于采集组织样本（内镜活检）。所取的活检标本可为明确病变性质是炎症、感染还是肿瘤提供重要依据。由于消化道壁的内膜没有痛觉神经分布（不包括下段肛管），因此内镜下取活检往往是无痛的。
治疗
内镜也可用于治疗。医师能通过其内的小孔道送入各式各样的器械进行操作。例如，内镜顶端连接电极可用于烧灼异常组织和小的新生物以及封闭血管止血。而内镜顶端连接针头可用于对扩张的食管静脉注射药物而起到止血作用。
内镜也用于放置支架、引流囊肿、切除异物、放置饲管和切除息肉。
并发症
内镜检查引起的并发症相对少见，而大部分与用于镇静的药物相关。
虽然内镜检查可能造成消化道损伤、甚至穿孔，但更常见的是引起消化道内壁刺激和少量出血，通常会自然消失。