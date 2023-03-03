内镜检查指医师借助一根易弯曲的管子（内镜）对消化道内部结构检查。除检查外，医生还可以通过内镜检查进行活检和治疗。

内镜可弯曲，并提供光源和小摄像头，使医生能够获得消化道黏膜的清晰视图。医生可以查看刺激、溃疡、发炎和异常组织生长的部位。一些内镜的前端置有超声探头。来自这些探头的图像可以显示放置在患者皮肤上的超声探头无法显示的细节。

内镜的直径从约 ¼ 英寸（比 ½ 厘米多一点）到约 ½ 英寸（1¼ 厘米），长度从1英尺（约 30½ 厘米）到约 6 英尺（近 2 米）不等。其选用取决于待检查的部位。

当通过口腔时，内镜可用于检查以下结构：

食管（食管镜检查）

胃（胃镜检查）

小肠上部（上消化道内镜检查）

更多小肠部分（小肠镜检查）

在另一种称为视频胶囊内镜的内镜检查中，医生不使用内镜，而是让患者吞下电池供电的胶囊，内含摄像头，可传输内镜难以看到的小肠部分的照片。

当通过肛门时，内镜可用于检查以下结构：

直肠（肛门镜检查）

大肠下部、直肠和肛门（乙状结肠镜检查）

整个大肠、直肠和肛门（结肠镜检查）

结肠镜检查

通过内镜检查消化道

内镜检查：查看胃 视频

准备工作 接受任何内镜检查之前，患者必须禁食 8 小时，禁水 2 至 4 小时。胃内的食物会影响观察的效果，并且在检查过程中可能出现呕吐。 而直肠和结肠内镜检查前，会给予患者缓泻药，有时甚至需通过灌肠排空肠道内粪便。对于某些检查，患者在检查前一天只能摄入液体（如明胶或菜汤）。 在大多数内镜检查前，通过静脉（静脉内）给予患者药物以使其平静并防止不适（镇静）。通常，肛门镜检查和乙状结肠镜检查不需要镇静。

筛查 医生可以通过内镜检查筛查患者有无结肠癌等某些疾病。 例如，结肠癌高风险人群和 45 岁及以上人群应接受结肠镜检查，以检测息肉或其他改变。无结肠癌危险因素人群应每 10 年接受一次结肠镜检查，对于出现过结肠息肉或有结肠癌家族史的人群，应缩短检查间隔或在更低年龄时就开始检查。

活检 可通过内镜插入小工具，用于采集组织样本（内镜活检）。所取的活检标本可为明确病变性质是炎症、感染还是肿瘤提供重要依据。由于消化道壁的内膜没有痛觉神经分布（不包括下段肛管），因此内镜下取活检往往是无痛的。 结肠镜检查：获得活检样本 视频

治疗 内镜也可用于治疗。医师能通过其内的小孔道送入各式各样的器械进行操作。例如，内镜顶端连接电极可用于烧灼异常组织和小的新生物以及封闭血管止血。而内镜顶端连接针头可用于对扩张的食管静脉注射药物而起到止血作用。 内镜也用于放置支架、引流囊肿、切除异物、放置饲管和切除息肉。